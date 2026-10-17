Guide de Noël · Le menu Apéritif, plat, dessert, digestif : un réveillon composé avec les produits que les marques ont confiés à la rédaction.

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Voici un menu de réveillon en quatre temps, composé uniquement avec des produits reçus, ouverts et photographiés par la rédaction, et pensé pour passer plus de temps à table qu’en cuisine.

L’apéritif : des chips à la truffe et un Graves blanc

Photo Tesla Mag

Les chips Tyrrells truffe et sel de mer

Des chips anglaises cuites lentement, parfumées à la truffe et au sel de mer. Elles se servent telles quelles, dans un bol, le temps que tout le monde arrive.

Photo Tesla Mag

Le Château de Chantegrive, Cuvée Caroline

Un Graves blanc du Château de Chantegrive, au sud de Bordeaux. La rédaction a reçu le millésime 2024. Servez-le frais pour accompagner l’apéritif et l’entrée.

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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le plat : des lasagnes prêtes en dix minutes de cuisson

Photo presse Barilla.

Les Lasagne Rapide de Barilla Collezione

Le gain de temps du menu. Les feuilles des Lasagne Rapide sont plus fines que des lasagnes classiques : selon Barilla, elles se posent sèches, sans précuisson, et le plat cuit en 10 minutes au four (200 à 220 °C), au micro-ondes (700 W) ou à l’Air Fryer. Les lasagnes aux œufs de la même gamme demandent 20 minutes au four.

La recette donnée par Barilla dans son communiqué tient en quatre étapes, pour un plat : 5 feuilles, 450 g de béchamel, 300 g de sauce bolognaise et 100 g de Parmigiano Reggiano râpé, puis 10 minutes à 180 °C à l’Air Fryer et 10 minutes de repos avant de servir. Le détail est dans notre fiche.

Lire notre fiche et la recette complète des Lasagne Rapide

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Deux huiles d’olive : une pour cuisiner, trois pour goûter

Photo Tesla Mag

Pour la cuisine du jour, l’huile d’olive vierge extra Puget, la maison marseillaise fondée en 1857 : extraite à froid, à moins de 27 °C selon la marque, c’est l’huile de base des marinades et des légumes rôtis qui accompagnent le plat.

Lire notre fiche de l’huile Puget

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Photo : Première matière

Pour le moment de dégustation, les huiles 18:1 d’Alexis Muñoz, élaïologue : une seule variété d’olive par bouteille. Un filet sur une tranche de pain, avant les lasagnes, suffit pour comparer les trois huiles du coffret, et lancer la conversation.

Lire notre portrait d’Alexis Muñoz

Le dessert : le calendrier de Leonidas

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Le calendrier de l’Avent du chocolatier belge Leonidas, une case par jour jusqu’à Noël. À offrir dès la fin novembre aux hôtes du réveillon, ou à ouvrir ensemble au dessert les jours qui précèdent.

Le digestif : un single malt ou un cognac

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Pour finir, un Aberfeldy 12 ans, single malt des Highlands écossais, ou un D’Ussé VSOP, cognac présenté dans une carafe ronde. Nos autres bouteilles sont dans la page Spiritueux du guide.

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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite (article L3342-1 du Code de la santé publique).

Le menu en un coup d’œil

Apéritif : chips Tyrrells truffe et sel de mer, Château de Chantegrive Cuvée Caroline

chips Tyrrells truffe et sel de mer, Château de Chantegrive Cuvée Caroline Dégustation : les huiles 18:1 d’Alexis Muñoz sur du pain

les huiles 18:1 d’Alexis Muñoz sur du pain Plat : Lasagne Rapide Barilla, légumes rôtis à l’huile Puget

Lasagne Rapide Barilla, légumes rôtis à l’huile Puget Dessert : le calendrier de l’Avent Leonidas

le calendrier de l’Avent Leonidas Digestif : Aberfeldy 12 ans ou D’Ussé VSOP

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