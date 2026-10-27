Pour la première fois, le Cybercab est majoritaire dans la flotte de robotaxis que Tesla déclare au Texas. Le registre public du DMV texan compte, ce mardi 27 octobre au soir, 1 051 véhicules autorisés à rouler sans conducteur pour Tesla Robotaxi : 544 Cybercab et 507 Model Y. Tesla y a ajouté 81 Cybercab dans la journée.

81 Cybercab de plus en une journée

Notre relevé de 16 h 09 (heure de Paris) donnait encore 970 véhicules, dont 463 Cybercab. Celui de 20 h 43 en compte 1 051. Les 81 véhicules ajoutés sont tous des Cybercab ; aucun Model Y n’est entré ni sorti du registre. Le robotaxi sans volant ni pédales représente désormais 52 % de la flotte déclarée, contre 43 % le 9 octobre (calcul Tesla Mag).

Le nombre de Model Y, lui, n’a pas bougé depuis le 22 octobre : 507. Toute la croissance de ces cinq derniers jours vient du Cybercab.

Près de 200 Cybercab en cinq jours

Nos relevés, archivés, donnent l’évolution du nombre de Cybercab déclarés :

9 octobre : 319 ;

18 octobre : 349 ;

22 octobre : 351 ;

24 octobre : 420 ;

25 octobre : 463 ;

27 octobre (soir) : 544.

Depuis le 22 octobre, Tesla a déclaré 193 Cybercab de plus. Sur la même période, la flotte totale est passée de 858 à 1 051 véhicules. Depuis le 9 octobre, elle a gagné 312 véhicules, soit 42 % de plus (calcul Tesla Mag). Comme les fois précédentes, les déclarations arrivent par lots : plusieurs dizaines de véhicules le même jour, puis rien pendant un ou deux jours.

Tous sortis de la Gigafactory Texas

Le registre publie le numéro de série (VIN) de chaque véhicule. Les 81 Cybercab ajoutés ce mardi portent tous l’année-modèle 2026 et le code de l’usine d’Austin, la Gigafactory Texas, comme tous les Cybercab déjà déclarés. Le numéro de série le plus élevé relevé pour un Cybercab passe de 4 292 le 24 octobre à 4 363. Ce numéro ne dit pas combien de Cybercab ont été fabriqués : un constructeur ne les attribue pas forcément dans l’ordre, ni sans trous.

Ce que le registre ne dit pas

Un véhicule déclaré n’est pas forcément un véhicule qui transporte des clients. Le registre ne donne ni la ville d’exploitation, ni le nombre de courses, ni la présence d’une personne de sécurité à bord. Il recense la flotte que Tesla est autorisé à faire rouler sans conducteur au Texas, pas celle qui circule chaque jour. Tesla n’a pas commenté ce passage de cap.

C’est en revanche le seul chiffre public, daté et vérifiable, sur la montée en cadence du Cybercab. Lors de ses résultats du 21 octobre, Tesla a annoncé des Cybercab chez des clients fin 2026. Six jours plus tard, le robotaxi sans volant est devenu le premier modèle de sa flotte texane.

Notre suivi

Tesla Mag relève le registre chaque jour. Nos précédents relevés : 69 Cybercab déclarés en un jour, le 24 octobre, et 858 robotaxis au registre le 22 octobre. Pour le cadre réglementaire, lire ce que change le projet de règle de la NHTSA sur les robotaxis sans volant, et pour la sécurité, ce que dit le rapport de sécurité du Robotaxi de Tesla.

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Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, autorisation AV8313426653583. Relevés Tesla Mag du 9 au 27 octobre 2026 (dernier relevé le 27 octobre à 20 h 43, heure de Paris), archivés ; calculs et lecture des numéros de série par Tesla Mag.