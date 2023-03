Guide bornes de recharge et installateurs sur Brest

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Brest. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Brest ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Brest.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Brest

Réseau publique Adresse Tarifs Evbox 23 rue de l’eau blanche, 29200 Brest Shell Recharge 285 rue de Gouesnou, 29200 Brest 0,594 € / kWh Freshmile Lidl 137 Boulevard de Plymouth, 29200 Brest 0,275 € / kWh Driveco 168 Route de Gouesnou, 29200 Brest Entre 0,044 € et 0,099 € / minute Hotel Saint Louis 6 Rue Algésiras, 29200 Brest Gratuit

Qui est Evbox ?

EVBox est une entreprise qui fournit des solutions de recharge pour les voitures électriques, avec pour objectif de faciliter le processus de recharge pour les propriétaires de voitures électriques. Grâce à leur expertise et à leur technologie de pointe, EVBox propose des bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques, qui sont accessibles partout où vous en avez besoin.En utilisant les bornes de recharge EVBox, vous pouvez facilement localiser les stations de recharge les plus proches, connaître leur prix et leur durée, et ainsi planifier votre voyage en toute confiance.

Avec les astuces fournies par EVBox, vous pouvez recharger votre voiture électrique en toute sécurité et en toute simplicité, que vous soyez chez vous, sur la route ou en déplacement.

Qui est Shell Recharge ?

Shell Recharge est un service de recharge pour les véhicules électriques proposé par Shell. Ce service permet aux propriétaires de voitures électriques de se connecter à des bornes de recharge rapides et ultra-rapides, en constante augmentation en nombre.Le principal avantage de Shell Recharge est la simplicité et la facilité d’utilisation. En effet, avec un seul compte, les utilisateurs peuvent se connecter à n’importe quelle borne de recharge Shell Recharge à travers l’Europe. Shell Recharge propose également une application mobile pour smartphone, qui permet de localiser les bornes de recharge Shell Recharge les plus proches, de vérifier leur disponibilité et de planifier son trajet en conséquence.En utilisant Shell Recharge, les propriétaires de voitures électriques peuvent bénéficier d’une recharge rapide et efficace, leur permettant de reprendre rapidement la route.

De plus, Shell Recharge utilise une technologie de pointe qui garantit la sécurité et la fiabilité de la recharge de votre véhicule électrique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Brest

Installateurs locaux Adresse Elec Center 9, rue Emmanuel Chabrier 29200 Brest Franck Nucera Electricité 74 Kerveur, 29870 Lannilis Prigent Abiven 1242, N12, 29800 Saint-Divy Dourmap 280, 3 Rue Antoine Lavoisier Zac, 29490 Guipavas Franck Fontana 97 route de Pen Ar Menez, 29280 Locmaria-Plouzané

Elec Center

Elec Center est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale, fondée et dirigée par un électricien diplômé ayant une expérience de plus de 13 ans dans les plus grandes entreprises d’électricité générale du Finistère, et plus précisément à Brest (29), où est basée la société.En plus de ses compétences en électricité générale, Elec Center propose également ses services dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Avec son expertise en électricité, l’entreprise est en mesure de fournir des solutions clé en main pour l’installation, la maintenance et l’entretien de bornes de recharge dans divers environnements, tels que les entreprises, les commerces et les copropriétés.Le choix d’Elec Center pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques offre l’avantage d’avoir accès à une équipe compétente et expérimentée. L’entreprise est en mesure de fournir des solutions clé en main pour l’installation, la maintenance et l’entretien de bornes de recharge dans divers environnements, tels que les entreprises, les commerces et les copropriétés.

Elec Center s’engage à respecter les normes et les réglementations en vigueur pour garantir la sécurité et la qualité des installations.

Franck Nucera Electricité

L’entreprise Franck Nucera Electricité est un installateur agréé pour les bornes de recharge à Brest. Elle propose des services complets et adaptés aux besoins d’installation, de maintenance et d’entretien des bornes de recharge pour les véhicules électriques. L’équipe de Franck Nucera Electricité accompagne ses clients dans la conception de leur installation de recharge électrique, de la prise de câble jusqu’à la mise en service finale.Grâce à son expérience et à son savoir-faire, Franck Nucera Electricité est en mesure de proposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chaque client. L’entreprise s’assure également de fournir un service de qualité avec une installation professionnelle et une maintenance régulière.En tant qu’installateur agréé pour les bornes de recharge, Franck Nucera Electricité est en mesure de proposer des services de qualité tout en respectant les normes et les réglementations en vigueur.

Les clients peuvent donc avoir la certitude que leur installation de recharge électrique sera conforme aux normes et aux réglementations en vigueur.

Prigent Abiven

Prigent Abiven est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale, basée à Brest et opérant dans tout le Finistère. Elle propose des services de mise en service et de remise aux normes des installations électriques pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Grâce à son expertise et à son expérience dans le domaine de l’électricité, Prigent Abiven est en mesure de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Que ce soit pour la mise en service d’une nouvelle installation ou la remise aux normes d’une installation existante, l’entreprise s’assure que les travaux sont effectués en conformité avec les normes et les réglementations en vigueur.

En choisissant Prigent Abiven, les clients peuvent avoir la certitude d’avoir une installation électrique fiable et sécurisée, tout en respectant les normes et les réglementations en vigueur.

L’entreprise s’engage également à fournir un service de qualité, avec une équipe de professionnels compétents et disponibles pour répondre à toutes les questions et préoccupations de ses clients.

Dourmap

Dourmap est une entreprise spécialisée dans le génie électrique et énergétique, basée à Brest dans le Finistère (29). Depuis 1946, elle propose des solutions techniques innovantes et performantes pour répondre aux besoins de ses clients en matière de mobilité électrique.En tant qu’intégrateur de solutions techniques, Dourmap accompagne les entreprises, commerces, copropriétés et autres clients dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. L’entreprise offre une expertise complète, allant du conseil à l’étude en passant par la conception, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge.Composée d’une équipe de 70 personnes, Dourmap est en mesure de répondre aux besoins les plus spécifiques de ses clients. Elle est également présente sur l’ensemble du territoire breton, ce qui lui permet de rayonner largement et de proposer ses services à un grand nombre de clients.Les clients qui font appel à Dourmap peuvent être assurés de bénéficier d’un service de qualité grâce à l’expertise de son équipe compétente et expérimentée.

L’entreprise est également soucieuse du respect des normes et réglementations en vigueur, ce qui garantit la sécurité des installations électriques.

Franck Fontana

Franck Fontana est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques et hybrides rechargeables. Leur objectif est d’accompagner les propriétaires de ces types de véhicules dans leur transition vers la mobilité électrique, en leur fournissant des solutions clé en main pour recharger leur véhicule électrique à la maison ou au travail.L’entreprise propose des bornes de charge et des prises renforcées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Franck Fontana prend en compte les besoins de chaque client pour fournir la meilleure solution de recharge, avec une installation professionnelle et une maintenance régulière.

En choisissant Franck Fontana, les propriétaires de voitures électriques et hybrides rechargeables peuvent bénéficier d’un service personnalisé et de qualité, ainsi que d’une tranquillité d’esprit grâce à une installation et une maintenance fiables et professionnelles.