Quels sont les plus petits véhicules électriques du monde ?

La technologie moderne a permis aux voitures électriques d’atteindre des tailles gigantesques. Mais l’attrait des petits trajets urbains reste extrêmement élevé dans les petites villes comme dans les mégapoles surpeuplées. Aujourd’hui, nous allons explorer le potentiel des plus petits véhicules électriques au monde, pour devenir le transport du futur en examinant les derniers modèles de la catégorie. Monoplaces, biplaces, tandems et quadriplaces, trois et quatre roues, ces minuscules machines se déclinent sous toutes les formes.

Aptera Alpha

Après avoir été liquidée pendant plus de 10 ans, la société californienne Aptera revient d’entre les morts avec un nouveau prototype de voiture à énergie solaire. L’Aptera Alpha est un véhicule à trois roues et deux places, au look aussi funky que ses prédécesseurs. Elle offre une sécurité supérieure aux passagers grâce à une cellule de sécurité inspirée de la Formule 1.

Une production annuelle de 20 000 voitures envisagée

Aptera envisage de produire jusqu’à 20 000 voitures par an d’ici la fin 2022 dans sa récente usine de Carlsbad, en Californie. Pour lancer sa production, la marque compte capitaliser sur les quelque 10 000 réservations déjà effectuées !

Rappelons que cet ORNI (Objet Roulant Non Identifié !) affiche un Cx record de 0,13. Avec une batterie de 100 kWh, il sera capable de parcourir 1 600 km sur une seule charge dans la meilleure des versions.

Smart Concept 1

La marque Smart de Daimler a toujours été caractérisée par une approche pionnière de la mobilité urbaine durable. Dans le but d’étendre sa portée au-delà du monde occidental, la société présentera en 2021 son Concept #1 créé dans le cadre du partenariat conjoint avec la marque chinoise Geely.

Le précurseur de la nouvelle génération de Smart

En entrant dans une nouvelle ère, smart dévoile le concept #1 au salon IAA MOBILITY 2021. Pour faire simple, le SUV compact transfère les dimensions extérieures compactes et le design iconique de smart. Ce, dans un nouveau concept de véhicule avec une note haut de gamme supérieure et une affirmation high-tech.

Electra Meccanica Solo

L’entreprise canadienne Electra Meccanica et son partenaire industriel Zongshen Industrial Group ont commencé les livraisons du trois-roues monoplace Solo.

Le drôle de tricycle électrique au CES

Deux roues à l’avant, une roue à l’arrière avec un moteur électrique de 41 kW et un seul siège. Le véhicule offre une certaine sécurité grâce à des zones déformables à l’avant et à l’arrière, un arceau de sécurité et trois freins à disque assistés. Le confort est assuré par la direction assistée, la climatisation et le système de divertissement avec Bluetooth.

La propulsion électrique se compose d’un moteur de 41 kW placé sur la roue arrière. Elle permet au Solo d’atteindre une vitesse de 130 km/h. La batterie de 17 kWh doit assurer une autonomie de 160 kilomètres. Les prix commencent à 18 500 dollars (environ 16 500 euros). Le Solo peut déjà être réservé moyennant un acompte de 250 dollars. Les premiers exemplaires ont déjà été livrés, comme l’a annoncé la société le 6 décembre.

XEV Global Yoyo

Trois ans après la première présentation, la start-up italienne a officiellement lancé le modèle de série. Heureusement, le Yoyo hérite de l’extérieur du concept. Mais son prix augmente considérablement, tandis que le marché cible passe de la Chine à l’Union Européenne.

La petite voiture électrique à batteries interchangeables

La Yoyo est entraînée par un moteur synchrone de 7,5 kW (15 kW en crête). Installé à l’arrière, il autorise 80 km/h de vitesse maximale.

Elle est alimentée par trois batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Installées à l’arrière, celles-ci cumulent 10,4 kWh de capacité énergétique. En matière d’autonomie, le constructeur annonce 150 kilomètres avec une charge.

City Transformer

Le City Transformer peut accueillir deux personnes et prenant ¼ de la place de parking nécessaire à une voiture normale. Il vise à retirer les villes aux voitures et à les rendre aux gens.

Cette micro voiture rétrécit sur simple pression d’un bouton

À l’occasion du salon IAA Mobility de Munich, la start-up israélienne City Transformer a dévoilé son concept. Proche de la version de série d’un véhicule électrique ultra compact, son lancement sur le marché est prévu pour 2023/24. La particularité de la voiture est que ses dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins, sur simple pression d’un bouton.

Microlino 2.0

En regardant les BMW modernes, il serait impossible de penser que l’Isetta, alias la voiture-bulle, figurait autrefois parmi les modèles les plus vendus de la marque. La petite Isetta a cessé d’être produite en 1962, mais la startup suisse Micro Mobility Systems la fait renaître sous une forme entièrement électrique, la Microlino 2.0.

L’Isetta électrique made in Italy dès 12 000 €

Cette drôle d’auto aux roues arrière resserrées et commercialisée par BMW à la fin des années 1950, aura une descendante 100 % électrique sous peu. La Microlino 2.0, dont le lancement est imminent, sera commercialisée dans les mois à venir à partir de 12 000 €. La France fait partie des marchés prêts à l’accueillir.

