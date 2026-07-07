Tesla frappe un grand coup à l’international : jusqu’à 3 milliards de dollars de Megapack avec Esyasoft

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Tesla Energy confirme sa dynamique commerciale hors norme. Après l’accord retentissant avec NatPower (25 GWh, jusqu’à 5 milliards de dollars) en Italie et au Royaume-Uni annoncé fin juin, le constructeur californien signe un nouveau partenariat majeur, cette fois avec Esyasoft, plateforme numérique indienne spécialisée dans la gestion des réseaux électriques et l’électrification. L’accord porte sur plus de 15 GWh de systèmes de stockage Megapack, pour une valeur pouvant atteindre 3 milliards de dollars, déployés sur quatre marchés stratégiques : le Royaume-Uni, l’Europe de l’Ouest, les pays du Golfe (GCC) et l’Inde.

Un partenariat à l’échelle mondiale

Esyasoft et Tesla vont collaborer pour développer, déployer, exploiter et assurer la gestion du cycle de vie d’un portefeuille initial dépassant 15 GWh de capacité de stockage d’énergie</cite>, ce qui en fait l’une des initiatives de stockage par batterie les plus importantes jamais annoncées à l’échelle mondiale. Les solutions seront commercialisées sous la bannière « Esyasoft Energy Storage powered by Tesla ».

Le choix des marchés cibles n’est pas anodin. Les pays du Golfe accélèrent massivement leurs investissements dans les infrastructures énergétiques de nouvelle génération : les Émirats arabes unis visent à tripler la part des renouvelables d’ici 2030 dans le cadre de leur stratégie énergétique actualisée, tandis que l’Arabie saoudite poursuit le déploiement des renouvelables via Vision 2030. À cela s’ajoute une demande croissante liée à l’essor de l’IA, de l’industrie manufacturière avancée et des centres de données hyperscale dans la région, qui fait du stockage par batterie un composant central de la résilience du réseau.

La réaction de Tesla Energy

Mike Snyder, VP Tesla Energy & Charging, a résumé l’enjeu stratégique de cet accord :

« Cette collaboration représente un effort pour déployer des solutions de réseau intelligentes là où elles sont le plus nécessaires. L’intégration verticale de Tesla nous permet de rationaliser l’ensemble du cycle de vie des projets, de la conception à l’exploitation. Grâce à l’expertise combinée avec Esyasoft, nous pouvons accélérer les délais de déploiement et garantir l’intégration fluide et la fiabilité durable qu’exige un réseau moderne et résilient. »

Un discours qui fait écho à la philosophie que Tesla répète projet après projet : contrôler toute la chaîne de valeur — cellules, packs, logiciel de pilotage (Autobidder), installation et exploitation — pour livrer plus vite et plus fiable que des concurrents fragmentés sur plusieurs fournisseurs.

Une accélération qui confirme la trajectoire de Tesla Energy

Cet accord avec Esyasoft ne sort pas de nulle part. Il s’inscrit dans une séquence extrêmement dense pour la division énergie de Tesla ces dernières semaines :

NatPower (23 juin 2026) : jusqu’à 5 milliards de dollars pour 25 GWh de Megapack en Italie et au Royaume-Uni, première phase d’un programme visant à terme plus de 100 GWh et environ 15 milliards de dollars de revenus sur 20 ans.

: jusqu’à 5 milliards de dollars pour 25 GWh de Megapack en Italie et au Royaume-Uni, première phase d’un programme visant à terme plus de 100 GWh et environ 15 milliards de dollars de revenus sur 20 ans. Intersect Power : 15,3 GWh de Megapack livrés d’ici 2030, plus de 3 milliards de dollars, principalement sur des projets solaires + stockage aux États-Unis.

: 15,3 GWh de Megapack livrés d’ici 2030, plus de 3 milliards de dollars, principalement sur des projets solaires + stockage aux États-Unis. Georgia Power : 2,7 milliards de dollars, l’un des plus gros contrats individuels de l’histoire de Tesla Energy aux États-Unis.

Le contraste avec le début d’année est frappant. Après un exercice 2025 record (46,7 GWh déployés, +49 % sur un an), Tesla Energy a connu un trou d’air au premier trimestre 2026, avec des déploiements en recul de 15 % et des revenus en baisse de 12 % face à la pression des concurrents chinois sur les marges. La séquence NatPower + Esyasoft ressemble donc à une reprise en main commerciale claire : sécuriser des carnets de commandes massifs à l’international pour lisser la production entre les Megafactory de Lathrop (Californie, ~40 GWh/an), Shanghai (~40 GWh/an) et la future usine de Houston, dont la montée en puissance en Megapack 3 est prévue fin 2026 avec une capacité cible de 50 GWh/an.

Pourquoi cet accord mérite l’attention des acteurs européens

Pour les professionnels français et européens de l’énergie — installateurs IRVE, développeurs de projets solaires, gestionnaires de réseau, énergéticiens locaux — ce type d’accord envoie un signal clair : le stockage stationnaire à grande échelle devient la porte d’entrée privilégiée de Tesla pour consolider sa présence hors des marchés historiques (États-Unis, Australie). L’inclusion explicite de l’« Europe de l’Ouest » dans le périmètre Esyasoft, après le méga-accord NatPower en Italie et au Royaume-Uni, confirme que le marché européen du BESS (battery energy storage system) entre dans une phase d’industrialisation accélérée — porté par l’autoconsommation collective, la volatilité croissante des prix de marché et les besoins de flexibilité liés à l’électrification des usages.

C’est précisément dans cette dynamique que de nouveaux projets doivent émerger en France et en Europe. Les collectivités, les industriels et les développeurs solaires qui n’ont pas encore intégré une brique de stockage à leurs projets ont tout intérêt à s’y pencher maintenant : les majors du secteur structurent déjà leurs partenariats à l’échelle du gigawattheure, et les fenêtres d’accès privilégié aux capacités de production Megapack se réduiront à mesure que ces carnets de commandes se remplissent. Les installateurs IRVE et les intégrateurs solaires qui élargissent leur offre vers le stockage stationnaire — autoconsommation collective, agrivoltaïsme couplé au stockage, BESS pour sites industriels — se positionnent aujourd’hui sur un segment que Tesla, NatPower, Intersect Power et désormais Esyasoft sont en train de faire passer à l’échelle industrielle.

Un partenariat, un projet de stockage à faire connaître, ou une expertise IRVE/solaire à mettre en avant ? L’équipe de Tesla Mag échange régulièrement avec les acteurs du secteur pour couvrir les projets qui structurent la transition énergétique en France et en Europe.

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