La voiture électrique n’est plus un simple phénomène de mode : elle s’impose comme une alternative incontournable à la voiture thermique. Mais au-delà de l’aspect écologique, une question divise encore : est-ce vraiment rentable de rouler en voiture électrique ?

Pour y répondre, analysons les coûts d’achat, d’entretien, de recharge, et mettons en perspective les avantages financiers à long terme.

1. Le prix d’achat : un frein à la rentabilité immédiate

En 2025, le prix moyen d’une voiture électrique reste plus élevé qu’un modèle thermique équivalent :

Citadine thermique : 18 000 € – 22 000 €

: 18 000 € – 22 000 € Citadine électrique : 25 000 € – 30 000 €

👉 Soit en moyenne 7 000 € de différence.

Heureusement, plusieurs aides réduisent cet écart :

Bonus écologique : jusqu’à 4 000 € (sous conditions de revenus).

: jusqu’à (sous conditions de revenus). Prime à la conversion : jusqu’à 6 000 € en cas de mise au rebut d’un vieux véhicule polluant.

: jusqu’à en cas de mise au rebut d’un vieux véhicule polluant. Exonérations de taxes : pas de malus écologique, ni de taxe régionale sur la carte grise.

➡️ Résultat : une citadine électrique peut revenir à un prix proche, voire inférieur, à une thermique, une fois les aides déduites.

2. Le coût de la recharge : un vrai avantage

À domicile

Recharge nocturne en heures creuses : environ 2,5 € à 3 € pour 100 km .

. À comparer avec 7 € à 9 € aux carburants fossiles pour 100 km (consommation moyenne 6 L/100 km avec un carburant à 1,80 €/L).

Sur bornes publiques

Prix variable : de 0,20 €/kWh à 0,79 €/kWh selon le réseau.

selon le réseau. En moyenne, 5 € à 6 € pour 100 km.

👉 Un conducteur qui parcourt 15 000 km/an économise entre 700 et 1 000 € par an rien qu’en carburant.

3. L’entretien : un coût réduit de moitié

La voiture électrique possède moins de pièces mécaniques qu’un moteur thermique : pas d’embrayage, pas de vidange, pas de courroie de distribution.

Entretien annuel électrique : environ 300 € .

: environ . Entretien annuel thermique : environ 600 € à 700 €.

Sur 5 ans, l’économie peut atteindre 2 000 € à 3 000 €.

4. Assurance et fiscalité

Assurance : parfois légèrement plus chère (+5 à +10 %) en raison de la valeur du véhicule, mais compensée par des offres spécifiques “électriques”.

: parfois légèrement plus chère (+5 à +10 %) en raison de la valeur du véhicule, mais compensée par des offres spécifiques “électriques”. Fiscalité : exonération de la taxe régionale sur la carte grise, pas de malus CO₂, et pour les entreprises, exonération de TVS (Taxe sur les Véhicules de Société).

5. La valeur de revente

C’est le point encore incertain.

Les valeurs résiduelles des électriques augmentent, car la demande explose.

des électriques augmentent, car la demande explose. Cependant, l’évolution rapide des batteries peut déprécier certains modèles.

👉 Un modèle réputé (Tesla, Renault Zoe, Peugeot e-208) conserve mieux sa cote qu’une thermique moyenne.

6. Exemple concret : thermique vs électrique

Imaginons un conducteur qui parcourt 15 000 km/an sur 5 ans.

Poste de dépense Thermique (essence) Électrique Achat (après aides) 20 000 € 23 000 € Carburant/Recharge 7 500 € 3 000 € Entretien 3 000 € 1 500 € Assurance 3 000 € 3 300 € Total 5 ans 33 500 € 30 800 €

👉 Conclusion : l’électrique fait économiser environ 2 700 € sur 5 ans.

7. Astuces pour maximiser la rentabilité

Recharger à domicile en heures creuses : jusqu’à 40 % d’économies. Installer une borne connectée : pour optimiser la charge et éviter les surtensions. Éviter les charges rapides régulières : elles coûtent plus cher et fatiguent la batterie. Souscrire une assurance spécialisée VE : certaines couvrent la batterie (pièce la plus chère). Privilégier les modèles éligibles au bonus : pour réduire le surcoût à l’achat.

8. Notre avis

La rentabilité d’une voiture électrique dépend de plusieurs facteurs :

kilométrage annuel,

capacité à recharger à domicile,

prix d’achat et d’entretien.

📊 En moyenne, un particulier qui roule au moins 12 000 km/an rentabilise son électrique dès la 4e année.

⚡ Pour les gros rouleurs (20 000 km/an et plus), l’économie peut dépasser 5 000 € sur 5 ans.

Conclusion

Alors, est-ce rentable de rouler en voiture électrique ?

Oui, dans la majorité des cas, surtout si vous rechargez chez vous et conservez votre véhicule au moins 5 ans.

Au-delà de l’économie financière, il faut aussi compter le confort de conduite, les avantages fiscaux et la contribution écologique.

Rouler électrique, c’est donc un choix à la fois pragmatique et visionnaire.