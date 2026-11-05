Entre 67 % et 95 % de voitures propres dans les immatriculations des grandes entreprises, en 2030 puis en 2035 : c’est la fourchette des objectifs nationaux adoptés mercredi 4 novembre par les commissions de l’Environnement et des Transports du Parlement européen, par 89 voix contre 29 et 4 abstentions. Le texte vise les flottes d’entreprise, qui pèsent plus de la moitié des voitures neuves vendues en Europe.

Quelles entreprises sont concernées

Les voitures et les camionnettes immatriculées par les grandes entreprises : plus de 250 salariés et plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les véhicules de protection civile, d’ordre public, de services essentiels et de mobilité militaire sont exclus.

Chaque État membre recevrait un objectif « indicatif » de part de véhicules à zéro ou à faibles émissions dans les immatriculations neuves des entreprises, pour 2030 et pour 2035. Le communiqué donne la fourchette, de 67 % à 95 %, pas l’objectif de chaque pays : celui de la France n’est pas encore public. Les gouvernements choisiraient leurs leviers, par exemple des péages plus favorables ou davantage de bornes de recharge.

Des aides réservées aux véhicules fabriqués dans l’UE

C’est le point le plus sensible. Selon le communiqué, à partir de 2032, les États ne pourraient plus aider financièrement l’achat de voitures ou de camionnettes d’entreprise qui ne sont pas à zéro ou à faibles émissions, et les aides n’iraient qu’aux véhicules « fabriqués dans l’Union européenne », une notion qui sera définie par le règlement sur l’accélérateur industriel.

« À partir de 2028, les aides publiques ne seront autorisées que pour les véhicules d’entreprise propres fabriqués dans l’UE. » François Kalfon (S&D, France), co-rapporteur pour la commission des Transports (traduction Tesla Mag)

Le communiqué situe en 2032 la fin des aides aux véhicules non propres, et le co-rapporteur parle de 2028 pour la condition « fabriqué dans l’UE ». Le texte adopté n’est pas encore publié : nous préciserons le calendrier dès qu’il le sera. Pour Tesla, la Model Y vendue en Europe est assemblée à Grünheide, en Allemagne ; son éligibilité dépendra de la définition retenue.

Le co-rapporteur pour la commission de l’Environnement, Tiemo Wölken (S&D, Allemagne), résume l’objectif : les États devront faire des véhicules propres construits dans l’UE « l’option par défaut » des entreprises et de leurs salariés.

Pourquoi viser les flottes

Selon le Parlement européen, les entreprises achètent chaque année 58 % des voitures neuves et 90 % des camionnettes neuves de l’Union. Ces véhicules rejoignent le marché de l’occasion après trois ou quatre ans, et c’est là que plus de 80 % des Européens achètent leur voiture. En 2025, les véhicules à zéro émission ne représentaient que 17 % des immatriculations de voitures d’entreprise, un peu moins que la moyenne de l’Union (17,4 %).

À partir de 2028, chaque pays devrait établir et mettre à jour un plan national : état du marché, fiscalité, mesures de soutien. La Commission publierait des lignes directrices sur les meilleures pratiques.

Ce que ça veut dire pour les installateurs

Plus de voitures électriques dans les flottes, c’est plus de bornes sur les parkings d’entreprise, et des États incités à en financer. Les aides existent déjà : notre guide ADVENIR 2026 de l’installateur détaille les primes par type de site, et nous recensons les appels d’offres publics de bornes ouverts ce mois-ci. Installateur ou gestionnaire de flotte, présentez votre entreprise dans l’Espace pro de Tesla Mag.

La suite

La position finale du Parlement et son mandat de négociation sont attendus en plénière en décembre 2026. Le même jour, la commission de l’Environnement a ramené l’objectif CO2 des voitures neuves de 2035 à 87,5 % (notre article), et trois commissions ont voté l’omnibus automobile (portières, conduite automatisée, recharge).

Sources : Parlement européen, communiqué de presse « Corporate fleets: accelerating the uptake of zero- and low-emission vehicles » (commissions ENVI et TRAN, 4 novembre 2026, référence 20261103IPR48612 ; lien) ; proposition de la Commission COM(2025)994, procédure 2025/0421(COD). Citations traduites par Tesla Mag. Photo : Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA