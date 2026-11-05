105 voix pour, 39 contre, 21 abstentions : mercredi 4 novembre, trois commissions du Parlement européen (Environnement, Marché intérieur et Transports) ont adopté leur position sur l’« omnibus » automobile, le règlement qui simplifie les règles techniques et les essais des véhicules. Le texte n’est pas encore en vigueur, mais plusieurs de ses mesures touchent directement les possesseurs de Tesla : les portières, les enfants oubliés à bord, la conduite automatisée et la recharge.

Des portières qui s’ouvrent à la main, dedans comme dehors

Les eurodéputés demandent que les poignées soient conçues pour que les portes puissent s’ouvrir mécaniquement, de l’intérieur comme de l’extérieur, en cas d’urgence. Le communiqué ne précise ni le calendrier ni les véhicules concernés. Le sujet n’est pas nouveau pour Tesla : la Chine a déjà imposé ses propres règles sur les poignées affleurantes, comme nous l’avions expliqué (la Chine et les poignées cachées, ce que Tesla doit repenser).

La détection d’un enfant oublié devient obligatoire

Les voitures et les camionnettes de 3,5 tonnes au plus devraient détecter la présence d’un enfant à bord, avec un système actif après l’arrêt ou le verrouillage du véhicule. Les eurodéputés vont ici plus loin que la proposition de la Commission.

Conduite automatisée : des autorisations reconnues d’un pays à l’autre

Le texte prévoit la reconnaissance mutuelle des autorisations nationales d’essai et de déploiement de la conduite automatisée, avec des exigences minimales harmonisées. C’est exactement le sujet que nous suivons pays par pays depuis octobre, dans notre dossier sur les 28 gouvernements et le FSD. Les Pays-Bas ont validé « Tesla Assisted Driving » ; d’autres États attendent une décision européenne. Le communiqué ne dit pas si cette reconnaissance couvrira les aides à la conduite supervisées comme le FSD : il faudra lire le texte adopté.

Recharge intelligente : des règles techniques d’ici fin 2027

La Commission devra adopter, au plus tard le 31 décembre 2027, les exigences techniques qui garantissent que les électriques et les hybrides rechargeables dialoguent avec les bornes et avec le réseau électrique. C’est le socle de la recharge pilotée, celle qui décale la charge vers les heures creuses ou renvoie de l’énergie au réseau.

Ce qui change aussi

Utilitaires électriques de 3,5 à 4,25 tonnes : dispensés de limiteur de vitesse, avec un réexamen périodique.

: dispensés de limiteur de vitesse, avec un réexamen périodique. Hybrides rechargeables fabriqués dans l’UE : le calcul de leurs émissions de CO2 reste le même jusqu’à la fin de 2029, puis il sera mis à jour chaque année à partir de 2030 avec des données de conduite réelle.

: le calcul de leurs émissions de CO2 reste le même jusqu’à la fin de 2029, puis il sera mis à jour chaque année à partir de 2030 avec des données de conduite réelle. Euro 7 pour les poids lourds : reportée de 18 mois.

: reportée de 18 mois. Petites électriques : une nouvelle catégorie de voitures fabriquées dans l’UE de 4,2 m au plus, qui bénéficiera des super-crédits du règlement CO2.

La Commission estime que l’omnibus fera économiser 706 millions d’euros par an à l’industrie, aux citoyens et aux administrations.

« Les voitures électriques sont l’avenir, et l’Europe pourrait en construire d’excellentes. » Michael Bloss (Verts/ALE, Allemagne), co-rapporteur pour la commission de l’Environnement (traduction Tesla Mag)

La suite

Le mandat de négociation du Parlement doit être voté en plénière en décembre 2026, puis discuté avec les États membres. Le même jour, la commission de l’Environnement a ramené l’objectif CO2 de 2035 à 87,5 % : ce que dit ce texte.

Sources : Parlement européen, communiqué de presse « Automotive sector: boost electric vehicles, simplify measures » (commissions ENVI, IMCO et TRAN, 4 novembre 2026, référence 20261103IPR48611 ; lien) ; procédure 2025/0422(COD). Citation traduite par Tesla Mag. Photo : Tesla Mag.

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