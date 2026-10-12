LEGO fait entrer Évoli, l’un des Pokémon les plus aimés, dans sa gamme pour adultes. Le set 72151 compte 587 pièces et donne une figurine articulée à exposer. Une idée de cadeau pour les fans de la première heure.

Photo Tesla Mag

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Ce que contient la boîte

D’après LEGO, la figurine reproduit Évoli avec sa queue touffue et ses grandes oreilles. Une fois montée, elle mesure 19 cm de haut. La tête, les oreilles, les membres et la queue sont articulés : on peut lui donner différentes poses, assis, à l’affût ou en train de jouer. La construction cache aussi une surprise, qui rappelle les nombreuses évolutions possibles d’Évoli.

Le set compte 587 pièces. LEGO le présente parmi ses exclusivités, et propose un mode « Construire ensemble » dans son application LEGO Builder, pour monter le modèle à plusieurs en se partageant les étapes.

Pourquoi Évoli

Évoli est l’un des Pokémon les plus populaires depuis la première génération de jeux, à la fin des années 1990. Sa particularité est d’avoir plusieurs évolutions possibles, Aquali, Voltali, Pyroli et les autres, selon la manière dont on le fait évoluer. C’est ce que rappelle la surprise cachée dans le set.

La première gamme LEGO Pokémon

Évoli fait partie des tout premiers sets LEGO Pokémon. Le groupe danois et The Pokémon Company International ont annoncé leur partenariat le 18 mars 2025, pour plusieurs années : c’était la première fois que LEGO construisait des Pokémon. Les trois premiers sets, tous réservés aux adultes, ont été dévoilés le 12 janvier 2026 et sont sortis le 27 février 2026.

72151 Évoli : 587 pièces, la figurine articulée de notre guide.

: 587 pièces, la figurine articulée de notre guide. 72152 Pikachu et Poké Ball : 2 050 pièces et 35 cm de haut ; Pikachu bondit hors de la Poké Ball ouverte, ou se pose dessus quand elle est fermée.

: 2 050 pièces et 35 cm de haut ; Pikachu bondit hors de la Poké Ball ouverte, ou se pose dessus quand elle est fermée. 72153 Florizarre, Dracaufeu et Tortank : 6 838 pièces et 50 cm, trois figurines articulées sur un socle commun.

La gamme s’est étoffée depuis : Rayquaza, Arcanin et Goinfrex en août 2026, une Poké Ball « Moments culte de Dresseur » en octobre, avec trois minifigurines de Dresseurs, Pikachu et Évoli. Pour les enfants, LEGO a lancé en août 2026 une gamme SMART Play, de 6 à 10 ans, dont une « Chasse au trésor d’Évoli et Lokhlass ».

Évoli, le Pokémon aux huit évolutions

Dans le Pokédex officiel, Évoli porte le numéro 0133. C’est un Pokémon de type Normal, de la catégorie « Évolutif », haut de 30 cm et pesant 6,5 kg. Ses talents s’appellent Fuite et Adaptabilité. Sa particularité est d’avoir huit évolutions possibles, une par type :

Aquali (Eau), Voltali (Électrik) et Pyroli (Feu), présents dès les premiers jeux ;

Mentali (Psy) et Noctali (Ténèbres) ;

Phyllali (Plante) et Givrali (Glace) ;

Nymphali (Fée), le dernier arrivé.

C’est ce que rappelle la surprise cachée dans la construction du set, et ce qui fait d’Évoli un favori des collectionneurs : chacun a son évolution préférée.

Pourquoi Évoli est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. LEGO nous a confié Évoli, et nous l’avons gardé parce que c’est un cadeau rare : un set pour adultes qui ne demande ni des semaines de montage ni une place folle sur une étagère. Avec 587 pièces, il se monte en une soirée, seul ou à deux. L’application LEGO Builder propose un mode « Construire ensemble », qui répartit les étapes entre plusieurs appareils : on peut le monter en famille, chacun son sachet.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup ont grandi avec les premiers jeux Pokémon, à la fin des années 1990, et ont aujourd’hui des enfants qui y jouent à leur tour. Évoli est un cadeau qui parle aux deux générations. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

LEGO le classe dans ses sets 18+ : c’est un modèle à construire et à exposer, pensé pour les adultes, pas un jouet pour enfants. Il s’adresse d’abord aux joueurs qui ont grandi avec Pokémon.

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Questions fréquentes

Combien de pièces compte le LEGO Évoli 72151 ?

587 pièces, pour une figurine de 19 cm de haut une fois montée.

Le LEGO Pokémon Évoli est-il adapté aux enfants ?

LEGO le classe dans ses sets 18+, pensés pour les adultes. Pour les enfants, la marque a lancé en août 2026 une gamme LEGO Pokémon SMART Play, de 6 à 10 ans.

Quand est sorti le LEGO Évoli ?

Le 27 février 2026, avec les deux autres premiers sets LEGO Pokémon, Pikachu et Poké Ball (72152) et Florizarre, Dracaufeu et Tortank (72153).

La figurine est-elle articulée ?

Oui. La tête, les oreilles, les pattes et la queue bougent : on peut poser Évoli au repos ou prêt à bondir.

Combien d’évolutions a Évoli ?

Huit : Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali et Nymphali, selon le Pokédex officiel.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

LEGO nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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