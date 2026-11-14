Le Cybercab n’est plus seulement un robotaxi : Tesla commence à le vendre à des particuliers. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, le compte officiel Robotaxi de Tesla a annoncé que des clients sélectionnés sont invités à acheter un Cybercab « pour un usage personnel ». Selon la page de commande publiée par un client invité, la voiture sans volant ni pédales coûte 29 990 dollars, plus un abonnement obligatoire de 299 dollars par mois.

https://x.com/robotaxi/status/2121384435241402737

« Des clients sélectionnés sont désormais invités à acheter un Cybercab pour un usage personnel », écrit le compte @robotaxi, repris par le compte principal de Tesla. Dans un second message, Tesla publie l’invitation envoyée à ces clients, titrée « Early Access, Limited Release » (accès anticipé, série limitée) : « Commandez votre propre Cybercab pour un usage personnel. »

Ce que dit Tesla

Une voiture entièrement autonome , que son propriétaire surveille et gère depuis l’application.

, que son propriétaire surveille et gère depuis l’application. Deux places , « beaucoup d’espace pour les jambes », des sièges réglables et un écran central de 21 pouces.

, « beaucoup d’espace pour les jambes », des sièges réglables et un écran central de 21 pouces. Un coffre de 20,1 pieds cubes , soit environ 570 litres (calcul Tesla Mag), pour des bagages, des clubs de golf ou des trottinettes.

, soit environ 570 litres (calcul Tesla Mag), pour des bagages, des clubs de golf ou des trottinettes. Une disponibilité limitée au départ, et seulement dans les zones desservies par le service, avec un abonnement obligatoire pour rouler, selon les mentions de l’invitation.

Le prix : 29 990 dollars et 299 dollars par mois

Tesla n’a pas affiché de prix dans ses messages publics. La page de commande partagée sur X par Matt Holm, président d’un club de propriétaires de Tesla à Austin et client invité, indique 29 990 dollars hors taxes pour le Cybercab, et un « abonnement à l’autonomie » de 299 dollars par mois, avec un mois inclus à l’achat. « L’abonnement et l’entretien régulier du véhicule sont nécessaires pour le faire fonctionner », précise la page. Sur un an, l’abonnement représente 3 588 dollars (calcul Tesla Mag).

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Ce qui n’est pas confirmé

La date de livraison : une première livraison « fin 2026 » circule sur les réseaux, mais Tesla ne l’a pas écrite dans ses messages publics.

: une première livraison « fin 2026 » circule sur les réseaux, mais Tesla ne l’a pas écrite dans ses messages publics. Les villes : Tesla parle des « zones desservies », sans liste. Le service Robotaxi roule aujourd’hui dans huit villes américaines, dont Austin.

: Tesla parle des « zones desservies », sans liste. Le service Robotaxi roule aujourd’hui dans huit villes américaines, dont Austin. L’Europe : rien n’est annoncé pour la France ni pour l’Europe, où le Cybercab n’est pas homologué.

Pour le service lui-même, lire Robotaxi : le service roule désormais 24 heures sur 24, et le récit d’une membre de Mon Tesla Mag après son premier trajet en Cybercab.

Sources : comptes officiels @robotaxi et @Tesla sur X, 14 novembre 2026 ; page de commande publiée par Matt Holm sur X le 13 novembre 2026. Calculs Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA