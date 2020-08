Depuis la crise du Coronavirus, Tesla Magazine réalise une étude mensuelle qui présente les volumes d’immatriculations pour le TOP 10 des voitures électriques en France. Il s’agit d’une étude réalisée en partenariat avec AAADATA.

Un TOP 3 Français qui ne change pas

Renault Zoé domine le match en France avec une voiture électrique qui rencontre un marché en pleine croissance et qui est éligible à l’ensemble des dispositifs incitatifs lancés par l’Etat dans le cadre du plan auto. Depuis Janvier 2020, Renault a écoulé 21483 Zoé.

La Peugeot E-208, plus récente puisque commercialisée en 2019, témoigne d’excellentes performances également. Le produit a lui aussi rencontré son marché. Cependant l’écart avec la Renault zoé se creuse un petit peu avec 10219 véhicules immatriculées depuis Janvier 2020.

La Tesla Model 3, après des excellents résultats en Janvier et Février 2020 souffre d’un repli des immatriculations depuis Avril 2020. Cependant, il s’agit d’un véhicule beaucoup plus haut de gamme avec un réseau de distribution nettement moins dense que Renault et Peugeot. Il semble donc fort plausible que Tesla souhaite intensifier sa présence commerciale dans l’hexagone.

TOP 3 immatriculations véhicules Tesla