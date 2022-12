Orange teste des bornes de recharge électrique

La nouvelle prise électrique intelligente proposée par Orange est capable de contrôler la quantité d’énergie utilisée. Afin d’automatiser le processus de suivi et de paiement de la consommation d’énergie, elle fonctionne parfaitement avec la plateforme de paiement et la suite logicielle d’Orange.

La prise électrique intelligente d’Orange

Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont désormais disponibles dans les parkings des immeubles collectifs grâce à The Orange Outlet. Il est désormais possible d’augmenter la valeur de votre propriété, tout en prenant une longueur d’avance sur la révolution apportée par les véhicules électriques, en installant des bornes de recharge. Les chargeurs muraux standard de niveau 2 sont plus chers à installer et à exploiter que les prises d’Orange, qui peuvent jusqu’à trois moins moins chères.

Nicholas Johnson

Un chef d’entreprise expérimenté dont le principal objectif est de favoriser l’innovation sur le marché des voitures électriques ainsi que dans le secteur de l’énergie. Il a contribué à la création de conceptions électriques pour la Model 3 de Tesla, à des projets de stockage d’énergie pour l’Afrique et à des logiciels basés sur le cloud qui sont alimentés par l’intelligence artificielle et utilisés pour la régulation du trafic.

De plus, il est titulaire d’une licence en informatique et en génie électrique de l’université d’État de Californie, à Chico. Son alma mater est la California State University. Il est très optimiste quant à la perspective d’innovations futures dans les modes de vie ainsi que de systèmes énergétiques totalement respectueux de l’environnement.

Automatiser la collecte des données

Les gestionnaires immobiliers perdent beaucoup de temps à essayer de suivre la consommation d’énergie. La prise électrique Orange Outlet est une forme avant-gardiste de comptage intelligent qui surveille et enregistre la consommation d’électricité en temps réel de chaque automobiliste.

Chaque Outlet a une imprécision de mesure inférieure à un pour cent, selon les données fournies par le fournisseur, lors de l’étalonnage en usine. La plateforme logicielle fournie par Orange calcule les dépenses d’énergie sur la base des prix de détail de l’énergie spécifiques à la propriété. À la fin de chaque mois, les propriétaires sont remboursés pour toute l’énergie consommée par les conducteurs au cours de ce mois.

La prise électrique Orange Outlet – Conçue en pensant aux appartements

Orange estime que l’installation de prises Orange Outlets, qui offrent des options de recharge à faible puissance, est la solution la plus pratique pour les propriétés abritant plusieurs familles. Le réseau Orange fournit à la fois une prise de niveau 1, qui a une tension de 120 volts, et une prise de niveau 2, qui a une tension de 240 volts. En effet, l’enseigne est consciente que les exigences en matière de recharge ne sont pas les mêmes pour toutes les propriétés. Cela permet à chaque propriété de construire l’infrastructure qui convient le mieux à ses finances et à ses besoins.

Pas de câbles à casser ou à emmêler

Les gestionnaires immobiliers peuvent trouver que l’entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques est une source constante de frustration et de dépenses. Orange élimine le besoin de cordons en permettant aux conducteurs d’utiliser leurs adaptateurs mobiles existants, ce qui élimine une partie importante des besoins d’entretien régulier.

Construit pour durer

Les prises Orange sont conçues pour résister à l’épreuve du temps. Nos contacts métalliques ont été soumis à des tests rigoureux afin de garantir qu’ils peuvent supporter des milliers de cycles de branchement au cours de leur durée de vie. Les propriétaires ont ainsi la tranquillité d’esprit de savoir que leur investissement est sûr.

La sécurité avant tout

Orange Outlet a reçu la certification et la liste d’Intertek, démontrant qu’elle satisfait ou dépasse les exigences des normes UL915 et UL458. Cependant, ce n’est pas suffisant pour Orange. Afin de maximiser la sécurité, nous surveillons également les températures, vérifions les défauts de mise à la terre et contrôlons le courant.

Gérez tout depuis l’application

L’application mobile permet de gérer facilement toutes les prises Orange depuis un appareil mobile, tel qu’un smartphone. Vous pouvez commencer une session de charge, gérer les paiements, recevoir un remboursement, suivre les dépenses et commander de nouveaux appareils pour votre propriété, tout cela par le biais de notre application mobile. De plus, elle est compatible avec les systèmes d’exploitation mobiles tels que iOS et Android.

Documents techniques

« Notre dispositif est à l’épreuve du temps, contrairement aux autres options de recharge, qui peuvent devenir obsolètes à l’avenir en raison de l’évolution des connecteurs pour VE fournis par diverses entreprises. Économisez de l’argent sur des équipements inutiles et installez une sortie de base. N’oubliez pas que les véhicules tout électriques sont déjà équipés d’un chargeur CA/CC intégré. » déclare une source proche du dossier.