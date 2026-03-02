BYD pulvérise les records : une recharge « Flash » de 1500 kW en test, trois fois plus puissante que le Tesla V4

Le géant chinois de l’automobile électrique, BYD, vient de franchir une étape monumentale dans la guerre de la recharge. Alors que l’industrie se battait pour atteindre des pics de 500 ou 600 kW, des clichés récents pris à Shenzhen révèlent que BYD teste actuellement un réseau de recharge « Flash » d’une puissance phénoménale de 1 500 kW.

Cette avancée place BYD loin devant la concurrence, avec une puissance presque trois fois supérieure à celle des Superchargers V4 de Tesla.

Une infrastructure digne d’une station-service du futur

Les tests internes, menés près du siège social de BYD, montrent des stations aux allures de stations-service traditionnelles, équipées de structures en portique en forme de T. L’installation utilise des armoires de puissance de nouvelle génération et des pistolets de recharge refroidis par liquide, indispensables pour gérer l’intensité thermique générée par une telle puissance.

Selon les plaques signalétiques aperçues sur le matériel, le système repose sur une architecture électrique de 1 000 V capable de délivrer un courant allant jusqu’à 1 500 A. Pour mettre cela en perspective, la plupart des bornes de recharge rapide actuelles en Chine oscillent entre 250 et 600 kW.

Quels véhicules pour une telle puissance ?

La recharge à 1 500 kW ne sera pas accessible à n’importe quelle voiture électrique. Lors des sessions de test, seuls les véhicules arborant un badge « Flash Charge » ont été autorisés à se brancher. Parmi les modèles compatibles repérés figurent :

Le futur BYD Tang 9

Le Song Ultra

La Seal 07

La Denza Z9 GT

Les modèles de la gamme Tai de Fang Cheng Bao (FCB).

Le protocole de test semble extrêmement strict : les chargeurs s’interrompent automatiquement dès que la batterie atteint 97 % de sa capacité pour préserver la santé des cellules de nouvelle génération.

Une expérience utilisateur simplifiée : « Plug-and-Charge »

BYD ne se contente pas de booster la puissance, l’entreprise optimise aussi l’expérience client. Une application dédiée « Flash Charging » est déjà apparue sur les plateformes Android en Chine. Elle permet de localiser les stations et prend en charge la technologie Plug-and-Charge.

Concrètement, la recharge commence automatiquement environ 10 secondes après le branchement, sans avoir besoin de scanner un code QR. L’intégration du système de crédit « Sesame Credit » suggère également un paiement fluide et automatisé.

Un coût compétitif et des avantages clients

Sur le site de démonstration, les tarifs affichés étaient de 1,3 yuan par kWh (environ 0,17 €), comprenant l’électricité et les frais de service. Pour encourager l’adoption de cette technologie, BYD prévoirait d’offrir 1 000 kWh d’électricité gratuite par an aux acheteurs de véhicules compatibles avec la technologie Flash Charge.

BYD vs Tesla : le fossé se creuse

En Chine, les Superchargers V4 de Tesla plafonnent actuellement à 500 kW pour les véhicules de tourisme. En proposant 1 500 kW, BYD ne fait pas qu’améliorer la technologie existante ; il change de paradigme. Si une telle puissance est maintenue, il devient théoriquement possible de récupérer plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie en moins de 5 minutes, éliminant ainsi l’un des derniers freins à l’achat d’un véhicule électrique : le temps d’attente à la borne.

Quel déploiement pour demain ?

Bien que BYD n’ait pas encore annoncé de calendrier officiel pour un déploiement national, les rumeurs indiquent un objectif de 4 000 stations en propre à travers la Chine, avec un réseau étendu à plus de 15 000 sites via des partenariats.

Le monde de l’automobile attend désormais avec impatience le prochain événement de lancement de BYD, où les données précises sur les courbes de puissance et les temps de recharge de 0 à 80 % devraient être officiellement dévoilées. Une chose est sûre : la course aux mégawatts est lancée, et BYD a pris une avance considérable.