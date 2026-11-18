Caviar de Neuvic nous a offert ce colis, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons.

Un calendrier de l’Avent qui se range au réfrigérateur et se termine par une boîte d’Osciètre. Pour les fêtes 2026, Caviar de Neuvic lance son premier calendrier de l’Avent réfrigéré, édité à 500 exemplaires. La maison de Dordogne nous a envoyé un colis des fêtes et ses derniers communiqués : nouveau calendrier, arrivée du jambon Cinco Jotas dans son épicerie, et deux piscicultures achetées dans les Pyrénées-Orientales qui triplent sa production. Voici ce que nous avons trouvé dans la boîte, et ce qu’il faut savoir avant de commander.

Le premier calendrier de l’Avent réfrigéré de Caviar de Neuvic

Le calendrier, présenté dans un communiqué du 19 octobre 2026, compte 12 cases à ouvrir un jour sur deux pendant les 24 jours qui précèdent Noël. Chaque case contient un produit en format réel, et non un échantillon. La maison le présente comme la constitution progressive d’un apéritif de fête plutôt qu’une suite de petites attentions.

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Sa particularité tient à la conservation. Le calendrier réunit 6 produits frais et 6 produits d’épicerie, et son carton est conçu pour aller directement au réfrigérateur. Pour ceux qui manquent de place, chaque case qui contient un produit frais porte un pictogramme en forme de flocon : on la retire et on la garde au froid sans l’ouvrir, la surprise reste entière.

La façade du calendrier, aux cases numérotées un jour sur deux. Photo : Caviar de Neuvic (communiqué du 19 octobre 2026).

Les 12 produits du calendrier

D’après la liste publiée par la maison, le calendrier contient :

Pâté de campagne

Tarama nature

Moutarde

Confit d’esturgeon

Tartufata

Pâtés Neuvicois

Œufs de saumon de fontaine

Rillettes aux herbes

Tarama à la truffe

Œufs de corégone

Beurre de homard

Caviar Osciètre, 20 g

Le parcours se termine par le caviar : une boîte d’Osciètre de 20 g, couleur or, pour le réveillon. Le tirage est limité à 500 exemplaires. Le communiqué ne mentionne pas de prix.

Le coffret du calendrier, conçu pour aller au réfrigérateur. Photo : Caviar de Neuvic (communiqué du 19 octobre 2026).

Pour commander, rendez-vous sur le site de Caviar de Neuvic ou dans ses boutiques de Neuvic, Paris et Bordeaux.

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Ce qu’il y avait dans notre colis

Le colis à l’ouverture. Photo : Tesla Mag.

Le colis est arrivé par Chronofresh, en livraison réfrigérée. À l’intérieur : du caviar Naccari, du beurre de caviar, un pot d’esturgeon fumé au bois de hêtre, de la Tartufata, un carpaccio de truffe d’été, des blinis et un jambon Cinco Jotas. La Tartufata et le confit d’esturgeon figurent aussi dans le calendrier ; le jambon vient de la nouvelle sélection Cinco Jotas de la maison.

Boîtes de caviar et pots de la maison. Photo : Tesla Mag.

Les boîtes de caviar et d’esturgeon. Photo : Tesla Mag.

Les blinis, une boîte de caviar et un pot de la maison, à l'ouverture. Photo : Tesla Mag.

Le confit d’esturgeon fumé, à l’huile et au citron

La fiche technique fournie avec le colis détaille ce nouveau produit de la gamme L’Épicerie Neuvic. Le pot de 90 g contient 85 % de filets d’esturgeon fumés au bois de hêtre, 10 % d’huile d’olive et 5 % de jus de citron. Il est élaboré à partir de la chair récupérée lors de la préparation des filets : la maison indique valoriser 95 % de chaque esturgeon. Le fumage est réalisé dans son laboratoire de Neuvic.

Il se conserve un an, dans un endroit frais et sec. La maison conseille de le servir sur du pain légèrement grillé, des blinis ou des crackers, en entrée ou à l’apéritif, avec un vin blanc sec et frais ou un rouge léger et souple.

Les blinis et le pot de Tartufata. Photo : Tesla Mag.

Cinco Jotas rejoint l’épicerie de Caviar de Neuvic

Depuis la rentrée 2026, Caviar de Neuvic vend une sélection de produits Cinco Jotas, selon son communiqué du 5 octobre. Fondée en 1879 à Jabugo, en Andalousie, la maison espagnole produit du jambon de Bellota 100 % ibérique étiquette noire, la catégorie la plus haute de la réglementation espagnole, qui représente 12 % de la production ibérique totale. Cinco Jotas appartient au Grupo Osborne, entreprise familiale fondée en 1772.

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Les porcs sont élevés en liberté dans la dehesa, avec plus de deux hectares par animal. Pendant la montanera, ils parcourent jusqu’à 14 km par jour et se nourrissent notamment de glands. Les jambons sont ensuite affinés de 3 à 5 ans dans les caves naturelles de Jabugo.

Le jambon de Bellota tranché de Cinco Jotas. Photo : Caviar de Neuvic (communiqué du 5 octobre 2026).

La sélection proposée par Caviar de Neuvic est vendue à partir de 14 €, prix indiqué par la maison :

Jambon de Bellota 100 % ibérique : avec os, désossé, tranché, en lingot ou prêt à déguster

Paleta de Bellota 100 % ibérique, avec os et tranchée

Lomo de Bellota 100 % ibérique, tranché

Presa de Bellota 100 % ibérique, tranchée

Coffret découverte jambon, paleta, lomo et presa

Coffret jambon tranché de Bellota 5J

Elle est disponible en dégustation et à la vente dans les boutiques de Neuvic, Paris et Bordeaux, et sur le site de la maison.

Deux nouvelles piscicultures pour tripler la production

Le 14 septembre 2026, Caviar de Neuvic a annoncé l’acquisition de deux piscicultures à Salses-le-Château, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales : Font-Dame et Extramer. Distants de trois kilomètres, les deux sites sont alimentés par des résurgences karstiques dont l’eau reste entre 17 et 18 °C toute l’année. La maison justifie ce choix par le changement climatique : sécheresses et fortes chaleurs rendent l’élevage plus difficile, et une eau à température stable protège les poissons des étés chauds. Les sites jouxtent l’étang de Salses-Leucate, protégé au titre de Ramsar, Natura 2000 et ZNIEFF, et du Conservatoire du littoral.

Les bassins d'élevage de Salses-le-Château, dans les Pyrénées-Orientales. Photo : Caviar de Neuvic (communiqué du 14 septembre 2026).

Les chiffres annoncés par la maison :

Capacité portée d’environ 7 tonnes à plus de 22 tonnes de caviar par an, réparties sur trois sites

Plus de 130 tonnes d’esturgeons intégrées grâce au partenariat avec l’espagnol Caviar Pirinea

En moyenne 10 ans d’élevage avant de produire un caviar

Cinq espèces : Baeri, Osciètre, Naccarii, Béluga et Sevruga

Font-Dame accueille surtout l’esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii), Extramer les autres espèces. À terme, l’un des deux sites recevra l’écloserie de la maison, pour produire ses propres alevins. La transformation ne déménage pas : préparation, salage, affinage, conditionnement et contrôles qualité restent faits dans le laboratoire historique de Neuvic, où chaque esturgeon finira son parcours.

Cette acquisition n’est pas une course à la taille. Elle traduit notre volonté de préparer les prochaines décennies, de sécuriser notre production face aux évolutions climatiques et de continuer à proposer un caviar français élaboré avec le même niveau d’exigence. Laurent Deverlanges, CEO de Caviar de Neuvic, communiqué du 14 septembre 2026

Caviar de Neuvic, une ferme d’esturgeons en Dordogne

Le site historique de la maison est le domaine Huso, à Neuvic, en Dordogne, sur une vingtaine d’hectares entre l’Isle et le Vern. Le domaine se visite sur réservation et dispose d’une boutique sur place, selon l’office de tourisme de la Dordogne. La maison a aussi des boutiques à Paris et à Bordeaux.

Pour qui ?

Le calendrier s’adresse aux amateurs de caviar qui veulent autre chose que des chocolats, et à ceux qui préparent l’apéritif du réveillon : la plupart des produits sont des produits à tartiner ou à servir sur des blinis. Avec 500 exemplaires, il vaut mieux le commander avant le 1er décembre. Pour un cadeau plus simple, la sélection Cinco Jotas commence à 14 €.

Les produits de la maison figurent dans notre guide de Noël de la table des fêtes. Retrouvez aussi toutes nos idées cadeaux de Noël.

Sources : communiqués de presse de Caviar de Neuvic des 14 septembre, 5 octobre et 19 octobre 2026 ; fiche technique du confit d’esturgeon fumé ; office de tourisme Dordogne-Périgord ; photos Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.