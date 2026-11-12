Le Robotaxi de Tesla ne s’arrête plus la nuit. « Robotaxi fonctionne désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les villes où nous sommes présents », a annoncé le compte officiel du service ce jeudi 12 novembre 2026, à 5 h 31 heure de Paris (traduction Tesla Mag). Quarante minutes plus tard, Elon Musk a repris le message : « Robotaxi travaille 168 heures par semaine. »

Robotaxi now runs 24/7



Every city we're available in pic.twitter.com/ixjNrlw9eD — Robotaxi (@robotaxi) November 12, 2026 L’annonce du compte Robotaxi de Tesla, le 12 novembre 2026.

Ce qu’annonce Tesla

Le message a été publié le mercredi 11 novembre en fin de soirée, heure du Texas. Il vaut pour « toutes les villes » du service, soit huit dans notre décompte : Austin, Dallas, Houston, Fort Worth et San Antonio, ouverte le 9 novembre, au Texas, et Orlando, Tampa et Miami, en Floride. Le compte n’a annoncé aucune nouvelle ville depuis.

Jusqu’ici, Tesla annonçait ses ouvertures avec une heure de départ, 5 heures du matin pour Fort Worth puis pour San Antonio. Le service roulera désormais aussi la nuit.

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Robotaxi works 168 hours a week https://t.co/C9s5Puk2m5 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026 Elon Musk reprend l’annonce, le 12 novembre 2026.

Ce que Tesla ne dit pas

Le compte ne précise pas les horaires en vigueur jusqu’à hier, ni combien de voitures rouleront la nuit. Il ne dit pas non plus si les courses nocturnes se font sans personne à bord partout, ni si le prix change selon l’heure. Nous mettrons cet article à jour dès que Tesla le précisera.

Un service 24 heures sur 24, c’est l’argument central du robotaxi face au taxi classique : une voiture sans chauffeur n’a ni pause ni fin de service. C’est aussi ce qui rend la flotte rentable. Au Texas, Tesla déclare désormais plus de robotaxis que Waymo, 1 302 contre 1 297 au registre de l’État le 11 novembre.

Et en France ?

Le service Robotaxi n’existe qu’aux États-Unis. L’application se télécharge depuis la France, mais aucune course n’y est possible, et Tesla n’a annoncé aucune ville européenne.

Ce qu’il faut retenir

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : le Robotaxi de Tesla roule désormais en continu, annonce le compte officiel le 12 novembre 2026.

: le Robotaxi de Tesla roule désormais en continu, annonce le compte officiel le 12 novembre 2026. Toutes les villes du service sont concernées, huit dans notre décompte, au Texas et en Floride.

du service sont concernées, huit dans notre décompte, au Texas et en Floride. Elon Musk confirme : « 168 heures par semaine ».

confirme : « 168 heures par semaine ». Non précisés : nombre de voitures la nuit, présence d’un employé à bord, prix selon l’heure.

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Sources : post du compte Robotaxi de Tesla et post d’Elon Musk sur X du 12 novembre 2026 ; registre des véhicules automatisés du Texas ; archives Tesla Mag. Photo : un Tesla Cybercab à Santana Row, à San José (Californie), Dllu, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA