Décryptage : Comment la tech fluidifie enfin le marché de la cession de projets solaires en France

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Le marché européen de l’énergie solaire fait face à un paradoxe historique. D’un côté, les objectifs de transition poussent au développement massif de centrales photovoltaïques et de stockage (BESS). De l’autre, les développeurs peinent à valoriser leurs projets en cours de développement, tandis que les investisseurs s’épuisent à chercher des dossiers matures, sécurisés et réellement connectables au réseau.

C’est dans cette brèche que s’est engouffrée la startup française Solmeria (nouvelle identité de la plateforme bien connue Ferme Solaire). En lançant sa marketplace européenne B2B dédiée aux transactions d’actifs photovoltaïques, l’entreprise dirigée par Maxime Courtaigne veut rationaliser un secteur encore trop opaque.

De « Ferme Solaire » à « Solmeria » : Le pivot stratégique d’un pionnier de la Tech EnR

Depuis sa création en 2020, Ferme Solaire s’est imposée comme une référence de l’origination foncière digitale en France. Forte d’une équipe d’ingénieurs agronomes en interne, la structure s’est spécialisée dans la détection et la qualification amont de terrains propices au solaire pour le compte de tiers. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 4 GW de projets en cours de développement, un réseau de 80 développeurs actifs, et un flux de 40 nouveaux projets qualifiés par semaine sur leur plateforme.

Mais en 2026, le marché change de paradigme. Face à cette maturité, la startup opère sa mue et devient Solmeria.

« Nous ne sommes pas développeurs, nous nous considérons comme un courtier, une boîte purement tech et digitale qui identifie et valorise. » — Maxime Courtaigne, CEO de Solmeria.

Ce changement d’identité s’accompagne d’une triple évolution stratégique :

L’ouverture d’une marketplace européenne (déjà active en France, en Italie et bientôt en Europe de l’Est) permettant aux développeurs d’arbitrer et de revendre des projets en cours ou Ready to Build (prêts à construire). Le virage vers le stockage (BESS) et l’autoconsommation industrielle, alors que le marché anticipe la fin progressive des appels d’offres traditionnels de la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) au profit de modèles plus flexibles et résilients. Un modèle d’affaires hybride : gratuit d’accès pour explorer, Solmeria se rémunère à l’achat de coordonnées propriétaires pour la partie origination, et applique une commission de transaction sur sa marketplace.

Étude de cas : À quoi ressemblent les projets qui s’échangent sur Solmeria ?

Pour comprendre l’utilité d’une telle plateforme, il faut analyser les projets qu’elle héberge. Voici deux dossiers d’agrivoltaïsme (Agri-PV) actuellement disponibles sur la marketplace, illustrant parfaitement les défis administratifs, agricoles et environnementaux que la tech permet de décrypter en un coup d’œil.

Dossier 1 : Projet LernaDevelopment (Vienne, 86) – L’agrivoltaïsme ovin à grande échelle

Situé en Nouvelle-Aquitaine, ce projet incarne la nouvelle génération de parcs photovoltaïques s’intégrant au tissu agricole local pour maximiser son acceptabilité.

Puissance : 13,45 MWc (Technologie PV Sol) sur 20 ha (Prairies en zone A).

13,45 MWc (Technologie PV Sol) sur 20 ha (Prairies en zone A). Foncier : Sécurisé par une promesse de bail de 6 ans signée le 14 janvier 2025 (Loyer : 4 000 €/MWc/an).

Sécurisé par une promesse de bail de 6 ans signée le 14 janvier 2025 (Loyer : 4 000 €/MWc/an). Raccordement : Excellente configuration avec une ligne HTA limitrophe et un poste source disponible à 2,72 km.

Excellente configuration avec une ligne HTA limitrophe et un poste source disponible à 2,72 km. Le projet agricole : Véritable projet d’installation en propre d’un jeune exploitant via un élevage ovin biologique et un pâturage tournant. Un atout décisif face à l’historique d’opposition locale aux EnR dans la région.

Véritable projet d’installation en propre d’un jeune exploitant via un élevage ovin biologique et un pâturage tournant. Un atout décisif face à l’historique d’opposition locale aux EnR dans la région. Planning de développement : Étude d’impact environnemental (EIA) 4 saisons lancée en juin 2025 pour une finalisation au T3 2026, visant un dépôt de Permis de Construire (PC) au T4 2026. La mise en service est projetée au T2 2029.

Dossier 2 : Projet NaosAdvanced (Bouches-du-Rhône, 13) – Le gisement solaire de Provence

Ce projet mise avant tout sur une ressource solaire hors norme au cœur de la région PACA.

Puissance : 4,78 MWc sur 8,5 ha, adossé à un élevage caprin existant (chèvres Boer).

4,78 MWc sur 8,5 ha, adossé à un élevage caprin existant (chèvres Boer). Foncier : Sécurisé par promesse de bail de 3 ans signée en septembre 2024 (Loyer : 8 500 €/MWc/an).

Sécurisé par promesse de bail de 3 ans signée en septembre 2024 (Loyer : 8 500 €/MWc/an). Rendement : GHI (irradiation horizontale globale) exceptionnel de 1 584 kWh/m²/an , garantissant une rentabilité maximale.

GHI (irradiation horizontale globale) exceptionnel de , garantissant une rentabilité maximale. Complexité environnementale : Le site jouxte une zone Natura 2000 (Directive Oiseaux à 50 m) et présente une forte probabilité de zone humide. L’étude d’impact (EIA) en cours devra soigneusement arbitrer ces enjeux pour éviter une procédure lourde au titre de la Loi sur l’eau.

Le site jouxte une zone Natura 2000 (Directive Oiseaux à 50 m) et présente une forte probabilité de zone humide. L’étude d’impact (EIA) en cours devra soigneusement arbitrer ces enjeux pour éviter une procédure lourde au titre de la Loi sur l’eau. Planning de développement : Dépôt de PC prévu au T3 2026 pour une mise en service fin 2029.

L’enjeu réglementaire : « L’épine dans le pied » des développeurs

Si l’opportunité est immense, le parcours pour y parvenir reste semé d’embûches. Pour Maxime Courtaigne, l’instabilité réglementaire est le principal frein auquel font face les acteurs du secteur :

« L’aspect réglementaire, c’est l’épine dans le pied dans le secteur dans lequel on évolue, avec des différences locales très fortes. C’est très compliqué, il y a de plus en plus de lois. C’est flagrant sur l’agrivoltaïsme : malgré toutes les externalités positives générées, on assiste fréquemment à des remises en arrière législatives. »

Dans ce contexte mouvant, la valeur ajoutée d’une plateforme comme Solmeria est évidente. En standardisant les données clés (statut foncier, avancement des études environnementales, distance de raccordement), elle permet aux investisseurs de mesurer instantanément le niveau de risque d’un projet. Elle offre ainsi une porte de sortie liquide aux développeurs locaux qui préfèrent céder leurs droits à des acteurs plus armés pour affronter la phase de construction et d’exploitation.