Elon Musk rachète discrètement APR Energy : plus d’1 milliard de dollars pour sécuriser l’électricité de xAI

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Pas de tweet, pas de communiqué, pas de conférence de presse. C’est un document administratif qui a trahi la manœuvre : Elon Musk a mis la main sur APR Energy, une entreprise de Jacksonville spécialisée dans les centrales électriques à déploiement rapide, pour un montant qui dépasserait le milliard de dollars. Une opération qui en dit long sur l’obsession actuelle de Musk : trouver assez d’électricité, assez vite, pour faire tourner l’intelligence artificielle de xAI.

Une acquisition qui ne devait pas se voir

Tout part d’un avis de terminaison anticipée déposé auprès de la Federal Trade Commission (FTC) américaine, daté du 14 mai 2026. Ce document, qui porte le numéro de transaction 20261350, désigne noir sur blanc Elon Musk comme « partie acquéreuse » et CF APR Super Holdings LLC comme « partie acquise », avec New APR Energy LLC listée parmi les entités concernées. La FTC a validé l’opération sans exiger d’examen antitrust supplémentaire, ce qui a permis à la transaction de se conclure sans encombre.

Le hic, c’est qu’aucune annonce officielle n’a accompagné ce rachat. Ni Musk, ni Tesla, ni xAI n’ont communiqué dessus. C’est une deuxième pièce du puzzle qui a permis d’estimer le montant de l’opération : le 28 mai 2026, Duos Technologies Group Inc. a révélé, dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avoir cédé sa participation minoritaire de 5 % dans New APR Energy LLC pour un montant net de 50,4 millions de dollars. Un simple calcul suffit à faire apparaître l’ordre de grandeur de la transaction globale : plus d’un milliard de dollars.

Qui est APR Energy, et pourquoi cette entreprise précisément ?

APR Energy n’est pas un nom familier du grand public, mais elle est loin d’être une inconnue dans le secteur de l’énergie. Basée à Jacksonville en Floride, l’entreprise conçoit et déploie des centrales électriques mobiles et modulaires, capables d’être installées et mises en service en quelques semaines, là où une centrale classique nécessite des années de permis et de construction. Sur son site, la société se présente comme fournisseur de solutions d’alimentation sur mesure pour les développeurs de data centers, les hyperscalers et les acteurs de l’infrastructure IA, avec une expertise construite sur plus de vingt ans dans les opérations critiques.

Fortress Investment Group avait racheté les actifs d’APR fin 2024, donnant naissance à New APR Energy tout en conservant la marque commerciale APR Energy. Dans la foulée, Fortress avait confié à Duos Technologies un contrat de deux ans pour gérer et déployer ces actifs, un virage stratégique pour Duos qui délaissait alors la sécurité ferroviaire pour se repositionner sur les services énergétiques dédiés aux data centers.

Le vrai enjeu : nourrir Colossus et les ambitions IA de Musk

Pour comprendre pourquoi Musk s’intéresse à une entreprise de centrales mobiles, il faut regarder du côté de xAI et de son site de calcul Colossus, à Memphis. Ces installations, qui servent à entraîner et faire tourner Grok, consomment des quantités d’électricité colossales. Et dans la course actuelle à l’IA, le vrai goulot d’étranglement n’est plus le nombre de GPU disponibles : c’est la capacité à obtenir de l’électricité rapidement, au bon endroit, sans attendre des années qu’un projet de centrale classique sorte de terre.

C’est exactement le problème que résout la technologie d’APR Energy. Ses unités montent en puissance en quelques semaines, contre plusieurs années pour une centrale fixe soumise aux lourdeurs administratives habituelles. En intégrant cette capacité de déploiement rapide, Musk s’offre un levier direct pour accélérer l’expansion de Colossus et, plus largement, l’infrastructure énergétique de xAI.

Cette acquisition vient également s’ajouter à un puzzle énergétique que Musk construit méthodiquement depuis plusieurs années : la division Tesla Energy, ses batteries de stockage Megapack déployées dans plus de 65 pays pour stabiliser des réseaux électriques entiers, et maintenant une capacité de génération rapide via APR. On peut légitimement se demander si la finalité est purement interne, au service de xAI, ou si Musk prépare une offre plus large, packagée avec Megapack, pour l’ensemble des opérateurs de data centers qui font face au même mur énergétique.

Pourquoi le silence total autour de l’opération ?

C’est peut-être l’élément le plus intrigant de cette histoire. Musk n’a jamais été du genre discret pour ses acquisitions : le rachat de Twitter (devenu X) s’est fait dans un vacarme médiatique permanent. Cette fois, rien. Pas une ligne, pas un mot, alors que le deal a été bouclé et rendu public via des documents réglementaires plutôt que par une annonce volontaire.

Deux hypothèses circulent. La première : la stratégie derrière ce rachat n’est pas encore prête à être dévoilée, peut-être parce qu’elle s’inscrit dans un montage plus vaste impliquant Tesla Energy, xAI, voire d’autres structures encore non révélées. La seconde : APR Energy est en train d’être intégrée en coulisses à une organisation plus large, et l’annonce officielle viendra plus tard, une fois l’intégration terminée.

Ce qui est certain, c’est que Musk contrôle désormais une entreprise avec une empreinte mondiale dans le déploiement rapide d’énergie. Reste à voir comment cette capacité sera utilisée : uniquement pour alimenter les data centers IA de xAI, ou pour élargir l’offre énergétique de l’écosystème Tesla à d’autres clients.

Ce qu’il faut retenir

Un avis de la FTC daté du 14 mai 2026 confirme qu’Elon Musk a acquis New APR Energy LLC, maison mère d’APR Energy.

Le montant de la transaction, non communiqué officiellement, est estimé à plus d’1 milliard de dollars sur la base de la revente d’une participation de 5 % pour 50,4 millions de dollars.

APR Energy est spécialisée dans les centrales électriques mobiles, déployables en quelques semaines, un atout stratégique pour nourrir en électricité les data centers Colossus de xAI.

Ni Musk ni Tesla n’ont commenté publiquement cette acquisition à ce jour.

Tesla Mag suit ce dossier de près et mettra à jour cet article en cas de communication officielle d’Elon Musk, de Tesla ou de xAI.