Tesla déploie depuis le 9 septembre la mise à jour 2026.32.3. Une semaine après, elle touche un peu plus de 16 % de la flotte suivie par Not a Tesla App. Sur les forums, on parle surtout du nouveau sélecteur de jantes et d’Apple Music. Le point qui compte vraiment pour les propriétaires européens de Model 3 et Model Y est ailleurs : la correction, sans passage en atelier, d’un rappel réglementaire.

Un rappel corrigé à distance

La 2026.32.3 clôt le rappel européen référencé 2026_103555, lié au règlement ONU n° 135 sur la résistance au choc latéral. Une fois l’installation terminée, le drapeau de conformité repasse au vert automatiquement : pas de rendez-vous, pas de passage en atelier. C’est le genre de correctif qui, avant l’ère des mises à jour à distance, aurait obligé Tesla à rappeler physiquement chaque véhicule concerné.

Tesla ne détaille pas publiquement la nature technique exacte du défaut couvert par le règlement n° 135, qui encadre le comportement de la carrosserie et des occupants lors d’un choc sur le côté du véhicule. Les notes de version se contentent de mentionner la mise en conformité.

Jantes et Apple Music : ce qui change à l’écran

Le sélecteur de jantes fait peau neuve sur Model 3, Model Y, Model S et Model X : une grille visuelle affiche désormais chaque design en rendu couleur, avec et sans cache aérodynamique, pour comparer l’allure réelle du véhicule avant de valider un choix.

Apple Music gagne de son côté un accès direct à la bibliothèque personnelle de l’utilisateur : dans Recherche, sélectionner Apple Music puis l’onglet Bibliothèque pour retrouver ses morceaux, albums et playlists enregistrés, sans repartir d’une recherche à chaque fois. Autre ajout plus discret : le navigateur intégré embarque désormais un bloqueur de publicités actif par défaut, signalé par une icône « AD » barrée dans la barre d’adresse.

Le reste des notes de version reste vague, comme souvent chez Tesla : « correctifs de sécurité importants », sans détail sur leur nature, pour l’ensemble des modèles principaux.

Et le FSD, dans tout ça ?

Les branches FSD qui progressent en parallèle — v14.3.9 sur le matériel HW4, v14.2 Lite sur HW3 — ne changent rien pour les propriétaires français : le FSD supervisé n’y est toujours pas autorisé, indépendamment du numéro de version reçu par le véhicule.

Pour suivre chaque nouvelle version dans le détail : toutes les mises à jour Tesla 2026. Sur la précédente version majeure : ce qu’avait changé la mise à jour Spring 2026. Sur l’intégration croissante de l’écosystème Apple : Tesla et Apple CarPlay, où en est l’intégration.

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