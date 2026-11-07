Tesla, Inc. a déposé en Europe la marque TERAFAB, le nom de l’usine géante de puces que construisent Tesla et SpaceX au Texas. Mais les produits visés n’ont rien de semi-conducteurs : t-shirts, sweats, mugs, sacs à dos, stickers et robots jouets. Dans le même registre, trois autres demandes de Tesla, dont TESLA TERAFAB pour les puces, sont bloquées par une opposition. Elle vient d’une société tchèque qui s’appelle, elle aussi, Tesla.

TERAFAB, une marque pour les produits dérivés

La demande n° 019410074 a été déposée le 17 août 2026 à l’EUIPO, l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, au nom de Tesla, Inc., 1 Tesla Road, Austin. Elle a été publiée le 26 octobre 2026 au bulletin des marques (n° 2026/203). Voir la fiche TERAFAB sur le site de l’EUIPO.

Elle couvre cinq classes de produits, et aucune ne concerne les puces :

Classe 16 : stickers, autocollants pour voitures, affiches, calendriers, carnets, cartes à collectionner, et des publications imprimées, notamment sur la conception et la fabrication de puces.

: stickers, autocollants pour voitures, affiches, calendriers, carnets, cartes à collectionner, et des publications imprimées, notamment sur la conception et la fabrication de puces. Classe 18 : sacs à dos, sacs de voyage, tote bags, valises, parapluies, portefeuilles.

: sacs à dos, sacs de voyage, tote bags, valises, parapluies, portefeuilles. Classe 21 : mugs, gobelets, gourdes, verres, boîtes à repas.

: mugs, gobelets, gourdes, verres, boîtes à repas. Classe 25 : t-shirts, sweats à capuche, vestes, casquettes, chaussures, vêtements pour enfants.

: t-shirts, sweats à capuche, vestes, casquettes, chaussures, vêtements pour enfants. Classe 28 : voitures miniatures, maquettes, figurines et robots jouets.

Rien d’inhabituel pour une entreprise qui protège un nom avant qu’il ne devienne célèbre : Tesla vend déjà des vêtements et des miniatures dans sa boutique. La période d’opposition de cette demande court jusqu’au 26 janvier 2027 : à ce jour, personne ne l’a contestée.

TESLA TERAFAB, la marque des puces, contestée depuis le 15 octobre

La marque des semi-conducteurs, c’est une autre demande : TESLA TERAFAB, n° 019367591, déposée par Tesla le 20 mai 2026. Elle vise les puces électroniques, les circuits intégrés et les puces mémoire (classe 9), leur distribution (classe 39), leur fabrication sur mesure, wafers compris (classe 40), et leur conception (classe 42). C’est exactement le métier annoncé de l’usine. Voir la fiche TESLA TERAFAB.

Le 15 octobre 2026, dernier jour du délai, la société TESLA Holding a.s., dont le siège est à Prague, a formé opposition (n° 003272881) contre toute la demande. Ses deux motifs, tels que les inscrit le registre : le risque de confusion, et le profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif d’une marque antérieure. La fiche ne précise pas sur quelles marques antérieures elle s’appuie.

Les batteries aussi : POWERED BY TESLA et FOR BESS POWERED BY TESLA

La même société tchèque conteste deux autres demandes de Tesla, déposées le 17 février 2026 : POWERED BY TESLA (n° 019318451) et FOR BESS POWERED BY TESLA (n° 019318429), « BESS » désignant les systèmes de stockage d’énergie par batterie. Elles couvrent les batteries, les systèmes de stockage et leurs logiciels (classe 9) et des services de recharge des véhicules électriques et d’installation et d’entretien des batteries (classe 37). Les deux oppositions (n° 003268503 et n° 003268523) ont été déposées le 5 août 2026, là encore le dernier jour du délai, avec les mêmes motifs. Voir la fiche POWERED BY TESLA · voir la fiche FOR BESS POWERED BY TESLA.

Une demande opposée n’est pas une demande refusée

Le statut affiché par l’EUIPO pour ces trois demandes est « Application opposed » : demande frappée d’opposition. L’opposition ouvre une procédure contradictoire devant l’office, où chaque partie présente ses arguments. Tant qu’elle n’est pas tranchée, la marque n’est ni accordée ni refusée. Rien n’empêche non plus les deux sociétés de s’entendre avant la décision.

Pour Tesla, l’enjeu est concret : TESLA TERAFAB est le nom sous lequel la marque américaine pourrait vendre ou fabriquer des puces en Europe, et POWERED BY TESLA celui de son stockage d’énergie, une activité en pleine croissance. TERAFAB seul, déposé en août, n’est pas concerné par ces oppositions.

Terafab, l’usine de puces de Tesla et SpaceX

Terafab est l’usine de semi-conducteurs que SpaceX et Tesla construisent dans le comté de Grimes, au Texas, pour fabriquer les puces d’Optimus, du Cybercab et des centres de calcul. Nous avons raconté le projet présenté en août et où en est l’usine, qui recrute depuis octobre. Les dépôts de marques montrent que Tesla prépare déjà le nom pour le grand public.

Ce qu’il faut retenir

TERAFAB (n° 019410074) : déposée le 17 août 2026 par Tesla pour des vêtements, des mugs, des sacs et des jouets, publiée le 26 octobre, sans opposition à ce jour.

TESLA TERAFAB (n° 019367591), la marque des puces : opposition de TESLA Holding a.s. (Prague) le 15 octobre 2026.

POWERED BY TESLA et FOR BESS POWERED BY TESLA, pour les batteries : oppositions de la même société le 5 août 2026.

Une opposition n’est pas un refus : la procédure est en cours à l’EUIPO.

Sources : fiches de l’EUIPO n° 019410074, 019367591, 019318451 et 019318429, consultées le 7 novembre 2026.

Créez votre compte Tesla Mag, c’est gratuit Votre véhicule sur la carte des membres

Vos badges et vos calculateurs

Les codes partenaires débloqués Créer mon compte

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA