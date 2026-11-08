Le Cybercab va consommer encore moins. Elon Musk a écrit samedi 7 novembre 2026, à 20 h 39 (heure de Paris), que des « améliorations d’efficacité » permettront d’équiper le robotaxi de Tesla d’une batterie de 40 kWh. Dans le même message, il annonce une deuxième teinte, argent liquide, pour que la flotte ne soit pas « trop monotone ». Le message a dépassé 1,4 million de vues en une nuit.

There are efficiency improvements coming that will allow for a 40kWh Cybercab pack. We will make this in liquid silver, so the colors are not too monotonous.



The biggest thing most people fail to understand is that there are a very limited number of smart, dedicated people!… — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2026 Le message d’Elon Musk, le 7 novembre 2026.

Ce qu’a écrit Elon Musk

Le message commence par deux phrases : « Des améliorations d’efficacité arrivent, qui permettront une batterie de 40 kWh pour le Cybercab. Nous le ferons en argent liquide, pour que les couleurs ne soient pas trop monotones » (traduction Tesla Mag).

Le Cybercab ne se montre pour l’instant qu’en doré, comme l’exemplaire exposé cette semaine à Zurich, première étape de sa tournée européenne. La nouvelle teinte serait donc la première alternative à cette couleur.

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Ce que l’on ne sait pas encore

Elon Musk ne donne ni date, ni autonomie, ni gain de consommation chiffré. Il ne dit pas non plus si les Cybercab déjà construits changeront de batterie, ni si la version argent arrivera en même temps que la nouvelle batterie.

Tesla n’a jamais publié officiellement la capacité de la batterie actuelle du Cybercab. Des chiffres circulent, tirés de documents de certification déposés aux États-Unis en juin, mais nous n’avons pas pu relire ces documents à la source le 8 novembre. Nous ne les citons donc pas, ni l’écart avec les 40 kWh annoncés.

Pourquoi une plus petite batterie compte pour un robotaxi

Pour une voiture vendue à un particulier, une batterie plus petite veut souvent dire moins d’autonomie. Pour un robotaxi, le calcul est différent. Le Cybercab roule en ville, sur des trajets courts, et se recharge sans intervention humaine entre deux courses. Chaque kilowattheure en moins, à autonomie égale, c’est une voiture plus légère, moins chère à fabriquer et moins chère à recharger. C’est ce prix au kilomètre qui décidera si le service de robotaxis de Tesla peut être rentable face aux VTC.

C’est aussi pour cela que le Cybercab prend toute la place. Il est majoritaire dans la flotte de robotaxis que Tesla déclare au Texas depuis fin octobre, et sa ligne de production doit s’agrandir à Giga Texas.

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Le Cybertruck sacrifié, Elon Musk s’en explique

La suite du message répond aux critiques sur l’arrêt du Cybertruck, annoncé la veille pour le milieu de l’année 2027. « Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c’est qu’il y a un nombre très limité de personnes brillantes et dévouées. Elles ne peuvent pas tout faire », écrit Elon Musk. Maintenir la chaîne du pick-up, ses fournisseurs et ses ingénieurs, c’est autant de personnes, de surface et de machines en moins pour produire le Cybercab, « le véhicule qui va transformer profondément le transport terrestre ».

Une heure et demie plus tôt, il avait précisé que les commandes de Cybertruck en attente dépassaient ce que Tesla peut produire avant le démontage de la ligne, vers juin ou juillet 2027, et qu’une équipe de production supplémentaire serait ajoutée.

Et en France ?

Le Cybercab ne se vend pas : il roule pour le service de robotaxis de Tesla, aujourd’hui aux États-Unis. En Europe, on peut le voir de près pendant sa tournée, jusqu’au 17 janvier, mais aucune étape n’est prévue en France pour l’instant. La plus proche est Zurich, jusqu’à ce dimanche 8 novembre.

Ce qu’il faut retenir

Batterie de 40 kWh pour le Cybercab grâce à des gains d’efficacité, selon Elon Musk, le 7 novembre 2026.

pour le Cybercab grâce à des gains d’efficacité, selon Elon Musk, le 7 novembre 2026. Une version argent liquide rejoindra le Cybercab doré.

rejoindra le Cybercab doré. Non annoncés : date, autonomie, consommation, sort des Cybercab déjà construits.

: date, autonomie, consommation, sort des Cybercab déjà construits. Le Cybertruck s’arrête pour libérer ingénieurs et usine au profit du Cybercab.

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Sources : posts d’Elon Musk sur X du 7 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : le Cybercab au salon Auto Zürich, le 5 novembre 2026, Matti Blume, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA