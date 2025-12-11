Elon Musk Fixe un Compte à Rebours de Trois Semaines pour les Robotaxis Tesla sans Chauffeur

Elon Musk a de nouveau lancé un pari audacieux, fixant une échéance de trois semaines pour ce qui pourrait être l’une des percées technologiques les plus scrutées de la décennie : le déploiement de robotaxis Tesla entièrement autonomes, sans aucun moniteur humain à bord, dans les rues d’Austin.

L’annonce, faite lors d’un événement hackathon de xAI, a mis le PDG sous une pression considérable. Musk a déclaré avec confiance que la conduite entièrement autonome (FSD) était « pratiquement résolue » et qu’il y aurait des véhicules Model Y opérant sans surveillance d’ici la fin du mois.

Il y aura des robotaxis Tesla opérant à Austin avec personne à bord, pas même un passager, d’ici environ trois semaines. » – Elon Musk, 10 décembre 2025

L’Impact Boursier : Le Scepticisme l’Emporte

La réaction de Wall Street a été mitigée, reflétant une prudence historique face aux prévisions agressives de Musk. Après un bref sursaut mercredi, l’action TSLA a reculé jeudi, signalant que les investisseurs privilégient le réalisme sur l’enthousiasme.

Jour Action TSLA Sentiment du Marché Mardi (Annonce) Neutre Déclaration audacieuse Mercredi Légère Hausse Optimisme initial Jeudi Recul Prise de profit et Scepticisme sur le délai

L’enjeu est colossal. Si Tesla parvient à valider la sécurité et l’opérabilité de ces véhicules sans pilote dans un délai si court, cela pourrait débloquer le catalyseur tant attendu et justifier la valorisation boursière du géant de l’EV en tant qu’entreprise de robotique et d’IA.

Le Dilemme de l’Échelle

Au-delà de l’exploit technologique, Tesla doit prouver sa capacité à passer à l’échelle. L’engagement de Musk de doubler la flotte d’Austin en décembre (la portant à environ 60 véhicules) est éclipsé par ses promesses antérieures d’atteindre 500 robotaxis à Austin et 1 000 dans la Bay Area d’ici la fin de l’année 2025.

Le fossé entre les chiffres promis et les chiffres réels interroge sur la stratégie de déploiement et la viabilité commerciale immédiate du service. Actuellement, les moniteurs sont présents dans le siège passager à Austin et des employés sont au volant dans la Bay Area. Le retrait de ces « moniteurs de sécurité » d’ici trois semaines marque un point de bascule critique.

2026 : L’Année des Guerres du Robotaxi ?

Musk a également laissé entrevoir la sortie d’un nouveau « modèle » FSD début 2026, promettant une optimisation logicielle majeure.

L’extension potentielle du service à Phoenix avant la fin de l’année portera la couverture à trois grandes zones métropolitaines, marquant le début de l’exécution du plan de Musk d’opérer dans huit à dix villes majeures.

L’année prochaine est déjà qualifiée par certains analystes comme le début des « Guerres du Robotaxi », avec Tesla cherchant à devancer ses concurrents qui déploient également des technologies sans conducteur.

Analyse : Ce compte à rebours est un test décisif. Si Tesla échoue, la crédibilité de ses calendriers futurs sera sérieusement remise en question. Si elle réussit, elle établira une avance monumentale dans la course à l’autonomie et changera radicalement la perception de l’entreprise.