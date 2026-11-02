Tesla emmène son Cybercab en tournée en Europe. Dix étapes dans sept pays, du jeudi 5 novembre 2026 au dimanche 17 janvier 2027, de Zurich à Vienne en passant par Berlin, Prague et Varsovie. Aucune date n’est prévue en France pour l’instant : les Français qui veulent voir le robotaxi sans volant de près devront passer la frontière, Zurich en tête, dès cette semaine.

Ce qu’a annoncé Tesla

Le compte Tesla Europe, Middle East & Africa a publié l’annonce ce lundi 2 novembre à 9 h 24 : « Cybercab is back », avec un lien vers une page dédiée de tesla.com. Tesla y promet de « découvrir sa vision de l’avenir de l’autonomie dans une sélection de lieux en Europe centrale », de voir le Cybercab de près, de le photographier et d’en explorer le design.

https://x.com/teslaeurope/status/2117171084466257939 L’annonce de Tesla Europe, le 2 novembre 2026.

Les dix étapes, dans l’ordre

Voici le calendrier tel qu’il figure sur la page de Tesla, consultée le 2 novembre à 12 h 50 :

Zurich (Suisse) : du 5 au 8 novembre, au salon Auto Zürich 2026 ;

: du 5 au 8 novembre, au salon Auto Zürich 2026 ; Düsseldorf (Allemagne) : 20 et 21 novembre ;

: 20 et 21 novembre ; Bratislava (Slovaquie) : 20 et 21 novembre ;

: 20 et 21 novembre ; Hambourg (Allemagne) : 27 et 28 novembre ;

: 27 et 28 novembre ; Prague (Tchéquie) : 27 et 28 novembre, à Průhonice ;

: 27 et 28 novembre, à Průhonice ; Berlin (Allemagne) : du 4 au 6 décembre ;

: du 4 au 6 décembre ; Varsovie (Pologne) : 4 et 5 décembre, à Ząbki ;

: 4 et 5 décembre, à Ząbki ; Munich (Allemagne) : 11 et 12 décembre, à Vaterstetten ;

: 11 et 12 décembre, à Vaterstetten ; Budapest (Hongrie) : 18 et 19 décembre ;

: 18 et 19 décembre ; Vienne (Autriche) : du 14 au 17 janvier 2027, au salon Vienna Drive 2027.

L’Allemagne concentre quatre étapes sur dix. Tesla ne précise sur la page ni les adresses exactes de toutes les étapes, ni les horaires, ni si une inscription est demandée : ces détails apparaissent étape par étape sur tesla.com.

Et la France ?

Rien pour l’instant. La page parle d’Europe centrale, et aucune ville française, belge, italienne ou espagnole n’y figure. Tesla n’a pas dit si d’autres étapes seraient ajoutées.

Le public français a toutefois déjà eu sa séance : le Cybercab était sur le stand Tesla du Mondial de l’Auto à Paris en octobre. Pour ceux qui l’ont manqué, l’étape la plus proche est Zurich, accessible depuis l’Alsace et la région lyonnaise, et c’est aussi la première. Pour le nord de la France, Düsseldorf, les 20 et 21 novembre, est l’autre option.

Pourquoi maintenant

Le Cybercab n’est plus un prototype de salon. Au Texas, le registre public des véhicules automatisés en comptait déjà 573 au nom de Tesla Robotaxi le 31 octobre, après être brièvement devenu majoritaire dans la flotte texane. Lors de ses résultats du troisième trimestre, Tesla a aussi évoqué des Cybercab chez des clients fin 2026.

En Europe, la tournée est une exposition, pas un lancement commercial. Tesla ne parle ni d’homologation, ni de prix, ni de date de commercialisation sur le continent, et rien sur la page n’indique qu’on pourra monter à bord pour un trajet.

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