Tesla a immatriculé 2 932 voitures neuves en Allemagne en octobre, 3,9 fois plus qu’en octobre 2025. Mais après son meilleur mois depuis fin 2022 en septembre, le premier mois du trimestre retombe, et BYD repasse devant Tesla sur l’année, de 219 voitures seulement, selon l’office fédéral des véhicules (KBA).

+290,9 % sur un an, mais quatre fois moins qu’en septembre

Dans son communiqué du 4 novembre, le KBA compte 2 932 Tesla immatriculées en octobre, soit +290,9 % sur un an et 1,2 % du marché allemand. En octobre 2025, la marque n’en avait immatriculé qu’environ 750 (calcul Tesla Mag à partir de la hausse publiée).

Le chiffre reste loin du mois précédent. En septembre, Tesla avait immatriculé 12 552 voitures outre-Rhin, son meilleur mois depuis décembre 2022 (notre article sur septembre). Le recul d’un mois sur l’autre, −76,6 %, suit le calendrier habituel de Tesla : les livraisons se concentrent en fin de trimestre, et octobre ouvre le quatrième.

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Sur dix mois, BYD et Tesla au coude-à-coude

De janvier à octobre, Tesla totalise 47 742 immatriculations en Allemagne, +206,1 % sur un an. C’est déjà plus que toute l’année 2024 (37 574) et presque deux fois et demie l’année 2025 entière (19 390).

BYD, qui avait été dépassé fin septembre (42 788 contre 44 810 pour Tesla, selon le communiqué n° 41), reprend la tête avec 47 961 immatriculations sur dix mois. Le constructeur chinois a immatriculé 5 173 voitures en octobre (+54,3 %). L’écart ne tient qu’à 219 voitures, et il n’a pas le même sens : BYD vend outre-Rhin une majorité d’hybrides rechargeables (14 161 électriques sur 36 748 voitures de janvier à août), quand Tesla ne vend que des voitures électriques.

Les autres marques chinoises progressent aussi : Leapmotor a immatriculé 3 661 voitures en octobre (+288,6 %), XPeng 1 380 (+284,4 %). Polestar, à l’inverse, recule de 48 % (292 voitures).

L’électrique à 37 % du marché allemand

Le marché allemand dans son ensemble progresse peu : 254 492 voitures neuves en octobre, +1,7 %. Mais 94 086 d’entre elles sont 100 % électriques, +79,5 % sur un an, soit 37 % du marché. C’est plus qu’en septembre (34,5 %), qui était déjà la plus forte part mensuelle depuis au moins fin 2018. Un an plus tôt, en octobre 2025, l’électrique pesait environ 21 % (calcul Tesla Mag à partir des hausses publiées).

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Les autres motorisations reculent nettement : −40,5 % pour l’essence, −21,6 % pour le diesel, −7,9 % pour les hybrides rechargeables. Les émissions moyennes de CO 2 des voitures neuves tombent à 79,4 g/km (−21,1 %). Les achats des particuliers progressent de 20,6 % et pèsent 40,7 % du marché, quand ceux des entreprises reculent de 8,2 %.

Volkswagen reste la première marque (18,2 %, −4 %), devant Mercedes (10,3 %, +8,5 %) et BMW (9,3 %, +0,1 %). Tesla ne représente que 3,1 % des voitures électriques du mois (calcul Tesla Mag), contre 14,2 % en septembre.

Et maintenant ?

Le KBA publie le détail par modèle avec quelques jours de décalage : il dira quelle part de ces 2 932 voitures revient à la Model Y, fabriquée à Grünheide, près de Berlin. Tesla vient d’y regrouper son ingénierie sur un même campus (notre article sur le centre de Köpenick).

En France, octobre a aussi été un mois électrique : 41 % de voitures électriques, et la Model Y en tête. Vous roulez en Tesla ? Ajoutez votre voiture à la carte de Mon Tesla Mag.

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Sources : KBA, communiqué n° 44/2026 du 4 novembre 2026 et communiqué n° 41/2026 du 5 octobre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA