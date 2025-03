Vous envisagez l’achat d’une voiture électrique et hésitez entre les deux constructeurs qui dominent actuellement le marché mondial : Tesla et BYD ? Ces deux géants de la mobilité électrique proposent des véhicules de haute qualité, mais avec des philosophies et des approches distinctes. Pour vous aider dans votre choix, nous avons réalisé une analyse comparative détaillée entre deux de leurs modèles phares : la Tesla Model 3 et la BYD Han.

Caractéristiques techniques de la Tesla Model 3 et de la BYD Han

La Tesla Model 3 et la BYD Han sont deux berlines électriques aux caractéristiques techniques impressionnantes, mais qui adoptent des approches différentes dans leur conception.

Tesla Model 3

La Tesla Model 3 est proposée en plusieurs versions, chacune avec ses propres caractéristiques :

Version Propulsion (RWD) : Équipée d’un moteur électrique unique sur l’essieu arrière

: Équipée d’un moteur électrique unique sur l’essieu arrière Version Grande Autonomie (Long Range) : Dotée de deux moteurs électriques (transmission intégrale)

: Dotée de deux moteurs électriques (transmission intégrale) Version Performance : Configuration bi-moteur optimisée pour des performances sportives

La motorisation de la Tesla Model 3 varie selon les versions, avec une puissance allant jusqu’à 340 kW (462 ch) pour la version Performance. Cette dernière peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, ce qui la place parmi les berlines les plus rapides du marché.

En termes de batterie, la Tesla Model 3 utilise des cellules lithium-ion de type 2170 produites en collaboration avec Panasonic. La capacité de la batterie varie entre environ 60 kWh pour la version Propulsion et 82 kWh pour les versions Grande Autonomie et Performance.

BYD Han

La BYD Han se distingue par l’utilisation de la technologie de batterie « Blade Battery » propriétaire de BYD, basée sur des cellules LFP (Lithium Fer Phosphate) :

Version Standard : Moteur unique sur l’essieu arrière

: Moteur unique sur l’essieu arrière Version Premium : Configuration bi-moteur avec transmission intégrale

: Configuration bi-moteur avec transmission intégrale Version Performance : Bi-moteur optimisé pour des performances supérieures

La puissance maximale de la BYD Han atteint jusqu’à 380 kW (516 ch) sur certaines versions, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes pour la version la plus performante.

La batterie Blade de BYD, d’une capacité pouvant atteindre 85 kWh selon les versions, est réputée pour sa sécurité et sa durabilité exceptionnelles.

Caractéristique Tesla Model 3 BYD Han Moteurs 1 ou 2 selon version 1 ou 2 selon version Puissance max. Jusqu’à 340 kW (462 ch) Jusqu’à 380 kW (516 ch) Accélération 0-100 km/h 3,3 s (Performance) 3,9 s (version haut de gamme) Type de batterie Lithium-ion (cellules 2170) LFP Blade Battery Capacité batterie 60-82 kWh selon version Jusqu’à 85 kWh Traction Propulsion ou intégrale Propulsion ou intégrale Poids 1.760-1.850 kg selon version 1.905-2.150 kg selon version Dimensions (L×l×h) 4,69 × 1,85 × 1,44 m 4,99 × 1,91 × 1,49 m Empattement 2,88 m 2,92 m

La BYD Han se présente comme une berline plus imposante que la Tesla Model 3, avec une longueur supérieure de 30 cm, ce qui lui confère un aspect plus statutaire. En contrepartie, elle affiche un poids plus élevé qui peut avoir un impact sur sa dynamique de conduite.

Les deux véhicules partagent une architecture électrique moderne avec des options de propulsion arrière ou de transmission intégrale selon les versions, mais se différencient principalement par leur technologie de batterie et leurs dimensions.

Conduite et performances : expérience de pilotage et puissance, deux philosophies différentes

La Tesla Model 3 et la BYD Han offrent toutes deux des performances remarquables, mais avec des caractéristiques de conduite qui reflètent des approches distinctes.

