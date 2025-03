Acheter une Tesla d’occasion est une option de plus en plus prisée pour rouler en électrique sans exploser son budget. Avec des modèles phares comme la Tesla Model 3 et le Tesla Model Y, le marché de l’occasion regorge d’opportunités en 2025. Mais quel est le prix d’une Tesla d’occasion ? Et est-ce vraiment intéressant d’opter pour un véhicule électrique d’occasion ? Cet article vous livre une analyse détaillée des coûts, des tendances et des avantages, agrémentée d’exemples d’annonces récentes, pour vous guider dans votre achat.

Prix des Tesla d’occasion : Model 3 et Model Y en détail

Tesla Model 3 d’occasion : une berline électrique accessible

La Tesla Model 3 d’occasion domine le marché grâce à son succès mondial. En mars 2025, les prix varient selon l’année, le kilométrage et la version :

Model 3 Standard Range Plus (Propulsion) de 2020, 50 000 km : entre 18 000 € et 26 000 € . Exemple : « Tesla Model 3 SR+ 2020, blanc nacré, 55 000 km, excellent état, 22 500 € – Leboncoin, Île-de-France. »

de 2020, 50 000 km : entre . Exemple : « Tesla Model 3 SR+ 2020, blanc nacré, 55 000 km, excellent état, 22 500 € – Leboncoin, Île-de-France. » Model 3 Grande Autonomie de 2022, 30 000 km : entre 30 000 € et 35 000 € . Exemple : « Model 3 Long Range 2022, gris métallisé, 28 000 km, Autopilot amélioré, 33 900 € – La Centrale, Rhône-Alpes. »

de 2022, 30 000 km : entre . Exemple : « Model 3 Long Range 2022, gris métallisé, 28 000 km, Autopilot amélioré, 33 900 € – La Centrale, Rhône-Alpes. » Model 3 Performance de 2023 : entre 40 000 € et 45 000 €. Exemple : « Tesla Model 3 Performance 2023, noir uni, 15 000 km, jantes 20″, 42 000 € – Particulier, PACA. »

Les prix des Tesla Model 3 d’occasion ont chuté récemment. En 2024, une Model 3 d’un an valait encore 73 % de son prix initial (34 300 €), contre 84 % (39 600 €) en début d’année, soit une perte de 5 300 € en 12 mois. Cette dépréciation rend l’achat d’occasion attractif.

Tesla Model Y d’occasion : le SUV électrique familial

Le Tesla Model Y d’occasion, apprécié pour son espace, suit une tendance similaire :

Model Y Propulsion de 2023, 20 000 km : entre 35 000 € et 40 000 € . Exemple : « Tesla Model Y Propulsion 2023, bleu profond, 22 000 km, garantie batterie restante, 37 500 € – Tesla.com Occasion. »

de 2023, 20 000 km : entre . Exemple : « Tesla Model Y Propulsion 2023, bleu profond, 22 000 km, garantie batterie restante, 37 500 € – Tesla.com Occasion. » Model Y Grande Autonomie AWD de 2023 : entre 45 000 € et 50 000 € . Exemple : « Model Y Long Range AWD 2023, rouge multicouche, 18 000 km, intérieur premium, 47 800 € – Concessionnaire, Grand Est. »

de 2023 : entre . Exemple : « Model Y Long Range AWD 2023, rouge multicouche, 18 000 km, intérieur premium, 47 800 € – Concessionnaire, Grand Est. » Model Y 2021-2022, plus de 50 000 km : sous les 30 000 €. Exemple : « Tesla Model Y 2021, blanc, 60 000 km, bon état général, 29 900 € – Leboncoin, Auvergne. »

Le prix du Tesla Model Y d’occasion baisse aussi vite. En 2023, un Model Y d’un an conservait 96,4 % de sa valeur ; en 2025, ce taux est tombé à 75 %, soit une perte de 20 % en deux ans. Une aubaine pour les acheteurs !

Pourquoi les prix des Tesla d’occasion chutent-ils ?

Baisse des prix neufs : Tesla a réduit ses tarifs (jusqu’à 11 000 € sur certains Model Y en 2023), impactant l’occasion.

: Tesla a réduit ses tarifs (jusqu’à sur certains Model Y en 2023), impactant l’occasion. Concurrence accrue : Avec 76 modèles électriques d’occasion disponibles en 2025 (contre 58 en 2024), le marché est saturé.

: Avec disponibles en 2025 (contre 58 en 2024), le marché est saturé. Offre abondante : Les annonces de Tesla d’occasion ont bondi de 50 % en février 2025 en France, dépassant parfois la demande.

: Les annonces de ont bondi de 50 % en février 2025 en France, dépassant parfois la demande. Facteurs externes : Les prises de position d’Elon Musk ont pu refroidir certains acheteurs, influençant la cote.

Acheter une Tesla d’occasion : est-ce une bonne idée ?

Les avantages d’une Tesla d’occasion

Économies significatives : Une Tesla Model 3 neuve coûte 44 990 € et un Model Y neuf 46 990 € (hors bonus). L’occasion réduit la facture de 10 000 à 20 000 €. Technologie à jour : Les mises à jour OTA maintiennent une Tesla d’occasion moderne, avec des fonctionnalités comme le Pilotage Automatique. Écologie et performance : Vous profitez d’un véhicule électrique performant tout en participant à la transition énergétique.

Les points à vérifier avant d’acheter

Batterie : Vérifiez son état (SOH), car une dégradation peut limiter l’autonomie.

: Vérifiez son état (SOH), car une dégradation peut limiter l’autonomie. Historique : Privilégiez un véhicule avec un entretien clair, comme dans l’annonce : « Model 3 2021, 40 000 km, carnet Tesla à jour, 27 000 €. »

: Privilégiez un véhicule avec un entretien clair, comme dans l’annonce : « Model 3 2021, 40 000 km, carnet Tesla à jour, 27 000 €. » Garantie : Certaines Tesla d’occasion, comme « Model Y 2022, 35 000 km, garantie batterie jusqu’en 2030, 38 000 €, » offrent encore une couverture.

Conclusion : une Tesla d’occasion, un choix malin en 2025 ?

Acheter une Tesla Model 3 d’occasion ou un Tesla Model Y d’occasion est une excellente option pour accéder à la technologie Tesla à moindre coût. Avec des prix dès 18 000 € pour une Model 3 et 30 000 € pour un Model Y, comme illustré par les annonces ci-dessus, le marché offre des opportunités intéressantes. Comparez les offres sur Leboncoin, La Centrale ou Tesla.com, inspectez le véhicule et évaluez vos besoins en autonomie. En 2025, l’occasion est une porte d’entrée abordable vers l’univers Tesla !