City One

Le nombre de start-up spécialisées dans les VE urbains croît de manière exponentielle. Mais la plupart de leurs modèles présentent les mêmes inconvénients : des batteries plus petites et l’absence de technologie de recharge rapide. Certains constructeurs optent pour des systèmes d’échange de batteries, mais l’Allemand ACM et son CITY ONE EV poussent cette idée encore plus loin.

L’utilitaire de poche venu de Chine

Voici l’outil idéal du dernier kilomètre ! L’utilitaire capable de se faufiler dans les rues étroites de la cité. L’ACM City One recèle d’astucieuses solutions pour ses batteries : l’agencement des batteries est multiple. Sa configuration unique totalise 26 kWh et permet de parcourir jusqu’à 240 km. En cas de besoin, quatre éléments supplémentaires peuvent être embarqués, ce qui ajoute un rayon d’action de 120 km.

En outre, ce pragmatique cube à roulettes recèle une capacité de chargement de 400 litres avec quatre personnes à son bord. Mieux encore : lorsque la banquette arrière est rabattue, l’ACM City One engloutit jusqu’à 1 450 litres (de quoi porter une Europalette) avec une charge utile allant jusqu’à 430 kg. Tout a été pensé pour faciliter la vie des artisans, à l’instar de l’écran publicitaire digital intégré sur le hayon.

Opel Rocks-e et Citroën Ami

Les frères et sœurs Opel Rocks-e et Citroën Ami 2022 de Stellantis sont annoncés comme les voitures qui rendront la mobilité électrique individuelle accessible à tous. Classés comme des quadricycles légers, les mini VE ne nécessitent qu’une formation de base à la conduite. Sans permis de conduire officiel, elles peuvent donc être conduites par des personnes âgées de 14 ou 15 ans selon le marché.

La jumelle allemande de la Citroën Ami

Comme pour les citadines, ludospaces et utilitaires, les synergies au sein du groupe Stellantis ont permis à la marque allemande de cloner le petit quadricycle français, qui devient ainsi Opel Rocks-e. De quoi remplacer en partie les micro-citadines Adam et Karl supprimées du catalogue.

Eli Zero

Annoncé comme un véhicule électrique de quartier, Eli Zero est un véhicule ultra-compact à deux places. Optimisée pour les trajets courts, elle peut être conduite dans les zones urbaines denses où la vitesse est limitée.

La rivale électrique de la Citroën AMI

Le véhicule léger électrique nommé Eli ZERO a été présenté pour la première fois au CES 2017. Depuis, la société a lancé un crowdfunding et prépare le lancement du véhicule en Europe. La distribution se fera par l’intermédiaire de concessionnaires.

Le véhicule léger électrique Eli ZERO a une longueur de 2 250 mm, une largeur de 1 380 mm et une hauteur de 1 588 mm. L’empattement est de 1 600 mm, et le coffre offre un volume de chargement de 160 litres. Il y a de la place pour deux personnes au total dans l’habitacle.

e-Go Mobile

L’entreprise originale qui travaillait sur l’e.GO Life s’est retrouvée à court de fonds en 2020. Heureusement ses actifs ont été rapidement repris par ND Industrial. 78 millions d’euros ont été collectés en plus auprès des investisseurs pour continuer la production.

La voiture électrique à moins de 20 000 euros

Surteintée d’inspirations en provenance de citadines déjà établies, la e.Go Life entend bien démocratiser la voiture électrique avec une formule simple et plus abordable que la plupart des propositions existantes. La petite puce électrique des villes cache un pack de batteries de 14,9 kWh, associé à un moteur de 28 ch. Une modestie qui ne lui permet pas de s’aventurer en dehors des périphériques citadins, mais d’annoncer une autonomie homologuée à 121 km.

Tazzari Zero 4

L’écrasante majorité des mini-voitures présentées aujourd’hui sont toutes nouvelles et développées par les start-ups les plus prometteuses. Mais Tazzari est en fait dans le domaine de la micro mobilité électrique depuis 2006.

4 modes de conduite sur la Tazzari Zero

La Tazzari Zero est une petite voiture électrique sportive, fabriquée en Italie. Elle dispose d’un rapport poid/puissance intéressant avec son couple de 150 Nm pour un poids total inférieur à 550 kg. Petite spécificité : la Zero possède 4 modes de conduite qui peuvent être sélectionnées à tout moment, en fonction des différentes conditions du parcours, de la météo ou du style de conduite.

Volswagen ID. LIFE

Le Volkswagen ID Life est un concept qui a été présenté avec un plan de production clair en tête. Ce mini SUV électrique destiné aux jeunes sera fabriqué à partir de 2025.

Un SUV électrique compact pour 20 000 euros

Ce sera le premier modèle à profiter d’un moteur implanté à l’avant sur une plateforme MEB, dédiée aux électriques, réduite. D’une puissance de 172 kW, il devrait suffire à réaliser l’exercice du 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Pour son alimentation, une batterie d’une capacité énergétique de 57 kWh doterait le prototype d’une autonomie WLTP de l’ordre de 400 kilomètres en cycle mixte.

C’est le prix qui attirera sans doute davantage les automobilistes. Classées dans la catégorie des crossovers compacts (L x l x h = 4,09 x 1,84 x 1,59 m), cette ID. Life pourrait être proposée dès 20 000 euros. C’est-à-dire en dessous du tarif de la citadine e-Up!.