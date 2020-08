Pour voyager en voiture électrique, mieux vaut être rassuré sur les infrastructures de rechargement. Ici nous vous livrons quelques conseils pour profiter de la capitale des Pays-bas en électrique. Suivez le guide!

Visiter Amsterdam en Tesla

Si Amsterdam, ses Van Gogh, ses canaux et ses diamantaires vous tentent, n’hésitez pas. Les Pays-Bas sont une destination touristique d’un intérêt exceptionnel. Que ce soit pour visiter les moulins et les canaux, les grandes villes et leurs cœurs historiques ou les réserves d’oiseaux des îles de la Frise, l’accès aux sites touristiques y est très facile. Le seul petit bémol sur cette belle partition est le nombre restreint de superchargeurs Tesla en service dans le royaume d’Orange: 16 seulement à ce jour.

Le réseau Fastned à découvrir

Cette disponibilité limitée n’est heureusement pas un obstacle pour les électromobilistes en Tesla. En effet, le réseau Fastned de chargeurs rapides installés le long des autoroutes est aussi compatible avec nos autos, grâce à un adaptateur CHAdeMO-Tesla disponible à côté de chaque borne. Vous n’avez donc besoin d’aucun câble spécial dans le coffre. La charge se fait à 50 kW, soit un gain de 100 km en 20 à 30 minutes.

L’utilisation des chargeurs Fastned se décline en deux versions: par abonnement (12€/mois + 0.35€/kWh) et au coup par coup sans abonnement pour les autres (0.59€/kWh). Déclencher la charge sur ce réseau est très simple grâce à l’application mobile gratuite Fastned. Si vous ne l’avez pas dans votre mobile en arrivant à votre premier arrêt, le Wifi gratuit présent dans toutes les stations vous permet de la télécharger et de démarrer la charge en quelques minutes. Toutes les stations Fastned sont abritées des intempéries par de vastes portiques et alimentées en énergie par des panneaux solaires.

Comme on peut le voir ci-dessous, le réseau Fastned, inauguré en 2014, n’arrête pas de s’étendre.

L’expansion de Fastned aux Pays-Bas

Et si vous craignez que les 12.000 Model S et X présentes dans le pays monopolisent tous les superchargeurs disponibles, sachez que Tesla a prévu le coup. Ainsi, l’hôtel Van der Valk de Breukelen, à côté d’Amsterdam, héberge la plus large concentration de superchargeurs des Pays-Bas: 28 emplacements sont disponibles. Les Hôtels Van der Valk sont des partenaires de longue date de Tesla: tous sont équipés de chargeurs, souvent en nombre important.