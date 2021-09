État des lieux : les bornes de recharge publiques à La Réunion

Vous habitez à la Réunion et vous voulez savoir comment vous pouvez bénéficier des bornes de recharge existantes ? Laissez-nous dresser pour vous un état des lieux de la recharge à la Réunion. Processus enclenché depuis quelques années déjà, le déploiement des bornes de recharge est effectif, mais pas des plus rapides…

Bilan dans cet article.

Petit historique

Les premiers acteurs

En juin 2016, les premières bornes de recharge publiques pour véhicules électriques ont été déployées à Saint-Leu. Situées sur des lieux publics, elles seront gratuites pour les usagers. Ce fut donc le début encourageant du déploiement des bornes de recharge et, in fine, l’avancée écologique menée par l’île…

En septembre 2018, des bornes de recharge sont installées dans des hôtels de La Réunion. Il s’agit du Iloha à Saint-Leu et le Palm à la Petite Île, qui deviennent précurseurs en la matière.

Le modèle choisi fut une borne accélérée de 22 kW permettant d’accueillir un chargeur de type T2. Ces bornes de recharge rapide pour véhicules électriques ont ainsi permis à leurs clients de recharger leurs voitures directement dans leurs établissements.

Un ferme engagement

Engagés pour le développement d’un tourisme durable à La Réunion, ces deux structures ont déjà mené des actions en ce sens. Elles ont notamment mis à la disposition de leur personnel des voiturettes électriques pour les trajets sur site, ainsi que des voitures 100% électriques pour les déplacements commerciaux.

Iloha et Le Palm ont d’ailleurs obtenu la certification “Ecolabel Européen” dans la catégorie service d’hébergement touristique en 2015. La même année, les établissements se voyaient récompensés par le ministère de l’environnement du grand prix national des Prix Entreprises et Environnement (PEE). Un bel exemple à suivre pour cette île.

Les deux hôtels souhaitent encourager la location de véhicules électriques auprès des touristes et des Réunionnais qui viennent profiter d’un moment de détente. Ils s’engagent ainsi en faveur d’une mobilité plus « verte » et posent la question fondamentale d’un tourisme plus responsable.

Et aujourd’hui ?

La Réunion dispose de plus de 50 points de charge à l’heure actuelle, de nombreux points de charge étant gratuits d’utilisation. De nouvelles stations de recharge sont en cours d’installation en permanence.

Des outils à votre disposition

Les détenteurs de véhicules Renault 100% électriques ont notamment la possibilité d’utiliser certains points de charge de façon totalement gratuite. Pour consulter ces points, rendez-vous sur l’application Freshmile Charge disponible sur l’Appstore et Playstore.

Vous pouvez afficher la carte des bornes de recharge électrique de la Réunion (réseau Renault) en plein écran en cliquant ici. Nous vous conseillons aussi de visiter le site Chargemap, voire de télécharger l’application Chargemap afin d’avoir accès à toutes les bornes de recharge de la Réunion répertoriées par puissance de charge.

Comment recharger votre véhicule électrique ?

Pour un novice en électricité cela peut paraître compliqué de comprendre comment fonctionnent les bornes ou stations de recharge mais heureusement il n’en est rien. Vous remarquerez peut être l’absence de point Quick Charge ou recharge rapide à la Réunion. Cela est dû à l’absence de grands axes autoroutiers et à la surface limitée de l’île ne rendant pas indispensable ce genre de point de charge

A l’achat ou à la location de votre véhicule électrique, il vous sera fourni un câble de type 1 pour la recharge domestique; et un câble type 2 pour la recharge rapide si votre véhicule est compatible.

La recharge standard :

La recharge standard d’environ 3 kW s’effectue sur une prise domestique ou sécurisée. Tous les véhicules électriques sont compatibles avec ce type de recharge. Quant au temps de recharge complète, il est variable selon l’autonomie du véhicule. Nous vous conseillons dans tous les cas de laisser votre véhicule en charge autant que possible.

Cas concrets :

Si vous utilisez une Renault Twizy, sachez qu’elle ne sera compatible qu’avec le type de recharge standard. Charger une Renault Zoé à 80% devrait prendre environ 13 heures sur une prise sécurisée et 20h sur une prise domestique.

La recharge semi-accélérée :

La recharge semi-accélérée de 7.4kW permet de charger votre véhicule bien plus rapidement que la recharge normale, grâce au câble de type 2 . Pour reprendre l’exemple précédent, le temps de charge à 80% d’une Renault Zoé sera ici de 5h environ.



La recharge accélérée :

La recharge accélérée de 22 kW permet de charger une Renault ZOE en moins de 1h40 à 80%. La différence selon le type de recharge est assez bluffante ! D’ailleurs, si les bornes de recharge publiques peuvent être de n’importe quel type, la majorité d‘entre elles sont des bornes de recharge accélérée.

A noter : n’oubliez pas que vous n’avez pas nécessairement besoin de charger votre véhicule pendant 1h30 pour repartir. Il vous suffit de stationner votre véhicule à un point de charge à chaque arrêt. Maintenant, chacun sa voiture, chacun sa conduite et son mode de recharge !

