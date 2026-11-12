Jensen Huang n’est plus le patron de Nvidia. Le conseil d’administration du fabricant de puces a annoncé ce jeudi 12 novembre 2026 sa démission de ses fonctions de président, de directeur général et d’administrateur, « avec effet immédiat ». Nvidia fournit les processeurs graphiques sur lesquels tournent les supercalculateurs d’Elon Musk. Sur X, des comptes qui suivent Tesla imaginent déjà le fondateur de Nvidia rejoindre Musk. Rien ne l’indique à ce stade.

Ce qu’annonce Nvidia

Le communiqué tient en quelques lignes. Colette Kress, directrice financière de Nvidia depuis septembre 2013, assure l’intérim de la direction générale tout en gardant ses fonctions financières. Harvey C. Jones, ancien patron de l’éditeur de logiciels Synopsys, devient le premier président du conseil d’administration de l’histoire du groupe. Le conseil lance la recherche d’un directeur général permanent et examinera « des candidats internes et externes ».

Nvidia salue les contributions « inestimables » de Jensen Huang, qui a fondé l’entreprise il y a 33 ans. Le communiqué ne donne pas la raison de son départ. Les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2027 sont maintenus au mardi 17 novembre, vers 22 h 20 heure de Paris.

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Une enquête ouverte quatre jours plus tôt

Le départ intervient après une semaine agitée. Le dimanche 8 novembre, le conseil a annoncé une enquête indépendante, à la suite d’articles de presse selon lesquels Jensen Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Le conseil disait alors n’avoir « aucune raison de croire » que la sécurité nationale ou des secrets de Nvidia aient été compromis. Le même jour, Jensen Huang a publié un message d’excuses aux salariés portant sur sa vie privée, en assurant qu’il coopérerait pleinement à l’enquête. Le 10 novembre, les administrateurs indépendants l’ont confiée à Joon H. Kim, ancien procureur fédéral par intérim de Manhattan, et au cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Pourquoi c’est un sujet pour Elon Musk

Les entreprises d’Elon Musk comptent parmi les plus gros clients de Nvidia. Le 31 octobre, Musk annonçait environ 1,2 million de puces Blackwell à Colossus 2 d’ici la fin de l’année, le supercalculateur de SpaceX. Nvidia assure que ses engagements envers ses clients et sa feuille de route produits se poursuivront « sans interruption ».

En parallèle, Musk prépare sa propre production de puces avec Terafab, l’usine qu’il construit avec SpaceX et Tesla au Texas, dont la première phase dépasse 16,8 milliards de dollars. Jensen Huang, lui, avait qualifié en janvier, au CES de Las Vegas, le logiciel de conduite autonome de Tesla de « classe mondiale ».

Jensen Huang chez Musk ? Une hypothèse, pas une information

Dans la foulée, Sawyer Merritt, investisseur suivi par la communauté Tesla, a lancé l’idée sur X : « Et si Elon finissait par l’embaucher pour l’aider sur Terafab ? » (traduction Tesla Mag). D’autres comptes affirment qu’Elon Musk serait ouvert à voir Jensen Huang rejoindre SpaceX. Nous n’avons trouvé aucune déclaration d’Elon Musk en ce sens, ni de Jensen Huang, ni de SpaceX. Nous mettrons cet article à jour si l’un d’eux s’exprime.

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Ce qu’il faut retenir

Jensen Huang démissionne de Nvidia avec effet immédiat, annonce le conseil le 12 novembre 2026.

de Nvidia avec effet immédiat, annonce le conseil le 12 novembre 2026. Colette Kress , directrice financière, assure l’intérim ; Harvey C. Jones préside le conseil.

, directrice financière, assure l’intérim ; préside le conseil. Raison du départ : non précisée par Nvidia. Une enquête indépendante est en cours depuis le 8 novembre.

: non précisée par Nvidia. Une enquête indépendante est en cours depuis le 8 novembre. Pour Musk : Nvidia reste le fournisseur des puces de Colossus 2 ; aucune déclaration de Musk sur Jensen Huang à ce stade.

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Sources : communiqués de Nvidia des 8, 10 et 12 novembre 2026 ; message de Jensen Huang aux salariés du 8 novembre ; posts d’Elon Musk du 31 octobre ; archives Tesla Mag. Photo : Jensen Huang au CES de Las Vegas, en janvier 2017, Maurizio Pesce, Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA