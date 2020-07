L’an dernier, Elon Musk annonçait la construction de sa nouvelle Giga factory, à Grünheide dans la région allemande de Brandebourg. Cette Gigafactory numéro 4 viendra s’ajouter en 2021 aux trois premières usines Tesla. Celles-ci sont situées respectivement dans le Nevada aux Etats-Unis (1), à New York (2), et à Shanghaï (3).

A chaque problème sa solution

La construction de cette immense usine par la firme californienne se heurte dès son lancement à de nombreux écueils. Tout d’abord, deux associations environnementales, la « Grüne Liga » et « l’Association pour la conservation des paysages et la protection des espèces en Bavière » (VLAB) déposent une plainte en référé. En effet, celle-ci impose de raser 300 hectares de forêt. Cette zone boisée abrite plusieurs espèces protégées comme les chauves-souris et les mettrait ainsi en danger.

De ce fait, les groupements écologistes réussissent à bloquer la construction durant quelques jours. Cependant, celle-ci reprend de plus belle à la suite des annonces d’Elon Musk. Celui-ci affirme qu’il respectera les lois et le rapport d’impact environnemental du projet. Pour cela, il prévoit de replanter 3 fois plus d’arbres que ceux abattus et d’installer des clôtures pour empêcher les animaux de pénétrer sur le site.

Malheureusement pour la firme, d’autres obstacles à la construction se mettent en travers du chemin. Les conditions environnementales viennent à nouveau ralentir l’avancement des travaux. D’après une étude de sol, les fondations initialement prévues sur les plans devront être revues, car le sol est inadéquat. Par ailleurs, la consommation d’eau de l’usine pourrait mettre en danger toute la région en épuisant ses ressources. Le président de Tesla propose alors une révision de certains processus de fabrication qui pourraient réduire la consommation d’eau.

Elon Musk – Un homme qui prend des risques

Toutes ces modifications entraînent un retard dans la construction. D’autant que le permis définitif pour l’édification de l’usine n’a toujours pas été accordé, alors même que les travaux de bâti sont déjà entamés.

Elon Musk a pris un énorme risque en débutant les travaux sur la base d’un permis temporaire et conditionnel. C’est l’intégralité du projet qui est dans la balance. Il va falloir croiser les doigts, Elon !

Nouveau plans = Nouveau permis

Toutes ces péripéties entraînent le lancement d’une nouvelle enquête publique, afin d’accorder une nouvelle demande de permis au constructeur. Cette nouvelle demande, selon Jörg Steinbach, ministre de l’économie du Brandebourg, augmenterait les chances d’un octroi de permis. Cependant, ce permis ne serait pas délivré avant octobre, ce qui retarde d’autant les plans du génie californien.

On pourrait certes considérer cette construction comme une erreur de calcul. Toutefois, celle-ci offre des avantages pratiques considérables. Dans le cas où les autorités valident l’édification de l’usine, celle-ci assemblera les Tesla Model Y. Et permettra de fabriquer des batteries et des groupes motopropulseurs à destination des voitures Tesla.

La production devrait cependant être de 100 000 voitures par an seulement. Le constructeur prévoyait 500 000 unités par an, avant de rencontrer tant de difficultés.

Gigafactory 4 : Opportunités et festivités

Par ailleurs, la Gigafactory 4 devrait créer environ 12 000 emplois, une bonne nouvelle en cette période de crise. Sans oublier que l’édifice sera apparemment doté, après un sondage Twitter d’Elon Musk qui a conquis 90% des participants, d’un espace festif sur la terrasse du bâtiment. Celui-ci pourra éventuellement être mis à disposition du public. Nous avons hâte de tester tout ça !

Le bâtiment, unique en son genre, rappelle l’excentricité de notre personnalité favorite. Au menu : une entrée organisée autour d’un bassin et équipée de larges baies vitrées, des façades équipées de grandes colonnes. Mais également des cheminées dissimulées et une toiture équipée de multiples panneaux solaires. Ce, afin d’alimenter le site en énergie renouvelable.

Une usine ultra moderne et futuriste

Elon Musk a donné un avant goût du projet finalisé sur son compte Twitter, en publiant un premier rendu 3D.

La production devrait commencer en Juillet 2021. Cela semble pourtant des délais difficiles à tenir, alors que les travaux sont à peine commencés.

Elon Musk réussira t’il à respecter ses délais ? Quelle sera sa stratégie, au sujet de cette usine controversée ? Affaire à suivre.