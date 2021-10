VIDEO pour comprendre la recharge à domicile

Cette vidéo, à la fois ludique et instructive, a tout pour vous plaire ! C’est un épisode d’électron et savon 200% pratique, pour tout savoir sur quoi installer pour charger son véhicule électrique à domicile, qu’il s’agisse des prises, des bornes, de la puissance ou de l’intensité.

Choisir une recharge adaptée à ses besoins !

En seulement 10 min, vous aurez un aperçu global sur tout ce qui vous intéresse en tant que (futur) propriétaire de voiture électrique – ou juste curieux. L’introduction est suivie d’une explication concernant les différents types de recharges, qu’il faut adapter à ses besoins. On ne choisit pas la même voiture selon qu’on fasse des trajets en ville ou de longs trajets !

Ensuite, la puissance de charge et l’autonomie vous sont expliqués et on finit par les différents types de prises et de câbles. On vous explique comment charger et sur quelles bornes, car toutes ne se valent pas !

Enfin, une brève conclusion permet de clore en beauté le sujet. La vidéo a été largement likée, commentée et partagée : c’est du bon travail et un tutoriel très abordable pour ceux qui ne s’y connaissent pas trop…