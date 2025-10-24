Conduite autonome Tesla : l’Europe prend son temps

La municipalité d’Enköping, en Suède, a pris une décision significative en refusant la demande de Tesla d’effectuer des essais du FSD (Full Self-Driving) dans la ville. Cette décision a été prise sur la base de plusieurs préoccupations majeures qui soulèvent des questions importantes sur l’avenir de l’autonomie des véhicules dans les zones urbaines complexes.

Les Complexités de la Conduite Urbaine

L’un des principaux arguments avancés par la municipalité est que la conduite urbaine est plus complexe et imprévisible que la conduite sur les autoroutes. En effet, les rues de la ville sont souvent encombrées par le trafic, les piétons, les cyclistes et divers obstacles qui requièrent des décisions rapides et précises. Cette dynamique rend la ville peu propice à l’expérimentation avec un système qui n’a pas encore été éprouvé dans de telles conditions.

Préoccupations Relatives à la Sécurité

Les accidents se produisent déjà en majorité dans les quartiers urbains, ce qui a accentué les inquiétudes de sécurité d’Enköping. Ces préoccupations sont renforcées par des rapports de vidéos montrant des systèmes FSD en train de circuler à des vitesses excessives ou échouant à ralentir pour des dos d’âne.

Réglementation et Tests Actuels

Le système FSD n’a pas encore reçu l’approbation de l’Agence suédoise des transports, ajoutant une autre couche de complexité à la décision de la ville. Par ailleurs, l’Europe, bien qu’avançant, voit ses structures réglementaires prendre du temps, ce qui pourrait repousser l’approbation complète jusqu’en 2026. Cette lenteur dans la mise en place de la régulation est illustrée par le groupe de travail UNECE et le projet d’amendements UN R171 Phase 3 attendus en 2026.

Conséquences Indirectes pour les Municipalités

En plus des défis pratiques et réglementaires, la ville d’Enköping s’inquiète également des coûts indirects potentiels qu’une telle expérimentation pourrait engendrer. Ces coûts pourraient inclure des dépenses administratives supplémentaires, la gestion de la communication, et les potentiels coûts de gestion des risques associés à un système non éprouvé dans un environnement aussi dynamique et peu prédictible qu’une ville.

Un Avancement Freiné mais Prometteur

Malgré ces récents déboires en Suède, Tesla continue de cumuler des kilomètres en Europe, atteignant 700,000 km de tests FSD, principalement sur autoroute. Cette avancée témoigne d’une volonté de progresser vers une conduite totalement autonome, malgré les obstacles.

En conclusion, l’introduction de la conduite autonome dans les environnements urbains demeure un défi de taille. Si Tesla et d’autres entités de l’industrie souhaitent révolutionner le transport urbain, des solutions pour répondre aux préoccupations de sécurité, à l’incertitude réglementaire et aux complexités de l’environnement urbain devront être trouvées. En attendant, les tests et la patience restent de mise pour sécuriser un avenir où la technologie autonome peut circuler en toute sécurité dans nos villes.