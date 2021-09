État des lieux : les bornes de recharge publiques dans le Var

En mai dernier, Var Matin titrait “Où trouver un point de recharge pour voiture électrique dans le Var” et affirmait que le Var compte plus de 360 bornes de recharge. Si la tendance a démarré depuis Brignoles et la Provence verte, c’est désormais dans la métropole toulonnaise où l’on retrouve le plus d’emplacements.

Le service public de mobilité électrique dans le Var, SYMIELEC, permet justement de les localiser. Il comptabilise à lui seul plus de 110 bornes, accessibles avec ou sans abonnement. Vous habitez dans le Var, et vous souhaitez plus de renseignements quant aux bornes de recharge proches de chez vous ? Ça tombe bien, on fait le point dans cet article !

Quelques chiffres…

Ce mois-ci, le service comptait 31102 charges depuis l’ouverture du service. 2735339 km électriques ont été parcourus au total, permettant ainsi d’éviter 438201 kg de CO 2 dus aux émissions des moteurs diesel.

(Globalement, un moteur rejette environ 2,5 kg de CO 2 par litre de diesel.)

Quels sont les services ?

Découvrez des bornes de recharge accélérée ou rapide. Les bornes déployées par le réseau SYMIELEC permettent une recharge de 80% de l’autonomie du véhicule en environ une heure, sur la plupart des véhicules acceptant une recharge accélérée (c’est-à-dire jusqu’à 22 kW).

Chaque borne est équipée de deux points de charge, permettant ainsi la recharge simultanée de deux véhicules électriques. Chaque point de charge est équipé d’une prise type 2 et d’une prise type E/F : à l’utilisateur de choisir la prise la plus adaptée à son véhicule.

Quels sont les tarifs ?

Les conditions tarifaires du service de recharge sont en fonction du mode de paiement et du profil de l’utilisateur (abonné ou non). Vous pouvez trouver les tarifs sur le tableau ci-dessous:

Et pour trouver une station, vous pouvez vous rendre directement sur le site.

Des applications informatiques dédiées

L’offre de mobilité électrique propose aux usagers des applications informatiques performantes afin de leur faciliter la recherche des bornes et l’utilisation des services :

un site internet détaillé présentant les services proposés, la tarification, la localisation des stations de bornes de recharge, la possibilité de s’abonner en ligne, …

présentant les services proposés, la tarification, la localisation des stations de bornes de recharge, la possibilité de s’abonner en ligne, … un applicatif compatible sur tous supports (ordinateur, tablette, smartphone) permettant de localiser les bornes, de lancer des charges et pour les abonnés, de réserver une borne, de créditer et consulter son compte, …

compatible sur tous supports (ordinateur, tablette, smartphone) permettant de localiser les bornes, de lancer des charges et pour les abonnés, de réserver une borne, de créditer et consulter son compte, … il existe même un livret d’accueil pour les nouveaux abonnés !

Comment utiliser les services ?

Plusieurs moyens d’accès sont proposés. Munissez-vous :

POUR LES ABONNÉS :

du badge fourni aux abonnés

d’un smartphone avec identifiant et mot de passe

POUR LES NON ABONNÉS :

d’un smartphone (pour paiement CB en ligne)

d’une carte bancaire sans contact

d’un accès facilité pour les membres du réseau (badge eborn ou smartphone)

Le réseau de recharge Eborn s’implante

Eborn, le plus important réseau public de bornes de recharge électrique en France, renforce son maillage. De nouvelles bornes vont voir le jour en Savoie et dans le Var. Ainsi, 150 bornes supplémentaires vont être mises à votre disposition sur l’ensemble du territoire varois dont 125 au sein de la métropole de Toulon.

En effet, le syndicat d’énergie Mouvelecvar rejoint le réseau Eborn qui se donne de nouvelles ambitions, afin de poursuivre l’évolution de ce réseau. Il assure également une qualité de service optimale, en phase avec la transformation des usages de la mobilité électrique ; ainsi, l’accroissement du nombre de bornes et l’augmentation de la puissance des points de charge, avec l’élargissement du périmètre géographique. Le tout, en intégrant de nouveaux réseaux de bornes déployés par d’autres syndicats d’énergie départementaux.

Pour mener à bien cette nouvelle phase, la gestion opérationnelle du réseau a été confiée à un nouveau prestataire, la société Easy Charge, filiale du Groupe Vinci dédiée à la mobilité électrique. En collaboration avec les actuels et futurs syndicats d’énergie du réseau Eborn, ce nouvel exploitant a notamment pour mission d’assurer le développement, l’exploitation et la maintenance du parc de bornes actuel et à venir.

Ainsi, durant l’été, les bornes de recharge du réseau Eborn, dans le Var, ont été progressivement reprises par Easy Charge en gestion opérationnelle. Le réseau est désormais présent à plus grande échelle, sur 11 départements des régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d’Azur, sans discontinuité géographique. Idéal pour les recharges lors d’un long trajet !

