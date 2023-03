« Je n’arrive pas à charger ma KIA EV6 », un propriétaire de voiture électrique excédé par la difficulté à se recharger

Un propriétaire de la KIA EV6 est excédé par la difficulté à se recharger sa voiture électrique, après avoir fait des kilomètres pour trouver une station de recharge, il a fait confiance a l’application chargemap et se retrouve dans l’impossibilité de se recharger. Cette frustration est de plus en plus dénoncé par les propriétaires de voitures électriques, qui rencontrent des difficultés similaires non seulement aux Superchargeurs Tesla, mais également dans toutes les stations de recharge. En cause: le manque de pédagogie et d’interopérabilité.

La Kia EV6 n’est (toujours) pas compatible sur les superchargers Tesla

Il est important de souligner que, dans un marché aussi jeune que celui du véhicule électrique, la compatibilité des véhicules électriques et des réseaux est préjudiciable pour l’image de la mobilité électrique et pour les propriétaires qui ne disposent pas de borne de recharge à domicile.

Nous avons déjà évoqué ce problème spécifique à la KIA EV6 en Juin 2022. Nous n’avons pas été les seuls puisque c’est le célèbre Youtuber , Bjorn Nyland, qui a le premier pointé du doigt cette incompatibilité. Cependant, c’est la première fois que nous avons l’occasion d’enregistrer le témoignage d’un utilisateur qui évoque son parcours client. Cette situation est particulièrement problématique pour les propriétaires de la nouvelle KIA EV6, qui rencontrent des difficultés liées à la compatibilité des bornes de recharge avec leur véhicule électrique.

En effet, la KIA EV6 ne peut pas être chargée aux Superchargers Tesla, ce qui réduit les options de recharge pour ses propriétaires. Cette problématique souligne l’importance de la mise en place d’une infrastructure de recharge compatible avec tous les types de véhicules électriques, afin de permettre une transition plus fluide vers une mobilité électrique durable.

Un problème de compatibilité qui n’intéresse pas Hyundai ?

Les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 sont des voitures électriques performantes avec une excellente efficacité et des temps de recharge rapides. Cependant, ces deux modèles sont actuellement incapables de se recharger sur les Superchargeurs Tesla V3, ce qui limite les options de recharge pour leurs propriétaires.

Bien que ces modèles soient compatibles avec d’autres réseaux de recharge rapide, le problème de l’incompatibilité avec les Superchargeurs de Tesla persiste. Les raisons exactes de cette incompatibilité ne sont pas claires, mais il semble que cela soit dû à un problème de communication entre la borne et le véhicule, lié à l’architecture unique de la plateforme e-GMP de Kia et de Hyundai. Malgré les frustrations des propriétaires de ces modèles, il n’y a eu aucune communication officielle de la part des marques coréennes à ce sujet.

Le propriétaire de véhicule électrique doit-il essuyer les plâtres ?

La mobilité électrique est encore un marché relativement jeune, et les défis techniques, tels que la compatibilité de charge, sont inévitables dans une telle période d’innovation.

Bien que les propriétaires de véhicules électriques puissent ressentir une frustration en étant confrontés à des problèmes de compatibilité de charge, il est important de souligner que les constructeurs automobiles travaillent continuellement pour améliorer la compatibilité et l’interopérabilité des différents réseaux de recharge.

Dans le cas spécifique de la KIA EV6 et de l’Ioniq 5, l’incompatibilité avec les Superchargeurs Tesla V3 est un problème connu qui peut être attribué à une communication défaillante entre la borne et le véhicule.

Il est vrai que les propriétaires de ces modèles doivent faire face à des limitations de recharge, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent « essuyer les plâtres » ou subir seuls les conséquences des problèmes de compatibilité.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de réseaux de recharge doivent travailler ensemble pour résoudre les problèmes de compatibilité, afin de garantir que les propriétaires de véhicules électriques puissent profiter pleinement des avantages de la mobilité électrique, sans subir les contraintes de la compatibilité.

En conclusion, il est important de souligner que les médias jouent un rôle clé dans la mise en évidence des problèmes de la mobilité électrique et de la compatibilité de charge. En signalant ces problèmes, les médias peuvent contribuer à attirer l’attention des constructeurs automobiles et des fournisseurs de réseaux de recharge sur les frustrations des propriétaires de véhicules électriques, et ainsi encourager des efforts pour trouver des solutions.

Il est également important que les propriétaires de véhicules électriques fassent entendre leur voix et partagent leurs frustrations, afin que les constructeurs automobiles et les fournisseurs de réseaux de recharge comprennent mieux les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs de la mobilité électrique.

En travaillant ensemble, les constructeurs automobiles, les fournisseurs de réseaux de recharge et les médias peuvent contribuer à améliorer la compatibilité de charge, à faciliter la transition vers une mobilité électrique plus durable et à offrir aux propriétaires de véhicules électriques des options de recharge plus fiables et plus pratiques.