Aspect Tesla Model 3 BYD Han Philosophie de conduite Sportive et réactive Confortable et sereine Accélération (version la plus rapide) 3,3 s (0-100 km/h) 3,9 s (0-100 km/h) Direction Précise et directe Plus souple et progressive Suspension Ferme, privilégie la tenue de route Souple, privilégie le confort Comportement en virage Très agile, roulis minimal Stable mais moins incisif Freinage régénératif Hautement personnalisable Moins paramétrable Poids ressenti en conduite Sensation de légèreté relative Présence plus marquée

Tesla Model 3 : L’agilité et la précision américaine

La Tesla Model 3 s’est forgée une réputation d’excellence en matière de dynamique de conduite. Cette berline américaine privilégie une approche sportive et réactive qui séduira les conducteurs recherchant des sensations de pilotage.

La Model 3 se distingue par plusieurs caractéristiques notables :

Direction précise et réactive : Le calibrage de la direction offre un ressenti direct avec la route, particulièrement appréciable sur parcours sinueux

: Le calibrage de la direction offre un ressenti direct avec la route, particulièrement appréciable sur parcours sinueux Centre de gravité très bas : Grâce au positionnement stratégique de la batterie sous le plancher, la Model 3 affiche une stabilité exceptionnelle en virage

: Grâce au positionnement stratégique de la batterie sous le plancher, la Model 3 affiche une stabilité exceptionnelle en virage Suspension ferme mais équilibrée : L’amortissement privilégie la tenue de route au détriment d’un certain confort sur chaussées dégradées

: L’amortissement privilégie la tenue de route au détriment d’un certain confort sur chaussées dégradées Modes de conduite personnalisables : Le conducteur peut ajuster la réponse de l’accélérateur et la fermeté de la direction selon ses préférences

En termes de performances pures, la Model 3 Performance impressionne avec son accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. La version Grande Autonomie atteint les 100 km/h en 4,4 secondes, tandis que la version Propulsion réalise cet exercice en un respectable 6,1 secondes.

Le freinage régénératif de la Tesla peut être configuré selon les préférences du conducteur, allant d’une conduite « one-pedal » où le relâchement de l’accélérateur provoque une décélération importante, à un mode plus conventionnel nécessitant l’utilisation plus fréquente de la pédale de frein.

BYD Han : Le confort et la puissance à la chinoise

La BYD Han adopte une philosophie différente, privilégiant une expérience de conduite plus orientée vers le confort et la douceur, sans pour autant négliger les performances.

Les points forts de la Han en matière de conduite sont les suivants :

Suspension à calibrage souple : La Han offre un amortissement conçu pour absorber efficacement les irrégularités de la route

: La Han offre un amortissement conçu pour absorber efficacement les irrégularités de la route Insonorisation soignée : Les ingénieurs de BYD ont porté une attention particulière à l’isolation phonique, réduisant considérablement les bruits aérodynamiques et de roulement

: Les ingénieurs de BYD ont porté une attention particulière à l’isolation phonique, réduisant considérablement les bruits aérodynamiques et de roulement Direction assistée progressive : Moins directe que celle de la Tesla, elle privilégie la douceur pour une conduite détendue au quotidien

: Moins directe que celle de la Tesla, elle privilégie la douceur pour une conduite détendue au quotidien Couple instantané impressionnant : Malgré son orientation confort, la Han délivre une puissance substantielle dès les premiers tours de roue

La version haut de gamme de la BYD Han accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, tandis que les versions moins puissantes réalisent cet exercice en 4,7 à 7,9 secondes selon la configuration.

Le système de freinage régénératif de la BYD est efficace mais généralement moins personnalisable que celui de Tesla, proposant une expérience plus conventionnelle qui facilite la transition depuis un véhicule thermique.

Autonomie et recharge : l’efficience énergétique et des capacités de recharge

L’autonomie et la capacité de recharge constituent des critères essentiels dans le choix d’un véhicule électrique. La Tesla Model 3 et la BYD Han présentent des caractéristiques distinctes dans ces domaines, reflétant leurs approches technologiques respectives.

Caractéristique Tesla Model 3 BYD Han Autonomie max (WLTP) Jusqu’à 629 km Jusqu’à 521 km Capacité batterie 60-82 kWh Jusqu’à 85 kWh Chimie batterie Lithium-ion (NCA/NMC) LFP (Lithium Fer Phosphate) Puissance max. recharge DC 250 kW 120 kW Temps de recharge 10-80% ~20 minutes ~30 minutes Recharge AC embarquée Jusqu’à 11 kW Jusqu’à 11 kW Consommation moyenne 14-16 kWh/100 km 18-20 kWh/100 km Préconditionnement batterie Automatique Manuel Infrastructure dédiée Réseau Superchargeur Utilisation réseaux publics

Tesla Model 3 : L’efficience énergétique au service de l’autonomie

La Model 3 propose différentes autonomies selon les versions : jusqu’à 513 km en cycle WLTP pour la version Propulsion, jusqu’à 629 km pour la version Grande Autonomie et jusqu’à 567 km pour la version Performance.

Ces performances s’expliquent par une aérodynamique particulièrement travaillée (Cx de 0,23), un groupe motopropulseur à haut rendement énergétique, une gestion thermique sophistiquée de la batterie et un logiciel optimisé pour maximiser l’efficience.

Infrastructure de recharge dédiée : La Model 3 bénéficie de l’écosystème Superchargeur de Tesla, reconnu pour sa fiabilité et sa couverture territoriale.

: La Model 3 bénéficie de l’écosystème Superchargeur de Tesla, reconnu pour sa fiabilité et sa couverture territoriale. Puissance de recharge impressionnante : Le véhicule supporte une recharge rapide DC jusqu’à 250 kW sur les Superchargeurs V3, permettant de récupérer jusqu’à 275 km d’autonomie en 15 minutes.

: Le véhicule supporte une recharge rapide DC jusqu’à 250 kW sur les Superchargeurs V3, permettant de récupérer jusqu’à 275 km d’autonomie en 15 minutes. Préconditionnement intelligent : La batterie est automatiquement préparée à la température optimale lorsqu’un Superchargeur est défini comme destination.

La consommation moyenne de la Tesla Model 3 se situe entre 14 et 16 kWh/100 km selon les versions et conditions de conduite, ce qui la place parmi les véhicules électriques les plus efficients du marché.

BYD Han : L’autonomie par la capacité et la technologie LFP

La BYD Han mise sur sa technologie propriétaire de batterie Blade à chimie LFP (Lithium Fer Phosphate) pour offrir une autonomie compétitive et une durabilité accrue.

Les différentes versions de la Han affichent des autonomies allant jusqu’à 506 km pour la version Standard, 521 km pour la version Premium et 511 km pour la version Performance en cycle WLTP.

La technologie Blade Battery se distingue par plusieurs avantages majeurs :

Durabilité exceptionnelle : Plus de 3000 cycles de charge/décharge sans dégradation significative

: Plus de 3000 cycles de charge/décharge sans dégradation significative Sécurité renforcée : Résistance élevée aux risques d’emballement thermique

: Résistance élevée aux risques d’emballement thermique Stabilité dans le temps : Dégradation plus lente de la capacité

: Dégradation plus lente de la capacité Charge complète sans risque : Meilleure tolérance aux charges à 100% répétées

Concernant la recharge, la BYD Han supporte une puissance jusqu’à 120 kW en DC, permettant de passer de 30% à 80% en environ 30 minutes. Le préconditionnement de la batterie s’effectue manuellement via l’application ou l’écran tactile du véhicule, sans l’automatisation proposée par Tesla.

La consommation de la BYD Han se situe généralement entre 18 et 20 kWh/100 km, légèrement supérieure à celle de la Tesla Model 3, principalement en raison de son gabarit plus imposant et de son poids plus élevé.

Design et confort : Esthétique et habitabilité des deux berlines électriques

La Tesla Model 3 et la BYD Han incarnent deux visions distinctes en matière de design et d’aménagement intérieur.

Aspect Tesla Model 3 BYD Han Philosophie de design Minimaliste et futuriste Statutaire et classique Dimensions (L×l×h) 4,69 × 1,85 × 1,44 m 4,99 × 1,91 × 1,49 m Empattement 2,88 m 2,92 m Volume coffre 649 L (avant + arrière) 410 L Écran principal 15″ paysage fixe 15,6″ orientable Instrumentation Absente (tout sur écran central) Écran dédié 12,3″ Commandes physiques Quasi absentes Présentes pour fonctions essentielles Qualité perçue Correcte mais perfectible Élevée avec matériaux premium Insonorisation Moyenne Très bonne Espace arrière Correct Généreux

Tesla Model 3 : Minimalisme épuré et technologie intégrée

La Tesla Model 3 se caractérise par un design extérieur épuré aux lignes fluides qui privilégie l’aérodynamisme et l’efficience. Son esthétique minimaliste se traduit par une silhouette compacte et élancée avec un profil de coupé 4 portes, un avant dépourvu de calandre traditionnelle, des poignées de porte affleurantes qui se déploient à l’approche et un toit panoramique en verre qui s’étend de l’avant jusqu’à l’arrière. La palette de couleurs proposée reste limitée mais élégante.

Design intérieur radical : La Model 3 repense totalement l’habitacle automobile avec un tableau de bord vierge et un écran central comme unique interface.

: La Model 3 repense totalement l’habitacle automobile avec un tableau de bord vierge et un écran central comme unique interface. Matériaux innovants : Utilisation de matériaux durables et d’assemblages simplifiés privilégiant la fonctionnalité.

: Utilisation de matériaux durables et d’assemblages simplifiés privilégiant la fonctionnalité. Sensation d’espace : Le toit vitré et l’absence de tunnel de transmission créent une impression d’espace amplifiée.

En termes d’habitabilité, la Model 3 présente des sièges avant ergonomiques avec un maintien latéral prononcé. L’espace aux jambes est correct pour les passagers arrière, mais la hauteur sous plafond reste limitée pour les personnes de grande taille. Le véhicule dispose de deux coffres (avant et arrière) totalisant jusqu’à 649 litres de capacité. L’insonorisation est correcte mais perfectible, particulièrement concernant les bruits de roulement. Le système de climatisation se révèle efficace mais entièrement contrôlé via l’écran tactile.

BYD Han : Élégance statutaire et confort premium

La BYD Han adopte une approche plus conventionnelle et statutaire avec un design extérieur qui évoque les berlines premium européennes. Sa silhouette imposante et majestueuse est soulignée par une longueur supérieure de 4,99 mètres. La face avant présente une calandre fermée distinctive, tandis que les lignes latérales sont sculptées et dynamiques. Des jantes allant jusqu’à 19 pouces au design élaboré et une signature lumineuse sophistiquée complètent son allure distinguée.

L’habitacle de la BYD Han se distingue par un design intérieur luxueux combinant matériaux nobles et finitions soignées. L’écran tactile central flottant de 15,6 pouces est orientable (portrait/paysage), complété par un tableau de bord numérique de 12,3 pouces face au conducteur.

Approche sensorielle : La Han privilégie le confort des occupants avec des matériaux moelleux et des surfaces agréables au toucher.

: La Han privilégie le confort des occupants avec des matériaux moelleux et des surfaces agréables au toucher. Équipements de luxe : Sièges ventilés et massants, banquette arrière inclinable et système audio haut de gamme.

: Sièges ventilés et massants, banquette arrière inclinable et système audio haut de gamme. Ambiance personnalisable : Éclairages d’ambiance configurables et ambiance feutrée typique des berlines statutaires.

Sur le plan de l’habitabilité, la Han propose un espace aux jambes à l’arrière particulièrement généreux grâce à son empattement étendu de 2,92 mètres. Le coffre affiche une capacité de 410 litres, sans coffre avant supplémentaire. L’insonorisation est particulièrement travaillée avec vitrage acoustique et matériaux isolants, créant un environnement feutré même à vitesse élevée.

Technologie : Interfaces, connectivité et systèmes d’aide à la conduite comparés

La Tesla Model 3 et la BYD Han intègrent toutes deux des technologies de pointe, mais avec des approches différentes quant à l’expérience utilisateur et aux fonctionnalités proposées.

