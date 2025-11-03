BMW devient le premier constructeur homologué pour la conduite autonome

Une première historique pour l’industrie automobile européenne

Poser confortablement les mains sur ses genoux, regarder un instant dans le rétroviseur, et voir son véhicule changer de voie sans toucher le volant : ce qui relevait hier encore de la science-fiction devient réalité.

BMW Group est désormais le premier constructeur automobile en Allemagne — et en Europe — à obtenir l’homologation officielle d’un système d’assistance à la conduite conforme au règlement n°171 des Nations Unies relatif aux systèmes DCAS (Driver Control Assistance Systems).

Cette avancée ouvre une nouvelle ère pour la conduite assistée sur le Vieux Continent. La Nouvelle BMW iX3 sera le premier modèle à bénéficier de cette homologation, avec la fonctionnalité Highway Assistant, un système capable d’assurer une conduite semi-autonome sur autoroute à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h.

DCAS : le nouveau cadre international pour la conduite assistée

Le règlement n°171 des Nations Unies (DCAS) établit un cadre juridique global pour les systèmes d’assistance à la conduite de niveau 2 innovants.

Il permet d’autoriser des fonctions de type “mains libres” tant que le conducteur demeure attentif et prêt à intervenir à tout moment.

L’enjeu est considérable : jusqu’ici, chaque constructeur devait obtenir des dérogations nationales spécifiques pour introduire ces fonctionnalités. Grâce à cette homologation DCAS, BMW peut désormais déployer le Highway Assistant dans toute l’Union européenne, ainsi que dans les pays membres de la zone ECE (Economic Commission for Europe).

En d’autres termes, BMW a ouvert la voie réglementaire à une nouvelle génération de véhicules semi-autonomes, en respectant les plus hauts standards de sécurité fixés par les Nations Unies.

Highway Assistant : la conduite “mains libres” version BMW

Le Highway Assistant de BMW est bien plus qu’un simple régulateur adaptatif.

Lorsqu’il est activé, le conducteur peut retirer ses mains du volant de manière permanente, tout en restant vigilant. Le système maintient la voiture dans sa voie, ajuste la vitesse, et peut changer automatiquement de voie sur simple regard vers le rétroviseur extérieur.

Grâce au guidage d’itinéraire actif BMW Maps, le véhicule peut même anticiper les jonctions et proposer des changements de voie avant une sortie d’autoroute.

Le système reste opérationnel dans des situations complexes, comme le franchissement de barrières de péage ou la sortie d’autoroute.

Ces capacités placent la Nouvelle BMW iX3 au sommet de la hiérarchie mondiale en matière de conduite assistée, avec un niveau de confort et de sécurité inégalé dans la catégorie.

L’innovation allemande récompensée

Cette réussite n’est pas passée inaperçue : le Highway Assistant a reçu le Tech Award du magazine automobile allemand Auto Motor und Sport, dans la catégorie Systèmes d’assistance au confort.

Une reconnaissance méritée pour une technologie qui conjugue intelligence artificielle, rigueur réglementaire et expérience de conduite haut de gamme.

Le Dr Mihiar Ayoubi, Senior Vice President Driving Experience Development chez BMW, résume ainsi la philosophie du constructeur :

“La réglementation DCAS, centrée sur la sécurité, nous permet de déployer notre Highway Assistant avec fonction mains libres dans de nombreux pays. Nous créons une interaction parfaite entre des algorithmes fondés sur des règles et l’intelligence artificielle. Le conducteur reste pleinement impliqué ; nos systèmes demeurent contrôlables à tout moment et leur comportement est parfaitement reproductible.”

Cette déclaration illustre la vision BMW : une technologie humaine avant tout, où le conducteur n’est jamais écarté du processus de décision.

Vers la ville : le Highway & City Assistant

BMW ne compte pas s’arrêter là.

La marque prévoit déjà le déploiement du Highway & City Assistant, qui introduira des fonctionnalités inédites pour la conduite en milieu urbain.

Lors de son lancement sur le marché allemand, le système pourra s’arrêter automatiquement aux feux rouges et redémarrer sans intervention du conducteur.

Ces fonctionnalités seront progressivement déployées dans d’autres pays européens via des mises à jour logicielles à distance (over-the-air).

Avec cette nouvelle génération, BMW prépare la transition vers des véhicules capables d’assister le conducteur dans presque toutes les situations, sans renoncer au contrôle humain.

BMW Symbiotic Drive : la philosophie de la conduite symbiotique

Le constructeur bavarois introduit également un concept clé : BMW Symbiotic Drive, une approche de la conduite où le conducteur et le véhicule interagissent de façon fluide et naturelle.

La Nouvelle BMW iX3 est le premier modèle au monde à combiner une direction et un freinage “symbiotiques”, permettant au conducteur d’ajuster le comportement du système par de légères actions, sans désactiver l’assistance.

Ce concept traduit une nouvelle ère de collaboration entre l’homme et la machine, à l’opposé d’une autonomie purement algorithmique.

Plus de 20 brevets ont été déposés par BMW dans le cadre du développement de ces technologies avancées.

Ce que cela change pour le marché européen

Avec cette homologation DCAS, BMW prend une longueur d’avance sur la concurrence.

Le constructeur devient le référent européen de la conduite assistée mains libres, ouvrant la voie à d’autres acteurs — y compris Tesla — qui devront désormais s’aligner sur ce cadre.

Cette reconnaissance est aussi un signal fort pour l’industrie allemande, qui prouve qu’innovation et conformité réglementaire peuvent coexister.

Elle positionne BMW comme le pionnier de la conduite “responsable”, à la fois technologique et réglementée.

Conclusion — une avancée décisive pour l’Europe de la mobilité

En obtenant la première homologation DCAS, BMW écrit une page essentielle de l’histoire automobile européenne.

Son Highway Assistant inaugure une nouvelle ère : celle de la conduite semi-autonome fiable, reproductible et universellement réglementée.

Avec cette approche, BMW ne cherche pas à remplacer le conducteur, mais à créer une symbiose entre l’intelligence humaine et artificielle, en plaçant la sécurité et le plaisir de conduire au centre du progrès.

L’Europe, grâce à cette homologation pionnière, prouve qu’elle peut être à la fois exigeante sur la sécurité et ambitieuse sur l’innovation.

Et BMW, fidèle à son ADN, démontre qu’en matière d’expérience de conduite, la route de l’avenir passera toujours par Munich.