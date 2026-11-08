Depuis le 1er novembre, et jusqu’au 31 mars, une Tesla qui monte dans une commune de montagne classée doit avoir l’un de deux équipements : quatre pneus hiver marqués du symbole alpin, ou des chaînes ou chaussettes à neige dans le coffre. Le pneu « M+S » seul ne suffit plus depuis l’hiver 2024. Voici ce que dit exactement le texte, et comment l’appliquer à votre voiture.

La règle tient en un article du code de la route, le D. 314-8, créé par le décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 (Journal officiel du 18 octobre 2020). Nous l’avons relu en entier.

Deux options, pas une de plus

Pour une voiture particulière (catégorie M1), le décret laisse le choix entre deux équipements :

Avoir à bord des « dispositifs antidérapants amovibles » permettant d’équiper au moins deux roues motrices. Ce sont les chaînes et les chaussettes à neige. Il suffit de les détenir : on les monte quand la route l’exige.

permettant d’équiper au moins deux roues motrices. Ce sont les chaînes et les chaussettes à neige. Il suffit de les détenir : on les monte quand la route l’exige. Rouler en pneus « hiver » sur au moins deux roues de chaque essieu, donc sur les quatre roues d’une voiture.

Les chaussettes à neige sont donc admises au même titre que les chaînes. Un véhicule équipé de dispositifs antidérapants fixes, définis par arrêté, est dispensé.

Le piège du marquage : M+S ne suffit plus

Le texte définit ce qu’est un pneu « hiver ». Depuis le 1er novembre 2024, il doit porter à la fois le symbole alpin (la montagne à trois pics avec un flocon, appelé 3PMSF) et l’un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ». De 2021 à 2024, un pneu marqué seulement « M+S » était toléré. Ce n’est plus le cas.

Avant de partir, regardez le flanc de vos pneus : si le symbole alpin manque, vos pneus « quatre saisons » ou « M+S » ne vous dispensent pas d’avoir des chaînes ou des chaussettes dans le coffre.

Où la règle s’applique

Elle ne vaut pas sur tout le territoire. Dans les massifs définis par la loi Montagne de 1985, chaque préfet de département fixe par arrêté la liste des communes concernées, après avis du comité de massif. Il peut aussi prévoir des dérogations sur certaines routes et certains itinéraires de délestage. Des panneaux marquent l’entrée et la sortie de ces zones.

Le bon réflexe : consulter le site de la préfecture du département où vous allez, qui publie l’arrêté et la liste des communes. Les restrictions ponctuelles décidées par le préfet ou le gestionnaire de la route, par exemple « équipements obligatoires » un jour de neige, s’ajoutent à cette obligation saisonnière.

Ce que ça veut dire pour une Tesla

En pneus hiver : les quatre doivent porter le symbole alpin et le marquage M+S. Deux pneus hiver à l’arrière seulement ne remplissent pas la condition « au moins deux roues de chaque essieu ».

: les quatre doivent porter le symbole alpin et le marquage M+S. Deux pneus hiver à l’arrière seulement ne remplissent pas la condition « au moins deux roues de chaque essieu ». En pneus été ou quatre saisons sans symbole alpin : il faut des chaînes ou des chaussettes à bord, de quoi équiper au moins deux roues motrices.

: il faut des chaînes ou des chaussettes à bord, de quoi équiper au moins deux roues motrices. Quelles roues, quelles chaînes ? Sur une Tesla, cela dépend de la version (propulsion ou transmission intégrale) et de la taille des jantes. La référence est le manuel du conducteur de votre voiture, rubrique entretien des pneus, accessible depuis l’écran tactile. Vérifiez la compatibilité avec vos jantes avant d’acheter.

Le froid pèse aussi sur l’autonomie et la recharge. Nos conseils pour préparer la batterie avant un départ au ski sont dans notre guide de la voiture électrique sous la neige.

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Source : décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale (NOR INTS2027076D), Journal officiel du 18 octobre 2020, texte 25, article D. 314-8 du code de la route, lu le 7 novembre 2026. Photo : Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA