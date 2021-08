A la rencontre des spécialistes de l’électricité

Cet article a pour vocation de présenter des spécialistes de l’électricité, situés à La Ciotat, à Pau, en Seine-et-Marne ou en Haute-Savoie. De l’électricité générale à la domotique, aux bornes de recharge pour vos véhicules électriques et aux solutions photovoltaïques, ces experts méritent d’être connus, et reconnus ! Vous serons ainsi présentés :

Marc Massa : votre entreprise d’électricité générale à La Ciotat

Marc Massa est une entreprise d’électricité, de chauffage et de climatisation à La Ciotat. Votre entreprise d’électricité générale intervient sur tout type de bâtiment, quel que soit son usage.

Les interventions de Marc Massa s’effectuent dans les règles de l’art, afin d’assurer la qualité de vos installations électriques, qu’il s’agisse de la pose de systèmes électriques, de remises aux normes électriques ou d’installation de réseaux informatiques.

Mais les services de ces spécialistes de l’électricité ne se limitent pas à ceux précédemment énoncés. En l’occurrence, Marc Massa vous accompagne aussi pour trouver un installateur pour la pose de bornes de recharge ou de prise renforcée pour véhicule électrique à Aubagne.

Trouver un professionnel pour la pose et l’entretien d’une climatisation réversible chez un particulier à La Ciotat est également possible ! Sans oublier ses points forts qui les distinguent particulièrement de la concurrence…

En effet, Marc Massa dispose de plus de 30 ans d’expérience, dispense des conseils personnalisés à ses clients, et est expert en bornes de recharge. Que de cordes à son arc ! Alors n’attendez plus avant de faire appel à ce professionnel en électricité…

Zénith-Elec : votre artisan électricien à Pau

Zénith-Elec est un artisan électricien neuf, rénovation et dépannages électriques à Pau et toute l’agglomération. Que cela soit pour des travaux électriques en courants faibles ou forts, cette entreprise d’électricité générale répond présente.

Cette entreprise est là pour vous en cas de besoins de dépannage, de rénovation et de mise en sécurité de vos installations. Le dépannage électrique s’effectue dans le cas d’une recherche de panne, de courts circuits, d’éléments défaillants ou de dépannage urgent. La rénovation d’installation électrique a lieu sur tout type de travaux, de l’habitat au tertiaire.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, avec Zénith-Elec, vous bénéficiez aussi d’un spécialiste de l’électricité, qualifié pour l’installation de votre borne de véhicule électrique (IRVE). Leurs interventions sont rapides, sécurisées, et leurs prestations, de qualité !

Une garantie de qualité et des services nombreux :

Installation de VMC et systèmes de climatisation (monosplit et gainable), installation d’interphones sans fils ou filaire, digicode, vidéophone, visiophone, serrure à code et équipements domotiques, ainsi que mise aux normes et mise en sécurité de vos installations électriques.

Votre électricien Zénith-Elec est certifié Qualifelec, de quoi vous donner confiance si vous devez procéder à la mise en service de votre réseau électrique ou à la mise aux normes électriques de votre installation ! Cette qualification vaut aussi pour l’installation de votre borne de recharge pour véhicule électrique.

Leur accompagnement ne s’arrête pas là : l’entreprise d’électricité Zenith-Elec réalise la création et rénovation de tableaux électriques pour le particulier et le professionnel. Elle peut également vous accompagner si vous souhaitez raccorder le réseau électrique de votre maison ou commerce de manière définitive.

Si vous recherchez un professionnel pour installer et câbler vos équipements électriques sur Pau, n’hésitez plus. Installation de vos disjoncteurs, de vos prises électriques, de vos prises de communication, de vos volets roulants, de votre portail électrique, de vos radiateurs électriques, de vos luminaires et éclairages, de vos appareils électriques, … tout y est !

L’entreprise Zénith-Elec réalise également l’ensemble des travaux de maintenance électrique pour les professionnels et syndics de l’immobilier. Alors si vous êtes à la recherche d’un spécialiste de l’électricité pour réaliser vos travaux électriques, n’attendez pas car la réalisation de devis est 100% gratuite.

Maxime Elec : votre entreprise d’électricité générale à Vulaines-sur-Seine

Près de Fontainebleau en Seine-et-Marne (77), votre artisan électricien propose non seulement des travaux d’électricité générale, mais également des travaux de domotique. Votre électricien polyvalent et réactif vous accompagne dans toutes les étapes de la mise en place, de la rénovation et du dépannage de vos installations électriques.

Maxime Elec vous propose votre maison connectée en Seine-et-Marne. Grâce à ce système, vous pouvez piloter tous vos appareils à distance et avec une seule application, pratique et innovante : vos alarmes, la motorisation de portails, le pilotage de chauffage, les volets roulants, l’éclairage et les prises.

Fiabilité et sophistication :

Cette solution vous fera gagner de l’énergie et du temps, elle contribue également à votre confort en vous facilitant la vie. Et ce n’est pas tout, Maxime Elec se charge de la pose de vos bornes de recharge à Vulaines-sur-Seine. Installée directement à votre domicile, votre borne de recharge de véhicule électrique n’attend plus que vous !

Comme Rachel, cliente en décembre 2019, soyez satisfaits de la qualité des prestations : “Super électricien, très professionnel et juste ! L’appareil pour la maison connectée est top du top, merci encore !”.

Green Technologie : votre opérateur de transition énergétique

Spécialiste de l’électricité, en ingénierie, audit, optimisation énergétique et proposant des solutions de panneaux solaires et de bornes de recharge, Green Technologie est le 1er installateur et expert énergétique de votre région.

Des Antilles à la Guyane :

Que vous soyez entrepreneur, citoyen, copropriétaire, bailleur, issu d’une entreprise ou d’une collectivité, votre opérateur cherche à ce que la transition énergétique s’effectue au bénéfice et au service de tous.

Depuis 2013, Green Technologie met à la disposition des entreprises, collectivités et particuliers des solutions de transition énergétique adaptées aux territoires insulaires. Située en Martinique, Guadeloupe et Guyane, ses points d’attache lui ont permis de développer cette expertise, mise au service de tous.

L’équipe Green Technologie c’est plus de 30 collaborateurs au service de la transition énergétique qui ont fait le choix de placer l’humain au cœur de leurs valeurs afin de toujours fournir le meilleur service.

Ainsi, plus de 1000 MWh ont été produit grâce à l’énergie solaire, 98% de nos clients nous recommandent à un proche, 7M km ont été parcourus grâce à la compensation énergétique de nos bornes de recharge et plus de 150 audits ont été réalisés auprès d’entreprises, d’associations et de collectivités. De quoi donner confiance !

Green Technologie, votre ouverture sur le soleil :

Ces spécialistes de l’électricité durable vous permettent également de demander votre bilan solaire et de découvrir si le solaire est fait pour vous, en obtenant une simulation gratuite en une minute seulement. Vous pourrez alors vous rendre compte du montant de vos économies, des aides de l’État concernant le solaire et de la rentabilité d’un tel dispositif.

Votre opérateur de transition énergétique valorise hautement le partage des savoirs et des ressources. C’est pourquoi, il a développé un partenariat avec Ezdrive. Rattaché à la maison mère Green Technologie, cette entreprise propose une offre complète de bornes de recharge à compensation énergétique à destination des particuliers, entreprises, copropriétés et collectivités.

La communauté Ezdrive ne cesse de s’agrandir et compose déjà le plus grand réseau de bornes de recharge solaire en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Maroc avec plus de 100 bornes publiques installées. Ce n’est que le début !

Smart-To : votre spécialiste photovoltaïque

Plus qu’un installateur de panneaux solaires photovoltaïques pour particuliers en Haute-Savoie et Rhône-Alpes, Smart-To est un partenaire qui vous permet de devenir acteur d’une énergie plus verte et producteur de votre propre énergie.

Une entreprise implantée à Thonon-les-Bains :

ses experts sont qualifiés et spécialisés depuis des années dans l’installation de panneaux solaires photovoltaïques dans le Chablais et à travers la région Rhône-Alpes. Ils interviennent en Haute-Savoie : Annecy, Annemasse, Evian, Albertville; en Rhône-Alpes : Lyon, Grenoble et jusqu’à Dijon.

Leur ambition et la mission qui anime l’ensemble des collaborateurs de Smart-To est de démocratiser l’accès à l’énergie solaire et de faire baisser vos dépenses énergétiques. Ils ont à cœur de donner accès à de plus en plus de particuliers, d’entreprises et collectivités en Haute-Savoie, en Rhône-Alpes et bientôt à travers la France à une énergie moins chère et plus vertueuse.

Smart-To participe ainsi activement à la démocratisation du photovoltaïque en France en aidant chacun à tendre selon ses envies vers l’indépendance énergétique, l’autoconsommation, ou la revente totale d’électricité, via l’installation de panneaux solaires en toitures, au sol, en ombrières.

C’est la raison pour laquelle Smart-To vous oriente vers la solution la plus rentable et durable pour votre projet. A l’écoute, en capacité de vous conseiller et de vous accompagner, Smart-To se charge de votre projet du premier contact jusqu’à la mise en service. Ils accompagnent tous types de clients : particuliers, professionnels, collectivités, mairies, associations …

Smart-To propose un service clé en main :

Avec l’étude préalable, le conseil sur les marques et matériaux photovoltaïques et l’installation des panneaux solaires, la gestion de la maintenance et dépannage. Au-delà des panneaux photovoltaïques, Smart-To est également à même de poser des onduleurs, des pergolas solaires, des hangars solaires, des ombrières photovoltaïques, des bornes de recharge photovoltaïques pour véhicules électriques.

Smart-To respecte une Charte Qualité exigeante, avec notamment l’affiliation à Qualif’ELEC, la qualification RGE, dédiée au solaire photovoltaïque et bénéficie d’une assurance décennale.

Les avantages de l’énergie solaire photovoltaïque sont nombreux : l’énergie solaire est une richesse inépuisable, une énergie verte, non polluante et qui ne dégage aucun résidu de CO2. Enfin, l’énergie solaire réduit de manière significative les notes d’électricité. Smart-To vous accompagne d’ailleurs sur les simulations précises de coût et d’économies à terme engendrées par la pose d’installations solaires.

Smart-To propose un service d’installation de panneaux solaires irréprochable en termes de prix, de prestations, et de pose grâce à un personnel qualifié et expert depuis des années dans le photovoltaïque et grâce à la digitalisation de nos services. Alors n’attendez plus pour bénéficier d’un vrai accompagnement de professionnels et d’experts vers une énergie plus durable et plus vertueuse.