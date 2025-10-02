La voiture électrique n’est plus un simple phénomène de mode : elle s’impose comme une alternative incontournable à la voiture thermique. Mais au-delà de l’aspect écologique, une question divise encore : est-ce vraiment rentable de rouler en voiture électrique ?
Pour y répondre, analysons les coûts d’achat, d’entretien, de recharge, et mettons en perspective les avantages financiers à long terme.
1. Le prix d’achat : un frein à la rentabilité immédiate
En 2025, le prix moyen d’une voiture électrique reste plus élevé qu’un modèle thermique équivalent :
- Citadine thermique : 18 000 € – 22 000 €
- Citadine électrique : 25 000 € – 30 000 €
👉 Soit en moyenne 7 000 € de différence.
Heureusement, plusieurs aides réduisent cet écart :
- Bonus écologique : jusqu’à 4 000 € (sous conditions de revenus).
- Prime à la conversion : jusqu’à 6 000 € en cas de mise au rebut d’un vieux véhicule polluant.
- Exonérations de taxes : pas de malus écologique, ni de taxe régionale sur la carte grise.
➡️ Résultat : une citadine électrique peut revenir à un prix proche, voire inférieur, à une thermique, une fois les aides déduites.
2. Le coût de la recharge : un vrai avantage
À domicile
- Recharge nocturne en heures creuses : environ 2,5 € à 3 € pour 100 km.
- À comparer avec 7 € à 9 € aux carburants fossiles pour 100 km (consommation moyenne 6 L/100 km avec un carburant à 1,80 €/L).
Sur bornes publiques
- Prix variable : de 0,20 €/kWh à 0,79 €/kWh selon le réseau.
- En moyenne, 5 € à 6 € pour 100 km.
👉 Un conducteur qui parcourt 15 000 km/an économise entre 700 et 1 000 € par an rien qu’en carburant.
3. L’entretien : un coût réduit de moitié
La voiture électrique possède moins de pièces mécaniques qu’un moteur thermique : pas d’embrayage, pas de vidange, pas de courroie de distribution.
- Entretien annuel électrique : environ 300 €.
- Entretien annuel thermique : environ 600 € à 700 €.
Sur 5 ans, l’économie peut atteindre 2 000 € à 3 000 €.
4. Assurance et fiscalité
- Assurance : parfois légèrement plus chère (+5 à +10 %) en raison de la valeur du véhicule, mais compensée par des offres spécifiques “électriques”.
- Fiscalité : exonération de la taxe régionale sur la carte grise, pas de malus CO₂, et pour les entreprises, exonération de TVS (Taxe sur les Véhicules de Société).
5. La valeur de revente
C’est le point encore incertain.
- Les valeurs résiduelles des électriques augmentent, car la demande explose.
- Cependant, l’évolution rapide des batteries peut déprécier certains modèles.
👉 Un modèle réputé (Tesla, Renault Zoe, Peugeot e-208) conserve mieux sa cote qu’une thermique moyenne.
6. Exemple concret : thermique vs électrique
Imaginons un conducteur qui parcourt 15 000 km/an sur 5 ans.
|Poste de dépense
|Thermique (essence)
|Électrique
|Achat (après aides)
|20 000 €
|23 000 €
|Carburant/Recharge
|7 500 €
|3 000 €
|Entretien
|3 000 €
|1 500 €
|Assurance
|3 000 €
|3 300 €
|Total 5 ans
|33 500 €
|30 800 €
👉 Conclusion : l’électrique fait économiser environ 2 700 € sur 5 ans.
7. Astuces pour maximiser la rentabilité
- Recharger à domicile en heures creuses : jusqu’à 40 % d’économies.
- Installer une borne connectée : pour optimiser la charge et éviter les surtensions.
- Éviter les charges rapides régulières : elles coûtent plus cher et fatiguent la batterie.
- Souscrire une assurance spécialisée VE : certaines couvrent la batterie (pièce la plus chère).
- Privilégier les modèles éligibles au bonus : pour réduire le surcoût à l’achat.
8. Notre avis
La rentabilité d’une voiture électrique dépend de plusieurs facteurs :
- kilométrage annuel,
- capacité à recharger à domicile,
- prix d’achat et d’entretien.
📊 En moyenne, un particulier qui roule au moins 12 000 km/an rentabilise son électrique dès la 4e année.
⚡ Pour les gros rouleurs (20 000 km/an et plus), l’économie peut dépasser 5 000 € sur 5 ans.
Conclusion
Alors, est-ce rentable de rouler en voiture électrique ?
Oui, dans la majorité des cas, surtout si vous rechargez chez vous et conservez votre véhicule au moins 5 ans.
Au-delà de l’économie financière, il faut aussi compter le confort de conduite, les avantages fiscaux et la contribution écologique.
Rouler électrique, c’est donc un choix à la fois pragmatique et visionnaire.