Comment tirer parti de la planification intelligente de la recharge et du préchauffage du Model Y pour des trajets plus efficaces

Le Tesla Model Y est bien plus qu’un simple véhicule électrique. Ses fonctionnalités intelligentes, notamment la planification de la recharge et le préchauffage de la batterie et de l’habitacle, sont des outils puissants pour maximiser l’efficacité énergétique, prolonger l’autonomie et améliorer le confort de vos trajets. En comprenant et en utilisant ces fonctions, vous pouvez transformer votre expérience de conduite et réaliser des économies d’énergie substantielles.

Maîtriser la Planification Intelligente de la Recharge

La planification de la recharge vous permet de déterminer exactement quand et comment votre Model Y doit se recharger, en tirant parti des tarifs d’électricité les plus bas et en assurant que la batterie soit prête juste avant votre départ.

Programmer l’Heure de Début de la Recharge

Si vous avez accès à des tarifs d’électricité heures creuses (souvent la nuit), cette fonctionnalité est essentielle pour réduire vos coûts d’exploitation.

Objectif : Charger le véhicule lorsque l’électricité est la moins chère.

Charger le véhicule lorsque l’électricité est la moins chère. Fonctionnement : Dans l’application Tesla ou sur l’écran tactile du véhicule, vous pouvez régler une heure de début de charge ou une heure de fin de charge (selon le réglage préféré). Si vous réglez l’heure de début, la recharge ne commencera pas avant ce moment. Si vous réglez l’heure de fin (l’heure de départ prévue), le Model Y calculera automatiquement quand démarrer la charge pour atteindre le niveau de batterie souhaité juste à temps.

Dans l’application Tesla ou sur l’écran tactile du véhicule, vous pouvez régler une ou une (selon le réglage préféré).

Définir le Niveau de Charge (Limite)

Pour préserver la longévité de votre batterie, il est recommandé de ne pas charger constamment à 100%, sauf si un long voyage est prévu.

Usage Quotidien : Réglez la limite de charge à 80-90% .

Réglez la limite de charge à . Longs Trajets : Réglez la limite à 100% juste avant votre départ.

L’Importance du Préchauffage (Préconditionnement)

Le Model Y utilise des systèmes sophistiqués pour optimiser la température de la batterie et de l’habitacle, ce qui a un impact direct sur l’efficacité et les performances.

Le Préconditionnement de la Batterie pour la Conduite

La température idéale de la batterie est cruciale. Une batterie trop froide (surtout en hiver) réduit la puissance disponible (accélération et freinage régénératif) et l’autonomie.

Efficacité Accrue : En préchauffant la batterie avant de prendre la route, vous vous assurez qu’elle opère dans sa plage de température optimale dès le premier kilomètre. Cela restaure la pleine puissance du freinage régénératif, qui est une source majeure de récupération d’énergie.

En préchauffant la batterie avant de prendre la route, vous vous assurez qu’elle opère dans sa dès le premier kilomètre. Cela restaure la pleine puissance du freinage régénératif, qui est une source majeure de récupération d’énergie. Comment l’Activer : Automatiquement : Si vous avez programmé une heure de départ et que votre véhicule est branché, le Model Y commencera automatiquement le préconditionnement de la batterie juste avant cette heure. Manuellement : Activez le préchauffage de l’habitacle via l’application (voir ci-dessous). Cela active également le préconditionnement de la batterie.



Le Préchauffage/Refroidissement de l’Habitacle

Utiliser l’énergie du réseau électrique (lorsque la voiture est branchée) pour ajuster la température de l’habitacle est bien plus efficace que de le faire en conduisant avec l’énergie de la batterie.

Confort et Autonomie : Réglez la température souhaitée via l’application mobile quelques minutes avant de partir. L’énergie consommée provient directement du mur (si branchée), économisant ainsi l’énergie de la batterie qui serait autrement utilisée pour le chauffage/climatisation pendant les premières minutes du trajet. Vous montez dans une voiture déjà confortable, ce qui réduit le besoin d’utiliser les systèmes de climatisation à forte intensité par la suite.

Réglez la température souhaitée via l’application mobile quelques minutes avant de partir.

Préconditionnement pour la Supercharge

Si vous entrez une borne de Supercharge Tesla comme destination dans le système de navigation, le Model Y préconditionnera automatiquement la batterie pendant le trajet.

Vitesse de Charge Maximale : Une batterie à température optimale peut accepter une puissance de charge beaucoup plus élevée, réduisant ainsi considérablement votre temps d’arrêt à la borne.

Intégrer la Planification et le Préchauffage

La véritable efficacité réside dans la combinaison de ces deux fonctionnalités :

Programmez l’Heure de Départ : Réglez l’heure à laquelle vous prévoyez de partir sur l’écran de charge ou dans l’application. Branchez votre Model Y : Assurez-vous que le véhicule est branché (de préférence pendant les heures creuses).

Le Model Y fera le reste :

Il chargera à un rythme calculé pour atteindre votre limite de batterie juste avant l’heure de départ.

Il commencera le préconditionnement de la batterie et de l’habitacle environ 30 minutes avant l’heure de départ programmée.

Résultat : Vous partez à l’heure, avec une batterie chargée aux heures les moins chères, à la température idéale pour un freinage régénératif maximal, et dans un habitacle parfaitement confortable, le tout sans gaspiller un seul pour cent de votre autonomie.

Conclusion

La planification intelligente de la recharge et le préchauffage ne sont pas de simples gadgets; ce sont des leviers essentiels pour une conduite du Model Y plus efficace, plus économique et plus confortable. En adoptant l’habitude de brancher votre voiture et de programmer vos départs, vous optimiserez l’utilisation de votre véhicule électrique au quotidien.