Actu mobilité électrique Tesla Station F raconte : des fondateurs en balade autonome dans le 13e, à bord de Tesla
ParArmand Taieb

Station F raconte : des fondateurs en balade autonome dans le 13e, à bord de Tesla

La halle Freyssinet, qui abrite Station F, dans le 13e arrondissement de Paris

Entre deux rendez-vous, des fondateurs de start-up allaient faire un tour en Tesla en conduite autonome dans le 13e arrondissement de Paris. C’est Station F, le grand campus de start-up installé dans la halle Freyssinet, qui le raconte sur X : Tesla a occupé un espace juste à côté de son entrée. Ce que l’on sait, et ce qui reste à préciser.

La halle Freyssinet, qui abrite Station F, dans le 13e arrondissement de Paris
La halle Freyssinet, qui abrite Station F, dans le 13e arrondissement de Paris. Photo : Celette, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Ce que dit Station F

Le message a été publié le lundi 26 octobre en fin d’après-midi sur le compte officiel de Station F. Le campus y présente un espace situé « juste à côté de l’entrée de Station F », qui « peut devenir n’importe quoi ». Il a notamment accueilli Tesla : « Quand c’est devenu la maison de Tesla, c’était amusant de voir des fondateurs passer entre deux réunions pour une balade en conduite autonome dans le 13e » (traduction Tesla Mag).

https://x.com/joinstationf/status/2114743485915869638
Le message de Station F, le 26 octobre 2026.

La photo qui accompagne le message montre une vitrine aux logos Tesla, vue depuis l’intérieur d’une voiture. Station F conclut en invitant d’autres marques à proposer leurs projets pour cet espace.

Ce qui reste à préciser

Le message ne donne ni les dates de la présence de Tesla, ni le nombre de trajets, ni le système utilisé. En France, la conduite assistée de Tesla, l’ex-FSD (supervisé), n’est pas encore ouverte aux clients : la France ne fait pas partie des pays européens qui l’ont autorisée à ce jour (notre article). Tesla l’a toutefois déjà fait essayer à Paris : pendant la journée presse du Mondial de l’Auto, le 12 octobre, l’Américain David Moss a pris place à bord de Tesla Conduite Assistée (notre récit).

Pour Tesla, l’intérêt est clair : faire découvrir sa conduite assistée à des fondateurs de start-up, un public technophile, en attendant une autorisation en France. Nous compléterons cet article si Tesla ou Station F en disent davantage.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour être prévenu dès que la conduite assistée arrivera en France.

Source : message de Station F sur X, 26 octobre 2026.

Armand Taieb

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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