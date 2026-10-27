Entre deux rendez-vous, des fondateurs de start-up allaient faire un tour en Tesla en conduite autonome dans le 13e arrondissement de Paris. C’est Station F, le grand campus de start-up installé dans la halle Freyssinet, qui le raconte sur X : Tesla a occupé un espace juste à côté de son entrée. Ce que l’on sait, et ce qui reste à préciser.

La halle Freyssinet, qui abrite Station F, dans le 13e arrondissement de Paris. Photo : Celette, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Ce que dit Station F

Le message a été publié le lundi 26 octobre en fin d’après-midi sur le compte officiel de Station F. Le campus y présente un espace situé « juste à côté de l’entrée de Station F », qui « peut devenir n’importe quoi ». Il a notamment accueilli Tesla : « Quand c’est devenu la maison de Tesla, c’était amusant de voir des fondateurs passer entre deux réunions pour une balade en conduite autonome dans le 13e » (traduction Tesla Mag).

https://x.com/joinstationf/status/2114743485915869638 Le message de Station F, le 26 octobre 2026.

La photo qui accompagne le message montre une vitrine aux logos Tesla, vue depuis l’intérieur d’une voiture. Station F conclut en invitant d’autres marques à proposer leurs projets pour cet espace.

Ce qui reste à préciser

Le message ne donne ni les dates de la présence de Tesla, ni le nombre de trajets, ni le système utilisé. En France, la conduite assistée de Tesla, l’ex-FSD (supervisé), n’est pas encore ouverte aux clients : la France ne fait pas partie des pays européens qui l’ont autorisée à ce jour (notre article). Tesla l’a toutefois déjà fait essayer à Paris : pendant la journée presse du Mondial de l’Auto, le 12 octobre, l’Américain David Moss a pris place à bord de Tesla Conduite Assistée (notre récit).

Pour Tesla, l’intérêt est clair : faire découvrir sa conduite assistée à des fondateurs de start-up, un public technophile, en attendant une autorisation en France. Nous compléterons cet article si Tesla ou Station F en disent davantage.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour être prévenu dès que la conduite assistée arrivera en France.

Source : message de Station F sur X, 26 octobre 2026.