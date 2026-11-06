Livré depuis fin novembre 2023, le Cybertruck vit ses derniers mois de production. Elon Musk a annoncé ce vendredi 6 novembre 2026, à 7 h 30 (heure de Paris), que Tesla arrêtera progressivement de fabriquer son pick-up en acier inoxydable à Giga Texas « vers le milieu de l’année prochaine ». La place libérée dans l’usine d’Austin ira au Cybercab, le robotaxi sans volant.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026 L’annonce d’Elon Musk, le 6 novembre 2026. Plus de 3 millions de vues en quelques heures.

Ce qu’a écrit Elon Musk

Le message tient en une phrase : « Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à Gigafactory Texas vers le milieu de l’année prochaine, pour faire de la place à une production accrue de Cybercab » (traduction Tesla Mag). Deux heures et demie plus tard, en réponse à un internaute, il a ajouté que « la flotte de Cybertruck sera là pendant longtemps » : les pick-up déjà vendus continueront de rouler, et d’être suivis.

Ni Elon Musk ni Tesla n’ont donné de date précise, de nombre de Cybertruck encore à produire ni de détail sur les commandes en cours. Nous n’en citons donc aucun.

8 295 livraisons au dernier trimestre, Model S et X compris

Tesla ne publie pas de chiffre propre au Cybertruck. Il est rangé dans les « autres modèles », avec les Model S et Model X. Au troisième trimestre 2026, cette catégorie a totalisé 8 295 livraisons, contre 12 364 au deuxième, selon le communiqué de Tesla du 2 octobre. Soit moins de 2 % des 486 532 voitures livrées sur la période (calcul Tesla Mag). Les Model 3 et Model Y font tout le reste.

Le Cybercab, lui, monte en cadence. Au Texas, il est devenu fin octobre majoritaire dans la flotte de robotaxis que Tesla déclare au registre de l’État : 544 Cybercab contre 507 Model Y le 27 octobre. Pour Tesla, une ligne de Cybertruck vaut désormais moins qu’une ligne de robotaxis.

Après les Model S et X, le dernier modèle « à part »

L’annonce prolonge un mouvement déjà engagé. En juillet, Tesla a arrêté à Fremont les lignes des Model S et Model X pour y installer celle de son robot Optimus. En France, le Model X n’est plus vendu que sur stock. Mi-2027, la gamme de voitures que l’on peut acheter chez Tesla devrait se résumer aux Model 3 et Model Y, à côté d’un Cybercab qui ne se vend pas : il roule pour le service de robotaxis de Tesla.

Et en France ?

Pour les clients français, rien ne change dans l’immédiat : le Cybertruck n’a jamais été commandable chez nous. Le site de Tesla France lui consacre une page, avec ses chiffres, mais seulement un bouton pour « Recevoir nos actualités ». Son gabarit et ses arêtes vives posent toujours la question de son homologation en Europe (notre dossier).

Le Cybercab, son successeur à Giga Texas, se laisse en revanche approcher : il est en tournée en Europe jusqu’au 17 janvier, sans étape en France pour l’instant.

Ce qu’il faut retenir

Fin de production vers mi-2027 à Giga Texas, selon Elon Musk. Pas de date exacte annoncée.

à Giga Texas, selon Elon Musk. Pas de date exacte annoncée. La place va au Cybercab , le robotaxi sans volant de Tesla.

, le robotaxi sans volant de Tesla. Les Cybertruck déjà vendus restent sur la route : « la flotte sera là pendant longtemps », dit Elon Musk.

: « la flotte sera là pendant longtemps », dit Elon Musk. En France, rien ne change : le Cybertruck n’y a jamais été vendu.

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Sources : posts d’Elon Musk sur X du 6 novembre 2026 ; communiqué de livraisons de Tesla du 2 octobre 2026 ; site de Tesla France, consulté le 26 octobre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : un Cybertruck de série exposé à Denver (Colorado), N2e, Wikimedia Commons (domaine public, CC0), redimensionnée.

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