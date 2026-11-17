Partenaire Amazon : Tesla Mag perçoit une commission sur les achats effectués via les liens Amazon de cette page, sans surcoût pour vous. Razer nous a confié ce fauteuil gratuitement, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons.

Iskur V2 ou Iskur V2 NewGen ? Les deux fauteuils de Razer se ressemblent au point de s’y tromper, mais le NewGen change trois choses : le soutien lombaire, la mousse et le revêtement. Razer nous a confié le NewGen en noir et vert ; nous l’avons déballé et monté nous-mêmes. Voici ce qui le distingue de l’Iskur V2, ce qu’il y a dans le carton et sa fiche technique.

Iskur V2 ou Iskur V2 NewGen : ce qui change

Razer publie lui-même un tableau comparatif des deux modèles sur son site. Les différences portent sur trois points :

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Iskur V2 Iskur V2 NewGen Soutien lombaire Adaptatif, pivotant à 360°, réglable en hauteur et en profondeur HyperFlex, pivotant à 360°, intégré au dossier, réglable sur 60 mm en hauteur et 40 mm en profondeur Mousse de l’assise Mousse haute densité Mousse moulée à froid à double densité, perforée pour évacuer la chaleur Revêtement Cuir synthétique EPU Cuir synthétique EPU de 2e génération CoolTouch, « 13 fois plus résistant » qu’un cuir PU classique selon Razer Source : tableau comparatif de Razer, razer.com, consulté le 16 novembre 2026.

En clair : l’Iskur V2 met l’accent sur la posture, le NewGen ajoute le confort thermique. Ceux qui ont chaud en restant assis longtemps, ou qui vivent dans une pièce sans climatisation, trouveront l’intérêt du NewGen dans sa mousse perforée et son revêtement annoncé plus frais au toucher.

Le déballage : des gants dans le carton

Le fauteuil arrive dans un grand carton noir aux couleurs de Razer. Première surprise à l’ouverture : une paire de gants de protection est posée sur le dessus, pour manipuler les pièces sans se blesser ni marquer le revêtement.

Le carton ouvert, gants de montage sur le dessus. Photo : Tesla Mag.

Le rabat intérieur rassemble les consignes en pictogrammes. La plus visible est un avertissement en gros caractères : ne pas toucher au levier d’inclinaison du dossier pendant le montage, un geste qui peut faire basculer brusquement le dossier.

Les consignes imprimées sur le rabat, dont l’avertissement sur le levier du dossier. Photo : Tesla Mag.

Sous le rabat, une lettre verte de Razer accueille le nouveau propriétaire, avec un code QR vers la vidéo de montage. Le dossier est emballé sous film, la base en étoile et le coussin de nuque sont calés dans de la mousse, et une boîte « Accessoires » réunit la visserie et les outils.

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La lettre de bienvenue de Razer, avec le lien vers la vidéo de montage. Photo : Tesla Mag.

Le dossier, encore sous film. Photo : Tesla Mag.

La base en étoile et le coussin de nuque. Photo : Tesla Mag.

La boîte d’accessoires et de visserie. Photo : Tesla Mag.

Le montage de l’Iskur V2 NewGen

Comptez une trentaine de minutes : c’est le temps qu’il nous a fallu. Deux conseils pour aller vite. D’abord, retournez la lettre verte de bienvenue : au dos, un code QR mène à la vidéo de montage officielle de Razer sur YouTube. Ensuite, suivez cette vidéo pas à pas plutôt que de deviner l’ordre des pièces : les roulettes sur la base, le vérin, l’assise, puis le dossier et les accoudoirs, avant de poser le coussin de nuque. Le fauteuil pèse 27,6 kg selon les distributeurs : une seconde paire de mains aide au moment de fixer le dossier sur l’assise.

Le fauteuil monté, en noir et vert. Photo : Tesla Mag.

La fiche technique du NewGen

Le point fort mis en avant par Razer est son soutien lombaire HyperFlex, intégré au dossier plutôt qu’un coussin à part : il pivote sur 360°, se règle en hauteur sur 60 mm et en profondeur sur 40 mm, et suit le mouvement du dos.

Revêtement : cuir synthétique EPU de deuxième génération avec la technologie CoolTouch, présenté par Razer comme 13 fois plus résistant qu’un cuir PU classique.

: cuir synthétique EPU de deuxième génération avec la technologie CoolTouch, présenté par Razer comme 13 fois plus résistant qu’un cuir PU classique. Assise : mousse moulée à froid à double densité, perforée pour évacuer la chaleur ; assise de 400 mm de large (530 mm avec les côtés) et 450 mm de profondeur.

: mousse moulée à froid à double densité, perforée pour évacuer la chaleur ; assise de 400 mm de large (530 mm avec les côtés) et 450 mm de profondeur. Hauteur d’assise : de 435 à 535 mm du sol.

: de 435 à 535 mm du sol. Dossier : 855 mm de haut, inclinable jusqu’à 152° selon Razer (153,5° ± 2° dans la fiche technique).

: 855 mm de haut, inclinable jusqu’à 152° selon Razer (153,5° ± 2° dans la fiche technique). Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en rotation (50°).

: réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en rotation (50°). Coussin de nuque : en mousse à mémoire de forme.

: en mousse à mémoire de forme. Gabarit conseillé : de 160 à 200 cm, jusqu’à 136 kg.

: de 160 à 200 cm, jusqu’à 136 kg. Garantie : 3 ans, portée à 5 ans pour un achat sur le site de Razer.

L’Iskur V2, lui, était en mars 2026 le fauteuil le plus utilisé par les joueurs professionnels, d’après le site ProSettings.net cité par Razer.

Notre avis sur l’Iskur V2 NewGen

Nous l’utilisons au bureau, pour travailler. Le confort est très bon, et c’est surtout le dossier qui convainc : quand on s’allonge légèrement en arrière, le maintien du dos est parfait, sans avoir à régler quoi que ce soit. Le montage, lui, s’est fait sans difficulté en une trentaine de minutes, vidéo à l’appui.

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On aime : le confort, le maintien du dos en position légèrement inclinée, le montage en 30 minutes.

: le confort, le maintien du dos en position légèrement inclinée, le montage en 30 minutes. À savoir : 27,6 kg à monter : retournez la lettre de bienvenue et suivez la vidéo officielle.

Pour qui ?

L’Iskur V2 NewGen vise ceux qui passent de longues heures assis, au jeu comme au travail (c’est notre cas) : tout se règle, de la nuque aux coudes, et l’assise élargie permet, selon Razer, de s’asseoir en tailleur. Son look reste sobre pour un fauteuil de joueur, noir aux coutures en losanges, avec le serpent vert de Razer en haut du dossier.

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Le fauteuil figure aussi dans notre guide de Noël high-tech, à côté du casque, de la souris et du tapis Razer présentés dans notre page consacrée à la marque. Toutes nos idées de cadeaux sont dans le guide de Noël de Tesla Mag.

Sources : fiche technique du Razer Iskur V2 NewGen sur razer.com (consultée le 16 novembre 2026) ; poids relevé chez les distributeurs ; photos Tesla Mag.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 17/11/2026 à 00h05. Ils peuvent varier depuis.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA