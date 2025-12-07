FLASH INFO TESLA : L’Autopilot « Détente », Grok en Guide Perso et le Cybertruck en Drift

L’actualité Tesla de ce 7 décembre est marquée par une triple offensive : le logiciel, l’autonomie et le spectacle. Des avancées audacieuses, comme la conduite autonome « détendue » qui fait parler d’elle et la transformation de l’IA Grok en guide touristique personnel, sont venues côtoyer la démonstration de drift impressionnante du Cybertruck, confirmant l’engagement du constructeur à redéfinir en profondeur l’expérience automobile.

1. Conduite Autonome et Intelligence Artificielle

L’Autopilot Gagne en Indépendance (et en Débat)

Une séquence a particulièrement fait réagir la communauté : un utilisateur de la version FSD (Fully Supervised Drive) v14.2.1 a pu utiliser son téléphone pour « scroller » pendant plus de deux minutes sans que le système n’exige de reprise en main, dans certaines conditions de trafic. Cette avancée spectaculaire montre les progrès de Tesla vers une autonomie sans surveillance, tout en ravivant le débat sur la sécurité et le cadre réglementaire de ces technologies.

Grok Devient Votre Guide Touristique Personnel

L’intégration de l’intelligence artificielle Grok dans le système de navigation atteint de nouveaux sommets. La Mise à jour de Noël 2025 de Tesla transformera Grok en un véritable guide touristique, capable de prendre en charge des commandes de navigation complexes. Cette fonctionnalité permettra bientôt aux conducteurs d’ajouter des destinations, de modifier des arrêts, et même de créer des itinéraires sur mesure avec de multiples points de passage, optimisant ainsi l’expérience des longs trajets.

2. Innovations Logicielles et Expérience Utilisateur

La Mise à Jour de l’Application Révèle des Fonctionnalités Avancées

La nouvelle mise à jour 4.51.5 de l’application Tesla pour iPhone est arrivée, apportant une série d’améliorations centrées sur l’utilisateur :

3. Du Style et du Spectacle

Le Cybertruck Maîtrise l’Art du Drift au Cyberfest

Lors de l’événement Cyberfest, le Cybertruck a prouvé ses capacités dynamiques. Malgré sa taille et son poids, le pick-up électrique a réalisé des démonstrations de dérive spectaculaires, soulignant la combinaison impressionnante de puissance et de contrôle rendue possible par sa configuration multi-moteur et son design unique.

Le Model Y Sous un Jour Nouveau

Le Model Y était également sous les projecteurs avec des nouveautés esthétiques :

