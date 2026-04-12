Le FSD Tesla vient d’être homologué aux Pays-Bas. Voici exactement ce qui se passe maintenant — et ce que ça change pour vous en France.

Le 10 avril 2026, la RDW — l’autorité néerlandaise de réglementation des véhicules — a accordé à Tesla une homologation de type européenne pour son système d’aide à la conduite FSD Supervisé. Les Pays-Bas deviennent ainsi le premier pays d’Europe à autoriser officiellement le FSD sur la voie publique.

Ce n’est pas une rumeur. Ce n’est pas une annonce Tesla. C’est un document officiel publié par un régulateur gouvernemental, au terme d’18 mois de tests sur circuit et sur route ouverte.

Voici ce que cela signifie concrètement — et surtout, ce que la plupart des articles ne vous disent pas.

Ce qui s’est passé le 10 avril — les faits bruts

La RDW a publié le 10 avril un communiqué officiel détaillant les conditions de l’homologation. Trois points méritent d’être lus attentivement, parce qu’ils contredisent une partie de la communication de Tesla.

Premier point : Le FSD Supervisé en Europe utilise des versions logicielles différentes de celles utilisées aux États-Unis. Les versions logicielles et fonctionnalités des voitures américaines et européennes ne sont donc PAS comparables. Ce que vous avez vu dans les vidéos américaines de FSD v14 n’est pas exactement ce qui sera déployé en Europe.

Deuxième point : Un véhicule équipé de FSD Supervisé n’est pas autonome. C’est un système d’aide à la conduite, et le conducteur reste responsable et doit toujours garder le contrôle.

Troisième point — et c’est celui qu’on n’a lu nulle part ailleurs : Tesla a affirmé sur X qu’aucun autre véhicule ne peut faire ce que fait FSD. Le communiqué de la RDW contredit directement cette affirmation — il mentionne explicitement que BMW dispose déjà d’une homologation pour la conduite mains libres sur autoroute avec changement de voie automatisé, et que Ford a obtenu une approbation via l’article 39 pour BlueCruise.

Ce que Tesla a obtenu est un jalon technologique réel. Ce n’est pas une révolution réglementaire inédite.

Ce que le FSD Supervisé fait concrètement aux Pays-Bas

La mise à jour, qui arrive dans le cadre de la version logicielle 2026.3.6, est actuellement disponible pour un groupe limité de testeurs publics précoces. Pour l’instant, la mise à jour semble limitée aux véhicules équipés du calculateur AI4 (Hardware 4) de Tesla.

Concrètement, le système peut désormais, sous supervision du conducteur :

Conduire depuis une position garée jusqu’à la destination

Effectuer des changements de voie automatiques

Sélectionner les embranchements selon l’itinéraire de navigation

Contourner les autres véhicules et obstacles

Négocier les carrefours avec feux tricolores et priorités

Tourner à gauche et à droite en milieu urbain

S’arrêter à destination

La différence de capacité entre l’Autopilot amélioré et le FSD sur un itinéraire urbain complexe est grande. Ayant utilisé FSD V14 de manière intensive sur les routes américaines, la différence sur une route urbaine animée avec des feux de circulation, des virages à gauche non protégés et des passages piétons est substantielle.

La vraie question, posée par les ingénieurs qui connaissent le sujet : est-ce que ce comportement se transfère proprement sur les voies de tramway d’Amsterdam et les pistes cyclables non marquées ? Seules les données post-déploiement répondront à cette question.

C’est le point le plus original du communiqué néerlandais, et le moins commenté.

Quand le FSD Supervisé est activé, divers capteurs surveillent si le conducteur a les yeux sur la route et si ses mains sont disponibles pour reprendre le volant. Les mains n’ont donc pas besoin d’être sur le volant, mais doivent pouvoir le reprendre immédiatement si nécessaire.

En d’autres termes : vous pouvez enlever les mains du volant, mais vous devez rester les yeux ouverts et attentif. Le système détecte activement votre niveau d’attention via les caméras intérieures. Si vous regardez votre téléphone, si votre tête chute, si votre regard quitte la route trop longtemps — le système vous avertit.

Si le conducteur est constamment insuffisamment alerte, le système le signalera par des alertes et, dans les cas extrêmes, s’assurera que le système ne peut temporairement plus être activé.

C’est une différence fondamentale avec l’Autopilot standard, qui tolérait des usages moins stricts. La RDW a explicitement conditionné son homologation à ce niveau de surveillance. C’est aussi pourquoi l’autorité conclut que grâce à la surveillance stricte et continue du conducteur dans le véhicule, le système est plus sûr que les autres systèmes d’aide à la conduite.

Ce que ça dit sur les données de sécurité

Tesla a partagé ses chiffres de sécurité dans le cadre du dossier soumis à la RDW. Ils méritent d’être cités, mais aussi contextualisés.

Le système a accumulé 14 milliards de kilomètres parcourus aux États-Unis. Tesla affirme que l’utilisation du FSD Supervisé sous supervision active entraîne sept fois moins de collisions par rapport à la moyenne américaine. Et 1,6 million de kilomètres ont été parcourus en Europe spécifiquement dans le cadre des tests d’homologation.

Nuance importante : Aux États-Unis, le NHTSA a ouvert une enquête après avoir reçu des signalements de FSD violant des règles de circulation et, dans certains cas, provoquant des accidents. Les données de sécurité de Tesla sont celles que Tesla publie. Les autorités américaines ont une lecture différente sur certains incidents.

