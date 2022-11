Elon Musk s’est séparé de 75% des employés de Twitter

Selon Bloomberg, qui cite des sources pour ses informations, plus de 90 % des employés de Twitter en Inde ont été licenciés dans le cadre de la restructuration massive des effectifs de l’entreprise dans le monde par Elon Musk. Bloomberg cite des personnes au fait de la situation qui ont demandé à rester anonymes et qui ont déclaré que Twitter a réduit ses effectifs en Inde d’environ 200 à environ 12 personnes au cours du week-end.

Cela représente environ 140 travailleurs sur les quelque 200 qui composent cette équipe. Selon les sources qui ont parlé à Bloomberg, les employés travaillant en Inde qui étaient responsables du marketing, des relations avec les entreprises et de la politique publique ont également été licenciés. La demande de commentaire formulée par The Insider en dehors des heures d’ouverture normales de Twitter n’a pas reçu de réponse immédiate de la part de l’entreprise.

Depuis que Musk a pris le contrôle de Twitter le 27 octobre, des centaines d’employés du monde entier ont été licenciés. Dès son premier jour de travail, le milliardaire a licencié plusieurs des plus hauts responsables de Twitter, dont le PDG. Selon un rapport de Kali Hays pour Insider, il était prévu de licencier 3 700 travailleurs, soit environ la moitié du personnel. Les personnes licenciées recevraient des indemnités de licenciement.

Certains employés de Twitter ont déclaré avoir été bloqués hors de leurs ordinateurs de travail, de leurs courriels et de leurs comptes Slack avant d’être informés que leur poste avait été supprimé, y compris une employée qui était enceinte de huit mois à ce moment-là. Ces faits se sont produits environ une semaine après la prise de contrôle de Twitter par Musk.

Selon un article publié par Insider dans le passé, Twitter a déjà adressé une invitation à reprendre le travail à un certain nombre d’employés licenciés. Vendredi, M. Musk a indiqué sur Twitter que toutes les personnes qui ont quitté l’entreprise se sont vu offrir trois mois d’indemnités de départ, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au minimum requis par la loi.

Un ancien employé qui était en poste en Asie du Sud-Est affirme que la société a licencié la quasi-totalité de ses équipes de marketing et de communication situées dans la région. Selon cette source, la société n’a qu’un seul employé chargé du marketing au Japon, qui est le deuxième marché de Twitter dans le monde. À Singapour, l’entreprise n’a que deux professionnels du marketing qui y travaillent. Ces trois personnes constituent la totalité de l’équipe marketing permanente que la société a en poste dans la région.

Même plusieurs jours après l’événement, les employés de Twitter en Asie du Sud-Est ont une compréhension limitée des licenciements, ce qui est similaire à la situation des employés de Twitter dans le monde entier.

Les personnes licenciées ont été informées lorsqu’il leur a été interdit d’utiliser l’une des plateformes de Twitter, y compris Google Suite, Slack, et les ordinateurs portables fournis par leur employeur. La source a affirmé : « J’étais assis devant mon ordinateur portable et je conversais avec l’équipe quand tout à coup, j’ai été déconnecté. » Une communication officielle est arrivée sur leur compte de messagerie personnel quelques heures plus tard, après avoir été retardée au départ.

De nombreux membres du personnel licenciés dans le monde, y compris ceux qui étaient en poste aux États-Unis, n’ont pas encore reçu plus d’informations concernant leurs indemnités de départ. Dans un document interne consulté par Rest of World, la société a déclaré que si des postes étaient supprimés, l’indemnité de départ consisterait en une somme forfaitaire en espèces comprenant au moins deux mois de salaire de base, une rémunération au prorata du plan de primes de performance à l’objectif, une valeur en espèces des actions et une contribution en espèces pour la poursuite des prestations de soins de santé.

Ce document était essentiellement un document FAQ vivant qui était mis à jour régulièrement. Selon ce qui a été écrit dans le journal officiel, « Nous nous conformons également aux règles locales en matière d’emploi et appliquons une indemnité légale supplémentaire pour les licenciements qui peuvent avoir lieu en dehors des États-Unis. »

Cependant, selon le travailleur concerné en Asie du Sud-Est, des questions subsistent quant à savoir si la société honorera ou non l’intégralité de l’indemnité de départ. Selon ce qu’un employé a partagé avec Rest of World, les anciens utilisateurs de Twitter à travers le monde se battent actuellement pour que l’entreprise respecte au moins l’accord préalable à l’acquisition.

« C’est pour cela que les ex-Tweeps du monde entier se battent actuellement. La plupart d’entre nous hésitent à s’exprimer car nous pensons que si nous le faisons, cela aura une sorte d’effet sur le montant de l’indemnité de licenciement que nous recevons. »

Selon un ancien employé de Twitter Mexique, les travailleurs licenciés dans toute l’Amérique latine ont révélé au reste du monde qu’ils gardent le silence sur leur situation dans l’espoir d’être réembauchés par l’entreprise ou, à tout le moins, de recevoir leur indemnité de licenciement.

Ils ont déclaré : « Je préfère me protéger autant que possible afin d’obtenir le meilleur règlement possible. » « Je préférerais me protéger autant que possible. J’ai beaucoup de choses à dire, mais pour l’instant, je choisis d’y aller doucement parce que, si vous voyez les antécédents de ce type [Musk]. »

« il ne cherche que ce genre d’excuses pour entuber les gens« , a déclaré Musk. « J’ai beaucoup de choses à dire, mais pour l’instant, je préfère rester tranquille« .

