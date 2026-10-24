« Une étoile et une borne de 22 kW à 200 mètres » : on a dîné chez Comice, la table de Noam Gedalof

Comice, dans le 16e arrondissement de Paris, a une étoile au Michelin, un menu unique qui change avec le marché et une borne de recharge de 22 kW à 200 mètres : c’est l’une des rares grandes tables parisiennes où l’on peut venir en voiture électrique sans calculer son retour. La rédaction de Tesla Mag y a dîné le 15 octobre pour sa rubrique Escales.

Photo Tesla Mag.

Qui tient Comice ?

Le chef Noam Gedalof et la sommelière Etheliya Hananova, un couple passé par la scène de Montréal avant de s’installer à Paris. Le Guide Michelin classe Comice en cuisine moderne, avec une étoile, et décrit une cuisine ancrée dans les classiques français, portée par l’acidité et la fraîcheur. La carte des vins fait la part belle aux vignerons indépendants.

Ce qu’on a goûté

Le restaurant avait été prévenu de nos contraintes : ni viande ni fruits de mer, du poisson uniquement.

Photo Tesla Mag.

En entrée, un poisson cru, concombre et radis taillés fins, une note d’herbes.

Photo Tesla Mag.

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Puis un plat crémeux aux herbes, et un poisson rôti, accompagné de courge et d’une sauce verte.

Photo Tesla Mag.

Photo Tesla Mag.

Un bouillon servi avec une fine tuile, et les mignardises pour finir.

Notre avis

L’accueil a été chaleureux, et la maison s’est adaptée à nos contraintes alimentaires sans que nous ayons à y revenir. Le service est impeccable : discret, jamais envahissant, entièrement tourné vers l’assiette et vers le voyage culinaire que propose le menu. Les plats s’enchaînent avec une mécanique très bien réglée, dans une salle à l’ambiance sobre.

Nous recommandons Comice à tous les épicuriens.

Où recharger en dînant chez Comice ?

À 200 mètres : 6 points de recharge à 22 kW, 56 avenue de Versailles (réseau Driveco, parking public, accès libre).

: 6 points de recharge à 22 kW, 56 avenue de Versailles (réseau Driveco, parking public, accès libre). À un peu plus de 200 mètres : les bornes Belib’ de la Ville de Paris, 53 avenue de Versailles et 14 avenue Théophile-Gautier, à 7 kW.

Sur une borne de 22 kW, la plupart des Tesla chargent à 11 kW au maximum, soit environ 25 à 30 kWh pendant un dîner de deux heures et demie. Les distances sont calculées par Tesla Mag à partir du fichier national des bornes publié sur data.gouv.fr.

Infos pratiques

Adresse : 31 avenue de Versailles, 75016 Paris.

: 31 avenue de Versailles, 75016 Paris. Formule : un menu unique, au choix en quatre ou cinq services selon le Guide Michelin, avec ou sans accord mets et vins.

: un menu unique, au choix en quatre ou cinq services selon le Guide Michelin, avec ou sans accord mets et vins. Réservation : à prévoir plusieurs semaines à l’avance, les horaires et les tarifs sont sur le site du restaurant.

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Dîner offert par le restaurant, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Sources : Guide Michelin ; fichier national des points de recharge (data.gouv.fr), relevé le 19 octobre 2026.

Nos autres Escales gourmandes : Red Katz, rue de Cléry et L’Ours à Vincennes, chez Jacky Ribault.