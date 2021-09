État des lieux : les bornes de recharge publiques à Lyon

Vous possédez une voiture électrique ou hybride rechargeable et vous habitez à Lyon ? Cet article est fait pour vous ! Poursuivons ensemble notre tour de France de l’état des lieux de l’électromobilité ; Aujourd’hui, on vous détaille tout sur le réseau IVIZIA en plein déploiement, ainsi que sur le manque de bornes de recharge publiques dans la capitale des Gaules.

Des bornes de plus en plus nombreuses et accessibles

Une initiative de la Métropole de Lyon

Le réseau IZIVIA : un réseau de recharge en cours d’installation à Lyon.

Afin d’accompagner le développement de la mobilité électrique et favoriser l’amélioration de la qualité de l’air, la Métropole de Lyon choisit l’entreprise IZIVIA, filiale du groupe EDF experte de la mobilité électrique, et le fonds d’investissement privé Demeter.

Pourquoi ? Déployer un réseau de bornes recharge universelles pour voitures électriques et hybrides rechargeables sur tout le territoire métropolitain. En effet, ce réseau de bornes de recharge sera accessible à tous, particuliers et professionnels, et sera compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Une volonté de multiplier rapidement les points de recharge

En septembre 2020, IZIVIA avait déjà installé 25 bornes sur les 641 points de charge prévues. A Lyon, ce sont désormais près de 80 stations qui mailleront prochainement les 9 arrondissements. Ce réseau, appelé IZIVIA Grand Lyon, s’appuiera sur la remise en service d’une partie des anciennes bornes Bluely et la création de nouvelles stations. Au total, plus de 280 points de charge seront aménagés sur la voirie publique d’ici la fin d’année 2021.

Les bornes de recharge publiques sont réparties dans toute la ville, dans le but de faciliter l’accès à la recharge électrique. Toutes les stations sont disponibles 7j/7 et 24h/24. Pour accéder à celles qui sont déjà en service sur la Métropole de Lyon, c’est par ici.

Un réseau caractérisé par :

59 communes équipées de bornes de recharge

600 points de charge disponibles

170 stations de recharge – de 7 à 150 kW

Électricité à 100% renouvelable

Comment trouver facilement une borne de recharge ? Essayez Chargemap !

Pour recharger votre voiture électrique à Lyon, faites confiance à Chargemap. Avec 99 bornes recensées actuellement pour Lyon, vous avez le choix. Sur Chargemap, vous pouvez également trouver une borne de recharge autour de Lyon, comme par exemple dans les villes suivantes : Vénissieux, Saint-Priest, Villeurbanne, ou Bron.

Grâce au filtre, vous pouvez trier les zones de recharge à Bron en fonction du type de prise qui correspond à votre voiture électrique : prise de type 2 (Mennekes), prise de Type 3, prise CHADEMO, etc. Vous pouvez également indiquer si vous recherchez une borne de recharge rapide, accélérée ou normale.

Rendez-vous sur : Bornes de recharge à Lyon pour voitures électriques (chargemap.com)

Des bornes de recharge malheureusement trop peu nombreuses

Les bornes de recharge manquent à Lyon

Elles poussent les lyonnais à investir dans leur propres bornes de recharge, quitte à délaisser le réseau public…

Le réseau de bornes de recharge publiques est plus ou moins développé en fonction des villes. A Lyon, plusieurs témoignages affirment un trop plein d’utilisation des bornes. Ce qui bloque l’accès pour certains à la recharge.

Les bornes de recharge sont assez efficaces en ville pour des recharges de courte durée. Étant en cours de développement, le réseau de bornes de recharge à Lyon ne répond pas encore au besoin de toute la métropole.

« Je recharge à domicile, nous avons la chance d’avoir une maison individuelle. J’ai une prise spéciale, et même des panneaux solaires. Quand je viens à Lyon, je peux utiliser une place de parking qui dispose d’une borne, mais elles sont rares et pas souvent libres. Alors franchement, je ne compte pas trop sur les bornes en ville »

Quels sont les avantages à installer une borne de recharge à Lyon ?

Installer une borne de recharge individuelle – ou partagée avec la copropriété – est donc une solution efficace pour les lyonnais qui souhaitent recharger quotidiennement leur véhicule électrique.

Vous avez un projet concret d'installation d'une borne? Tesla Mag vous fait gagner un temps précieux en vous mettant en relation avec le meilleur installateur de votre ville. Vous êtes ? * 1- Une Grande Surface Commerciale (SuperU, Leclerc, Carrefour etc..) 2- Un lieu touristique à forte fréquentation 3- Un particulier en collectivité 4- Un particulier en maison 5- Un siègle social avec un parking privé (Restaurant, Cabinet médical etc..) Dans les cas 1 et 5, vous pouvez être éligible à une installation 100% financée

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag

Écologique

Si le véhicule électrique vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la recharge des véhicules électriques a, elle aussi, ses quelques avantages écologiques. En effet, la batterie d’un véhicule électrique peut être rechargée à l’aide de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux sont une source d’énergie renouvelable, inépuisable, économique et durable.

Économique

De par les aides mises en place pour faciliter l’accès pour tous à l’acquisition d’un automobile électrique, l’État permet de déduire parfois jusqu’à 50% du matériel nécessaire à l’entretien des véhicules. Soit, les bornes de recharge, les prises, et même le coût initial du véhicule électrique, dont le prix est réduit grâce au bonus écologique et à la prime de conversion..

Technique

La certification IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques), obligatoire en France, engage des acteurs expérimentés, électriciens professionnels, artisans… Des professionnels disponibles et à l’écoute, vous présentent un devis gratuit sur demande, et vous accompagnent dans toutes vos démarches de l’installation. Les tarifs peuvent varier entre 300 et 1000 euros.

Enfin, même si ces avantages sont notables, il ne faut pas oublier que le déploiement d’un réseau de bornes de recharges public à toujours son utilité. Une recharge de dernière minute, un mauvais calcul de trajet, etc. Toutes ces raisons peuvent pousser les lyonnais à utiliser le réseau IZIVIA actuellement en cours d’installation. Réseau à ne pas négliger donc…

Sources :