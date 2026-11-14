293 Tesla d’occasion certifiées en vente en France, contre 343 le 27 octobre. Le stock de Model 3 fond, celui de Model Y grossit, et les prix baissent : la Model Y la moins chère tombe à 26 100 €, la Model 3 à 22 500 €. C’est ce que montre notre troisième relevé de l’inventaire « Occasion certifiée » de Tesla, fait voiture par voiture le 13 novembre 2026, à deux semaines du Black Friday.

Ce qui a changé en deux semaines

Moins de voitures : 293 au total, dont 149 Model 3 (202 le 27 octobre), 140 Model Y (137), 2 Model S et 2 Model X.

: 293 au total, dont 149 Model 3 (202 le 27 octobre), 140 Model Y (137), 2 Model S et 2 Model X. Une Model Y à 26 100 € : la moins chère, une Propulsion de l’année-modèle 2024 (première immatriculation en novembre 2023) à 133 953 km, s’affiche à Les Pennes-Mirabeau, près de Marseille. Le 27 octobre, la Model Y la moins chère coûtait 29 700 €. Quatre Model Y passent désormais sous les 30 000 €, contre deux.

: la moins chère, une Propulsion de l’année-modèle 2024 (première immatriculation en novembre 2023) à 133 953 km, s’affiche à Les Pennes-Mirabeau, près de Marseille. Le 27 octobre, la Model Y la moins chère coûtait 29 700 €. Quatre Model Y passent désormais sous les 30 000 €, contre deux. Une Model 3 à 22 500 € : une Autonomie Standard Plus Propulsion de 2021 à 125 883 km, à Décines-Charpieu, près de Lyon, contre 23 900 € pour la moins chère il y a deux semaines. Neuf Model 3 sont sous les 25 000 €, contre quatre.

: une Autonomie Standard Plus Propulsion de 2021 à 125 883 km, à Décines-Charpieu, près de Lyon, contre 23 900 € pour la moins chère il y a deux semaines. Neuf Model 3 sont sous les 25 000 €, contre quatre. Les médianes reculent de 400 à 1 350 € sur toutes les années-modèles bien fournies, Model 3 comme Model Y.

Model 3 : les prix par année-modèle

Année-modèle Voitures (27/10) Prix le plus bas Prix médian (27/10) Kilométrage médian 2021 52 (59) 22 500 € 26 550 € (27 800 €) 68 602 km 2022 14 (26) 27 500 € 29 300 € (30 300 €) 45 464 km 2023 50 (81) 25 600 € 30 150 € (31 500 €) 42 399 km 2024 30 (31) 32 200 € 35 000 € (35 900 €) 38 582 km 2025 2 (3) 36 200 € 38 500 € (37 900 €) 23 811 km 2026 1 (2) 39 800 € 39 800 € (39 300 €) 10 205 km

Le stock de Model 3 a perdu un quart de ses voitures en deux semaines, surtout sur les années 2022 et 2023, les plus demandées. Les voitures restantes sont moins chères : la médiane de l’année-modèle 2021 descend à 26 550 €, celle de 2023 à 30 150 €. Une Model 3 de 2023 s’affiche même à 25 600 €.

Model Y : les prix par année-modèle

Année-modèle Voitures (27/10) Prix le plus bas Prix médian (27/10) Kilométrage médian 2022 5 (12) 33 300 € 36 100 € (36 950 €) 47 371 km 2023 30 (47) 29 100 € 32 250 € (33 400 €) 48 182 km 2024 93 (65) 26 100 € 35 500 € (36 200 €) 32 161 km 2025 11 (12) 34 900 € 39 300 € (39 700 €) 28 564 km 2026 1 (0) 38 200 € 38 200 € (–) 10 645 km

Côté Model Y, tout se joue sur l’année-modèle 2024 : 93 voitures, contre 65 le 27 octobre, dont 85 Propulsion à 35 400 € en médiane. C’est l’arrivée de ce lot qui fait baisser le prix d’entrée du SUV familial de Tesla. Les Grande Autonomie (25 voitures, en propulsion ou en transmission intégrale) et les Performance (4) restent rares. Pour comparer avec le neuf, voir la gamme SUV de Tesla en France pour 2027.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Où sont les voitures

Maurepas (Yvelines) reste le plus gros stock, avec 71 voitures (64 le 27 octobre), devant Pulversheim, dans le Haut-Rhin (46), Décines-Charpieu, près de Lyon (29), Seclin, près de Lille (23), Plaisance-du-Touch, près de Toulouse (22), Mérignac (20) et Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes (18). Avant de réserver, vérifiez la fin de la garantie de la batterie, affichée sur chaque fiche : 8 ans ou 160 000 km pour la plupart des voitures du relevé. Notre premier relevé détaille ce qu’il faut regarder.

Même méthode que les 19 et 27 octobre : l’inventaire « Occasion certifiée » de tesla.com, pour toute la France, une requête par modèle et par année-modèle, espacées d’environ 30 secondes, le 13 novembre 2026 entre 15 h et 17 h. Les prix sont les prix comptant TTC affichés ce jour-là ; les médianes et les comptes sont des calculs Tesla Mag. L’inventaire bouge tous les jours : une voiture citée ici peut être vendue, ou son prix changé, quand vous lirez cet article.

Vous avez acheté votre Tesla d’occasion ? Enregistrez-la dans Mon Tesla Mag pour retrouver son tableau de bord et rejoindre la carte des membres. Pour la recharger au meilleur prix, lire notre guide des Superchargeurs en France.

Source : inventaire « Occasion certifiée » de Tesla France (tesla.com), relevés des 27 octobre et 13 novembre 2026, calculs Tesla Mag.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Soyez prévenu quand une mise à jour concerne votre Tesla Créez votre compte Mon Tesla Mag, gratuit, déclarez votre voiture et cochez l’alerte : nous vous écrivons quand une nouvelle version touche votre modèle. Créer mon compte gratuit

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA