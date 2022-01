Tesla Model 3: 2ème meilleure vente en 2021 au Royaume-Uni

La demande globale reste proche de son niveau le plus bas depuis 30 ans et pourtant, Tesla se hisse à la deuxième place des ventes de voitures au Royaume-Uni. Comment expliquer ce succès par rapport aux pays européens où la marque peine à s’imposer ?

La Tesla Model 3 : deuxième voiture neuve la plus vendue au Royaume-Uni en 2021

Ce n’est pas rien. Les consommateurs britanniques ne sont pas réputés pour être les plus faciles. Alors, s’ils ont en grande majorité choisis la Tesla Model 3, on peut leur faire confiance ! La voiture se hisse en effet à la 2ème place du classement des voitures neuves les plus vendues sur le territoire en 2021. Une belle victoire pour Elon Musk.

Grâce à son prix défiant toute concurrence (42 500 £), elle est devenue la voiture de fonction préférée des cadres britanniques. En effet, son autonomie, son esthétisme et son volume, font de cette voiture électrique une excellente solution pour des cadres aussi dynamiques que les britanniques !

La montée en puissance des véhicules électriques

D’une manière générale, on a remarqué la percée impressionnante réalisée par la mobilité électrique, qui se traduit très largement dans l’automobile. Ces chiffres ne font quelque part qu’illustrer une dynamique plus globale, dans le Royaume-Uni est certes précurseur. Les Tesla Model 3, mais aussi leurs camarades X, Y et S, sans oublier les autres modèles à venir, se répandent ainsi dans le monde, lentement mais sûrement.

L’électrique, c’est une tendance de fond et l’omettre serait une grave erreur d’analyse.

Qui se souvient de la pénurie mondiale de puces électroniques ?

Cette montée en puissance évoquée a connu son coup de mou. La pénurie mondiale de puces électroniques liée à la pandémie a réellement impactée le marché mais la popularité de Tesla n’a pas diminuée. Elle est rendue d’autant plus remarquable par la disparition du top 10 de la Ford Fiesta à 16 000 £, la voiture la plus demandée au Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies.

Avis à la concurrence, qui peut dépasser Tesla ?