Aspect technologique Tesla Model 3 BYD Han Interface principale Écran unique 15″ Écran central 15,6″ + combiné d’instruments 12,3″ Commandes physiques Quasi absentes Présentes pour fonctions essentielles Système d’exploitation OS Tesla propriétaire DiLink OS Compatibilité smartphone Intégration partielle Android Auto et Apple CarPlay Mises à jour à distance Fréquentes et substantielles Disponibles mais moins fréquentes Système d’aide à la conduite Autopilot + option FSD DiPilot Planification d’itinéraire Intégrée avec Superchargeurs Navigation standard Reconnaissance vocale Capacités modérées Capacités basiques Applications et divertissement Nombreuses applications intégrées Moins d’applications natives Caméras surveillance Mode Sentinelle avec enregistrement Système de surveillance basique

Tesla Model 3 : L’approche intégrée et l’écosystème connecté

La Tesla Model 3 est reconnue pour son approche centrée sur le logiciel et son interface utilisateur unique. Le système d’exploitation Tesla, développé en interne, offre une expérience fluide et cohérente à travers l’ensemble des fonctionnalités du véhicule.

L’interface utilisateur se caractérise par son écran tactile central de 15 pouces qui contrôle absolument toutes les fonctions du véhicule, des commandes de climatisation à l’affichage du compteur de vitesse. Cette approche « tout-en-un » divise les utilisateurs, certains appréciant la simplicité, d’autres regrettant l’absence de commandes physiques pour les fonctions essentielles. L’interface offre une expérience aussi immersive que certaines plateformes de divertissement digital modernes, y compris les casinos en ligne, où l’ergonomie et l’intuitivité sont également des facteurs clés de satisfaction.

En matière d’aide à la conduite, Tesla propose son système Autopilot de série, incluant le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. L’option « Capacité de conduite entièrement autonome » (FSD – Full Self-Driving Capability) ajoute des fonctionnalités avancées comme le changement de voie automatique, la navigation sur Autopilot, le stationnement automatique et la reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de circulation.

La connectivité inclut un navigateur internet intégré, le streaming de musique (Spotify, Apple Music), des jeux vidéo lorsque le véhicule est à l’arrêt, et l‘application mobile Tesla permettant de contrôler diverses fonctions à distance. Le système de navigation propriétaire intègre la planification d’itinéraire avec les arrêts de recharge préplanifiés.

La reconnaissance vocale de Tesla, bien qu’efficace pour les commandes de base, reste moins avancée que les solutions proposées par certains concurrents ou les assistants vocaux grand public.

BYD Han : L’approche hybride alliant tradition et modernité

La BYD Han adopte une approche plus conventionnelle de l’interface homme-machine tout en intégrant des technologies de pointe. L’écran tactile central de 15,6 pouces orientable (portrait/paysage) est complété par un tableau de bord numérique de 12,3 pouces face au conducteur.

Le système d’exploitation DiLink de BYD offre une interface personnalisable avec des widgets et des raccourcis, facilitant l’accès aux fonctions fréquemment utilisées. Le système conserve des commandes physiques pour les fonctions essentielles comme la climatisation et le volume audio, permettant une utilisation sans quitter la route des yeux.

En matière d’aide à la conduite, la BYD Han propose le système DiPilot qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie, la détection des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et le stationnement semi-automatique. Bien que complet, ce système n’offre pas encore toutes les fonctionnalités avancées proposées par Tesla, notamment en matière de navigation autonome.

La connectivité comprend une application mobile permettant le contrôle à distance de diverses fonctions du véhicule, un système de navigation intégré avec informations sur le trafic en temps réel, et diverses options de divertissement. La BYD Han bénéficie également des mises à jour à distance, bien que moins fréquentes que chez Tesla.

Prix et rentabilité : Analyse du coût total de possession et de la valeur résiduelle

La Tesla Model 3 et la BYD Han présentent des caractéristiques économiques distinctes qui méritent une analyse approfondie pour déterminer leur rentabilité à long terme.