La RDW a testé le système 18 mois sur ses propres pistes et sur route ouverte néerlandaise avant de délivrer l’homologation. C’est ce qui rend cette validation crédible : elle n’est pas basée sur les seules données de Tesla.

Le chemin vers la France : ce qui se passe maintenant

C’est la partie que tout propriétaire Tesla français attend. Voici le processus exact, étape par étape.

Étape 1 — Notification (en cours ou déjà fait) La RDW notifie l’homologation directement à la Commission européenne et aux 27 États membres. Cette notification déclenche deux procédures en parallèle.

Étape 2 — Reconnaissance nationale rapide (4 à 8 semaines) Chaque pays peut choisir de reconnaître unilatéralement l’homologation néerlandaise. Ce processus est plus rapide que l’harmonisation européenne complète. L’Allemagne (KBA), la France et l’Italie sont positionnées pour agir rapidement. Tesla anticipe des approbations en Allemagne et France pour mai-juin 2026 si cette voie est suivie.

Étape 3 — Harmonisation UE complète (6 à 12 semaines) La Commission européenne rédige un projet de règlement d’exécution sur la base de l’article 39 du règlement UE 2018/858. Le TCMV — Comité Technique des Véhicules à Moteur — vote. Une simple majorité des États membres suffit. En cas d’accord, l’autorisation s’appliquerait simultanément dans les 27 États membres.

En cas de refus du vote européen : l’homologation resterait initialement limitée aux Pays-Bas. Certains pays pourraient toutefois reconnaître nationalement l’homologation néerlandaise.

Tesla anticipe une approbation à l’échelle de l’UE au cours de l’été 2026, entre juin et août. C’est la projection de Tesla — pas une garantie de la Commission européenne.

Ce que ça change pour les propriétaires Tesla français

Si vous avez le Hardware 4 (AI4), vous êtes dans la première vague d’éligibilité dès que la France accorde son autorisation. La mise à jour arrivera par OTA — sans visite en concession.

Si vous avez le Hardware 3, la situation est moins claire. L’homologation néerlandaise actuelle concerne les véhicules AI4. Tesla n’a pas encore confirmé si HW3 sera éligible au FSD Supervisé en Europe.

Si vous avez acheté le FSD sans jamais pouvoir l’utiliser en France, cette homologation est le début de la réponse à votre attente. Mais « début » est le mot juste — le processus réglementaire n’est pas terminé.

Ce que vous n’aurez pas immédiatement : la version américaine de FSD v14.3. L’Europe aura sa propre version logicielle, adaptée aux réglementations UNECE et aux spécificités des routes européennes (signalisation différente, priorités à droite, ronds-points, pistes cyclables).

L’angle que personne ne prend : pourquoi les Pays-Bas ?

Ce n’est pas un hasard que la première homologation soit néerlandaise.

Les Pays-Bas sont le siège européen de Tesla, et la RDW a été comparativement plus tournée vers l’avenir que les autres autorités européennes. Tesla Europe, Tesla Middle East & Africa, et les opérations logistiques européennes de Tesla sont toutes basées à Amsterdam. La relation entre Tesla et les régulateurs néerlandais est plus ancienne et plus dense qu’avec n’importe quelle autre autorité européenne.

Il y a aussi un élément technique décisif : le cadre mis à jour de la conduite autonome de l’UNECE approuvé en janvier 2026 a remplacé les exigences matérielles prescriptives par une approche basée sur les résultats. Le système de vision par réseau neuronal de Tesla n’avait jamais été conçu pour satisfaire des règles écrites pour des systèmes de fusion de capteurs déterministes. Sans ce changement de cadre, la RDW n’aurait eu aucun mécanisme juridique propre pour délivrer cette homologation.

Ce que cela signifie : si la réforme du cadre UNECE de janvier 2026 n’avait pas eu lieu, cette homologation n’aurait probablement pas été possible cette année. Tesla a bénéficié d’un changement réglementaire structurel qui a ouvert la voie, au-delà de ses propres avancées techniques.

Ce que Tesla Mag pense

L’homologation de la RDW est une étape réelle et significative. Dix-huit mois de tests indépendants par une autorité gouvernementale, c’est une validation sérieuse — pas un coup de marketing.

Mais le discours de Tesla autour de cet événement mérite d’être recadré. Affirmer qu’aucun autre véhicule ne peut faire ce que fait FSD est inexact — BMW et Ford ont des homologations comparables. Présenter le FSD Supervisé comme une révolution de l’autonomie automobile est trompeur — c’est un système de niveau 2 qui exige une surveillance humaine constante.

Ce qui est vrai, en revanche : le FSD en Europe, même dans sa version supervisée, représente une avancée substantielle par rapport à l’Autopilot standard. Sur les routes américaines, la différence d’expérience est notable. Si la version européenne est à la hauteur de ses spécifications, les propriétaires Tesla français auront entre les mains quelque chose de qualitativement différent de ce qu’ils ont aujourd’hui.

Cet été, si le vote européen est favorable, vous pourrez le juger par vous-même.

Pour aller plus loin

Sources : RDW — communiqué officiel du 10 avril 2026 (rdw.nl) · Electrek, 10 avril 2026 · NL Times, 11 avril 2026 · EVXL, 10 avril 2026 · Not a Tesla App, 11 avril 2026 · Tesla Oracle, 11 avril 2026.