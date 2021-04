Tesla: Un étudiant réalise une publicité incroyable

Nous publions régulièrement des travaux d’étudiants qui sont passionnés par la marque Tesla. L’étudiant qui nous a transmis ses travaux nous a également partagé ses motivations. C’est de notoriété publique que Tesla de dépense pas pour sa publicité mais cela n’empêche pas les fans de rêver.

Pourquoi réaliser cette performance?

« Je m’appelle Max, j’ai 18 ans et je suis étudiant à Toulon en DUT MMI (Métier du

Multimédia et de l’Internet) et Social Media Manager pour une entreprise d’informatique.

Dans ma formation, j’apprends le développement web, la communication, le graphisme ainsi

que l’audiovisuel.

Depuis mes 14 ans, j’adore le domaine du graphisme et de la communication, j’ai d’abord commencé en faisant des miniatures Youtube sur le jeu Call of Duty pour des amis. Aujourd’hui je réalise beaucoup plus de choses pour différents particuliers ou professionnels : De l’identité visuelle d’entreprise, à des pochettes d’album.

Je réalisé également des kits pour les réseaux sociaux contenant des modèles de publication

Instagram, story. Je compte bien continuer sur ces voies en créant dans les années à venir (je l’espère) mon entreprise. »

« La création de cette publicité fictive pour Tesla a été faite avec le logiciel Photoshop en

éditant plusieurs images. Je trouvais ça intéressant de réaliser une publicité pour Tesla car

l’entreprise y est opposée, il n’y a donc pas énormément d’exemple.

Cela permet de laisser complètement place à notre imagination, et de crée quelque chose d’original. Je trouve ça fondamental pour progresser et se développer dans un domaine où la concurrence est de plus en plus présente.

Sur l’image, j’ai choisi cette Tesla Model S car un ami de Belgique souhaitait prendre ce modèle il y a

quelque mois, j’ai voulu lui faire un clin d’œil indirectement. Ma publicité fait également

référence au monde d’Elon Musk d’une part avec Mars et les deux fusées en arrière-plan.

Le téléphone ainsi que le paysage derrière sont là pour donner une dimension futuriste

supplémentaire à ma publicité.

Je l’ai également réalisé du fait de ma passion pour les voitures électriques, en particulier

celle de Tesla. »