Aspect économique Tesla Model 3 BYD Han Prix de départ 42 990 € 43 990 € Politique d’options Nombreuses options payantes Équipement riche de série Coût énergétique Très favorable (14-16 kWh/100 km) Bon (18-20 kWh/100 km) Coût d’entretien Faible Faible Coût d’assurance Relativement élevé Moyen Valeur résiduelle (3 ans) Excellente (65-75%) Bonne (50-60%) Garantie véhicule 4 ans ou 80 000 km 6 ans ou 150 000 km Garantie batterie 8 ans ou 192 000 km 8 ans ou 500 000 km Éligibilité subventions Variable selon pays/régions Variable selon pays/régions Réseau de service Bien établi En développement

Tesla Model 3 : Positionnement tarifaire et valeur dans le temps

La Tesla Model 3 propose une gamme tarifaire qui varie significativement selon les versions et les options choisies. En Europe, les prix de base (mars 2025) se situent approximativement comme suit :

Version Propulsion (RWD) : À partir de 42 990 €

: À partir de 42 990 € Version Grande Autonomie (Long Range) : À partir de 51 990 €

: À partir de 51 990 € Version Performance : À partir de 59 990 €

Ces tarifs peuvent être réduits par diverses aides gouvernementales selon les pays, bien que la Model 3 ne soit plus éligible aux subventions dans certaines régions en raison de son positionnement tarifaire.

En termes de coûts d’utilisation, la Model 3 se distingue par sa consommation électrique particulièrement efficiente (14-16 kWh/100 km), réduisant les dépenses énergétiques. Les frais de maintenance sont généralement inférieurs à ceux des véhicules thermiques comparables, avec des intervalles d’entretien espacés et moins de pièces d’usure.

L’assurance tend à être plus onéreuse que la moyenne, principalement en raison du coût élevé des pièces de carrosserie et de la complexité des réparations nécessitant des ateliers spécialisés.

Un atout majeur de la Tesla Model 3 réside dans sa valeur résiduelle exceptionnelle. Le véhicule conserve généralement entre 65% et 75% de sa valeur après trois ans, une performance nettement supérieure à la moyenne du segment. Cette décote limitée s’explique par la forte demande sur le marché de l’occasion, la réputation de la marque et les mises à jour régulières qui maintiennent le véhicule à jour technologiquement.

BYD Han : Rapport équipement-prix et coût de possession

La BYD Han se positionne comme une alternative compétitive avec un rapport équipement-prix avantageux. Les tarifs européens (mars 2025) s’établissent approximativement comme suit :

Version Standard : À partir de 43 990 €

: À partir de 43 990 € Version Premium : À partir de 49 990 €

: À partir de 49 990 € Version Performance : À partir de 56 990 €

La politique tarifaire de BYD se caractérise par un niveau d’équipement de série particulièrement riche, limitant le recours aux options payantes. La gamme est également plus simple, avec moins de configurations possibles que chez Tesla.

Sur le plan des coûts d’utilisation, la BYD Han présente une consommation électrique légèrement supérieure (18-20 kWh/100 km) à celle de la Tesla Model 3, principalement en raison de son gabarit plus imposant. Les frais de maintenance restent modérés, avec une batterie LFP réputée pour sa longévité exceptionnelle nécessitant potentiellement moins d’interventions sur le long terme.

La valeur résiduelle de la BYD Han est plus difficile à établir avec certitude en raison de la présence plus récente de la marque sur les marchés occidentaux. Les premières tendances indiquent une décote après trois ans estimée entre 50% et 60%, inférieure à celle de Tesla mais supérieure à de nombreux véhicules électriques concurrents.

BYD propose généralement une garantie plus étendue que Tesla, couvrant notamment la batterie pendant 8 ans ou 500 000 km, contre 8 ans ou 192 000 km pour la batterie de la Model 3 (selon les versions).

BYD Han vs Tesla Model 3 : Quelle voiture choisir selon votre profil ?

En fonction de vos priorités, de votre style de conduite et de vos besoins quotidiens, l’une de ces deux berlines électriques premium sera plus adaptée à votre profil. Voici un tableau récapitulatif pour vous aider à identifier le modèle qui correspond le mieux à vos attentes.