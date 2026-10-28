Ville de Paris, métropoles de Lille et du Havre, syndicat d’énergies de l’Indre, Guadeloupe : huit acheteurs publics cherchent en ce moment des entreprises pour fournir, installer, entretenir ou concevoir des bornes de recharge. Les dates limites tombent entre le 30 octobre et le 20 novembre 2026. Voici la liste, relevée au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 26 octobre 2026 : les avis dont l’objet porte sur la recharge et qui s’adressent aux entreprises de la filière, hors cartes carburant.

Des bornes de recharge publiques sur le parking d’une gare du Rhône. Photo : Sebleouf, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Pour chaque marché, nous indiquons l’acheteur, l’objet, le type de marché et la date limite de remise des offres. L’heure précise, le dossier de consultation et les conditions de candidature figurent dans l’avis, accessible sur le BOAMP par son numéro.

Installateur ? Ces 8 avis ne sont qu’une partie du marché : 53 appels d’offres bornes, photovoltaïque et pompes à chaleur sont en cours partout en France. Avec un compte pro gratuit, l’Espace pro de Tesla Mag vous montre chaque jour la liste des appels d’offres de votre région, pour les bornes, le photovoltaïque et les pompes à chaleur. Créer mon compte pro

Fourniture et installation de bornes

SEM Patrimoniale Région Guadeloupe (971) : fourniture de bornes de recharge pour véhicules électriques et du système de gestion associé, marché à bons de commande. Date limite : 30 octobre 2026 . Avis BOAMP 26-91311.

(971) : fourniture de bornes de recharge pour véhicules électriques et du système de gestion associé, marché à bons de commande. Date limite : . Avis BOAMP 26-91311. Le Havre Seine Métropole (76), en groupement de commandes avec la Ville du Havre : fourniture, installation et maintenance de bornes de recharge (IRVE). Date limite : 20 novembre 2026. Avis BOAMP 26-94863.

Travaux

Métropole européenne de Lille (59) : travaux de pré-équipement électrique pour une infrastructure de recharge, parking des 4 Cantons à Villeneuve-d’Ascq. Le dossier demande notamment la liste des travaux exécutés sur les cinq dernières années. Date limite : 16 novembre 2026 . Avis BOAMP 26-97728.

(59) : travaux de pré-équipement électrique pour une infrastructure de recharge, parking des 4 Cantons à Villeneuve-d’Ascq. Le dossier demande notamment la liste des travaux exécutés sur les cinq dernières années. Date limite : . Avis BOAMP 26-97728. Communauté de communes du Perche Emeraude (72) : réalisation et exploitation d’une station d’avitaillement en bioGNC et de bornes de recharge électriques dédiées aux poids lourds. Date limite : 6 novembre 2026. Avis BOAMP 26-95851.

Maintenance et supervision

Ville de Paris (75) : maintenance et supervision des infrastructures de recharge pour véhicules électriques de la Ville. Date limite : 3 novembre 2026 . Avis BOAMP 26-92861.

(75) : maintenance et supervision des infrastructures de recharge pour véhicules électriques de la Ville. Date limite : . Avis BOAMP 26-92861. Syndicat départemental d’énergies de l’Indre (36) : maintenance des installations de recharge pour les années 2027 à 2029, accord-cadre à bons de commande. Critères annoncés : valeur technique 50 %, prix 50 %. Date limite : 20 novembre 2026. Avis BOAMP 26-102484.

Études et accompagnement

Le Logement familial de l’Eure (27) : assistance à maîtrise d’ouvrage pour valider sa stratégie de recharge et l’accompagner dans le choix d’un tiers opérateur chargé du déploiement. Date limite : 10 novembre 2026 . Avis BOAMP 26-97554.

(27) : assistance à maîtrise d’ouvrage pour valider sa stratégie de recharge et l’accompagner dans le choix d’un tiers opérateur chargé du déploiement. Date limite : . Avis BOAMP 26-97554. CPAM de l’Aisne (02) : maîtrise d’œuvre pour une centrale solaire en ombrières, le déploiement de bornes et la rénovation de l’éclairage extérieur sur son site de Laon, en procédure adaptée. Date limite : 20 novembre 2026. Avis BOAMP 26-101614.

Le BOAMP compte aussi, à la même date, cinq marchés de cartes carburant incluant la recharge électrique de flottes publiques (Département de la Marne, Département de la Haute-Savoie, SIAAP, Syndicat intercommunal Dunes Flandre, Communauté d’agglomération Riviera du Levant) : ils s’adressent aux fournisseurs de cartes, pas aux installateurs.

Installateurs : ces appels d’offres, chaque matin, dans l’Espace pro

Un appel d’offres se gagne avec un dossier : références de chantiers, qualifications IRVE, mémoire technique. Le Syndicat d’énergies de l’Indre, par exemple, note la valeur technique à égalité avec le prix.

Cette liste, l’Espace pro de Tesla Mag la tient à jour chaque matin à partir du BOAMP, région par région, pour les bornes, le photovoltaïque et les pompes à chaleur. Le mémoire technique, le dossier de candidature et les pièces à fournir peuvent y être préparés avec vous, à partir de l’avis officiel de chaque marché. Votre entreprise y gagne aussi une fiche vérifiée sur la carte des membres, un kit partenaire (badge Tesla Mag et plaque QR pour l’atelier) et nos calculateurs : rentabilité, modèles de devis, projet type de station.

Créez votre compte pro, gratuit : la liste des appels d’offres de votre région y est offerte. Une adresse e-mail suffit, le compte s’ouvre au clic sur le lien reçu.

Source : Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), données ouvertes de la DILA, avis dont la date limite de réponse est postérieure au 26 octobre 2026, relevés le 26 octobre 2026 et vérifiés le 27 octobre 2026 (aucun avis annulé ni rectifié). Liste non exhaustive : d’autres consultations peuvent figurer sur les profils d’acheteurs ou au Journal officiel de l’Union européenne.