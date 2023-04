ENGIE et APRR déploient le premier réseau de recharge électrique exclusif poids lourds

Nous parlons souvent des réseaux de recharge dédié aux véhicules électriques mais nous oublions que les poids lourds sont responsables de 27 % des émissions de CO2 liés aux transports alors qu’ils ne représentent que 1,3 % des véhicules roulant en France. Pour en avoir déjà discuté avec les équipes de Bolloré Logistics, c’est un problème d’offre adaptée aux besoins mais ces conversations remontent à quelques mois. Aujourd’hui des constructeurs comme Renault, Volta, Tesla, Rivian proposent des produits compétitifs qui attendent également de pouvoir se recharger évidemment sur autoroute.

5 stations dédiées aux poids lourds électriques

Les stations proposées le long de l’axe Paris-Lyon seront équipées, dès leur ouverture, d’une borne de recharge ultra-rapide de 400 à 500 kW avec deux points de recharge, permettant la recharge simultanée de deux camions ou autocars électriques. Pour garantir une continuité de service en toutes circonstances, une borne de recharge de secours sera également mise à disposition sur chaque station, ce qui est crucial pour les transporteurs.

La recharge à très haute puissance offerte par ces bornes permettra aux camions électriques de parcourir l’ensemble du trajet entre Paris et Lyon, dans les deux sens, avec en moyenne une station tous les 150 km, soit des arrêts au niveau de Melun, Auxerre et Beaune. Ce réseau apportera la flexibilité et la fiabilité indispensables aux transporteurs, dont les flottes sont actuellement composées de camions ayant une autonomie moyenne de 300 km, mais en constante augmentation.

Ce nouveau service offrira un avantage majeur aux sociétés de transport qui effectuent des rotations régulières sur cet axe, leur permettant de réduire leur empreinte carbone en passant au 100 % électrique.

Un transport routier amélioré dès l’été 2024

« Aujourd’hui, les camions sont disponibles et les coûts d’exploitation sont de plus en plus favorables à l’électrique par rapport au diesel, même pour les gros tonnages. La seule chose qui freine les transporteurs pour faire la transition, c’est l’assurance de trouver des bornes en nombre suffisant et avec des puissances adaptées pour pouvoir charger rapidement et minimiser l’impact sur l’organisation des tournées. C’est notre rôle de mettre en place ces infrastructures pour accélérer la transition », indique François-Xavier de Froment, Directeur Mobilité Durable ENGIE.

« Depuis décembre 2022, APRR-AREA sont les premiers réseaux autoroutiers 100 % équipés en stations de recharge électrique pour véhicules légers. Nous sommes fiers aujourd’hui de contribuer, aux côtés d’ENGIE, à la décarbonation de toutes les mobilités, avec l’aménagement des premières stations électriques en France, dédiées aux poids lourds et autocars longue distance. Nous accélérons les implantations de technologies performantes sur nos réseaux pour permettre à tous d’envisager sereinement les déplacements électriques. C’est un pas de plus vers une autoroute décarbonée », précise Guillaume Hérent, Directeur général APRR-AREA.

Le déploiement de ces stations de recharge est prévu pour l’été 2024. Avec ce projet, ENGIE, à travers sa filiale ENGIE Solutions et APRR s’engagent à contribuer à la réduction des émissions de CO 2 du transport routier et à encourager la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement, tout en garantissant un haut niveau de service aux transporteurs.

Liste des stations Engie réservées aux poids lourds

Voici la liste des stations et l’aire d’autoroute concernée pour les stations de recharge Engie :

Aire de Galande – A105 (sens Paris > Lyon et Lyon > Paris)

Aire de La Réserve – A6 (sens Paris > Lyon)

Aire de La Forêt – A6 (sens Paris > Lyon)

Aire de Moulins – A71

Aire de Clermont-Ferrand – A75

Aire de Lyon Ouest – A6 (à 25 km de Lyon)

Aire de Nancy-Porte Sud – A31

Aire d’Achères Est – A6 (sens Lyon > Paris)

Aire de Venoy – A6 (sens Lyon > Paris)

Aire du Soleil Levant – A6 (sens Lyon > Paris)

Aire de Besançon – Ouest – A36

Aire de Beaune-Tailly – A6

Aire de Merceuil – A6 (sens Lyon > Paris)

Toutes ces stations de recharge sont situées sur des aires d’autoroute, facilitant ainsi l’accès et la recharge pour les poids lourds et les autocars longue distance.